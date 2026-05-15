Dhurandhar 2 Ott Release: नेटफ्लिक्स के बाद अब जियोहॉटस्टार ने भी किया अनाउंस, जानें कब आएगी धुरंधर 2
Dhurandhar 2 Ott Release: ‘धुरंधर 2’ बॉक्स ऑफिस ताबड़तोड़ कमाई करने के बाद अब ओटीटी पर आने जा रही है। नेटफ्लिक्स और जियोहॉटस्टार दोनों ने ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी है।
Dhurandhar 2 Ott Release: रणवीर सिंह की फिल्म ‘धुरंधर 2’ ने बॉक्स ऑफिस पर 58 दिन (डे 0 से डे 57 तक) पूरे कर लिए हैं। अब फिल्म ओटीटी पर दस्तक देने के लिए पूरी तरह तैयार है। हालांकि, लोग कन्फ्यूज हैं कि ‘धुरंधर द रिवेंज’ किस पर आएगी। आपको बता दें कि ये स्पाई थ्रिलर फिल्म नेटफ्लिक्स और जियोहॉटस्टार दोनों पर स्ट्रीम होगी, लेकिन अलग-अलग ऑडियंस के लिए। मतलब? आइए समझाते हैं।
नेटफ्लिक्स पर किसके लिए आएगी?
मेकर्स नेटफ्लिक्स के जरिए ‘धुरंधर 2’ को दुनिया भर की ऑडियंस तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ऑफिशियल अनाउंसमेंट के मुताबिक, इंडिया के लोगों के लिए ‘धुरंधर 2’ जियोहॉटस्टार पर रिलीज होगी। वहीं यूएस, मलेशिया आदि देशों के लिए इस फिल्म ने आज यानी 15 मई के दिन नेटफ्लिक्स पर दस्तक दी है।
जियोहॉटस्टार पर कब आएगी ‘धुरंधर 2’?
बॉक्स ऑफिस पर 58 दिन पूरे करने के बाद भी फिल्म कमाई कर रही है। यही कारण है कि मेकर्स ने इसे भारतीयों के लिए ओटीटी पर रिलीज नहीं किया है। हालांकि, जियोहॉटस्टार ने ‘धुरंधर 2’ का ट्रेलर शेयर कर ये साफ कर दिया है कि भारतीयों के लिए फिल्म उनके प्लेटफॉर्म पर ही आएगी, लेकिन रिलीज डेट अभी तय नहीं हुई है।
‘धुरंधर 2’ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
Sacnilk की रिपोर्ट के मुताबिक, ‘धुरंधर 2’ ने डे 57 तक भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 1,144.56 करोड़ रुपये की कमाई की है। वहीं वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने 1,796.51 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है।
‘धुरंधर 2’ रिकॉर्ड्स
1. भारतीय बॉक्स ऑफिस
सबसे बड़ी हिंदी फिल्म: ये भारत में अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई है।
1,000 करोड़ का आंकड़ा: ये पहली हिंदी फिल्म है जिसने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 1,000 करोड़ (Net) का आंकड़ा पार किया है।
सबसे बड़ी ओपनिंग: फिल्म ने पहले ही दिन 102.55 करोड़ की कमाई कर 'जवान' के ओपनिंग रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया।
2. वर्ल्डवाइड (दुनियाभर में) बॉक्स ऑफिस
रिकॉर्ड तोड़ कमाई: वर्ल्डवाइड कमाई के मामले में इसने ‘बाहुबली 2’ (1,788 करोड़) को पीछे छोड़ दिया है और अब यह ‘दंगल’ के बाद दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म है।
सबसे तेज: यह दुनिया भर में 500 करोड़ (3 दिन में) और 1,000 करोड़ (7 दिन में) कमाने वाली सबसे तेज भारतीय फिल्म बन गई है।
3. फ्रैंचाइजी
'धुरंधर' के दोनों भागों ने मिलकर दुनिया भर में 3,100 करोड़ से अधिक की कमाई की है। अब तक किसी भी फ्रैंचाइजी ने इतनी कमाई नहीं की है।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
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