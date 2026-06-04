Dhurandhar 2 OTT Release: 'धुरंधर 2' का ओटीटी प्रीमियर आज, जानें कहां और कितने बजे देख पाएंगे ये धमाकेदार फिल्म
बॉक्स ऑफिस पर धुआंधार कमाई करने के बाद अब 'धुरंधर 2' डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दस्तक दे रही है। तो अगर आप थिएटर में इस ब्लॉकबस्टर फिल्म को देखने से चूक गए हैं तो अब घर पर बैठकर इसे एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं 'धुरंधर 2' का ओटीटी प्रीमियर कब, कहां और कितने बजे होगा?
Dhurandhar 2 OTT Release: आदित्य धर की धमाकेदार स्पाई थ्रिलर फिल्म 'धुरंधर 2' को लेकर दर्शकों का क्रेज है कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। 'धुरंधर 2' को रिलीज हुए दो महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है, इसके बावजूद इसके क्रेज के आगे नई रिलीज फिल्मों को वो स्पेस नहीं मिल रहा जो मिलना चाहिए। 'धुरंधर 2' भारत ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान में भी खूब सुर्खियों में रही थी। बॉक्स ऑफिस पर धुआंधार कमाई करने के बाद अब 'धुरंधर 2' डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दस्तक दे रही है। तो अगर आप थिएटर में इस ब्लॉकबस्टर फिल्म को देखने से चूक गए हैं तो अब घर पर बैठकर इसे एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं 'धुरंधर 2' का ओटीटी प्रीमियर कब, कहां और कितने बजे होगा?
कब, कहां और कितने बजे होगा 'धुरंधर 2' का ओटीटी प्रीमियर
मेकर्स ने 'धुरंधर 2' का डिजिटल प्रीमियर भी किसी बड़े इवेंट की तरह ही किया है 'धुरंधर: द रिवेंज' (Raw & Undekha) का ग्रैंड डिजिटल प्रीमियर 4 जून को शाम 7 बजे होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसे दो-प्लेटफॉर्म रणनीति के तहत 19 जून को इसे Netflix पर भी रिलीज किया जा सकता है। ऐसे में अगर आप Netflix यूज करते हैं तो आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है।
'धुरंधर' के बारे में
'धुरंधर 2' 2025 की हिट फिल्म 'धुरंधर' का सीक्वल है, जो पिछले दिसंबर में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में दिखाया गया था कि कैसे हमजा, पाकिस्तान के लयारी में एक बलूच गैंग में घुसपैठ करके एक आतंकी संगठन को खत्म करता है। इस सीक्वल में इस बात की बैक स्टोरी दिखाई गई है कि कैसे हालात की वजह से जसकीरत, हमजा बन जाता है। रणवीर, सारा अर्जुन, अर्जुन रामपाल, आर. माधवन, राकेश बेदी, दानिश पांडोर और अन्य कलाकारों ने इस फिल्म में अपनी पुरानी भूमिकाएं ही निभाई हैं। पहली फिल्म 'धुरंधर' ने दुनिया भर में 1300 करोड़ रुपये की कमाई की थी और दिसंबर में रिलीज होने के तीन महीने बाद भी यह अभी भी सिनेमाघरों में चल रही है। उम्मीद है कि इसका सीक्वल और भी बेहतर प्रदर्शन करेगा।
लेखक के बारे मेंPriti Kushwaha
प्रीति कुशवाहा को डिजिटल मीडिया में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। प्रीति को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
करियर
प्रीति ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया कानपुर हिन्दुस्तान प्रिंट से की थी। इसके बाद मेरठ जनवाणी में फीचर डेस्क पर एक साल काम किया। इसके बाद दैनिक भास्कर (रोहतक) में सब-एडिटर के तौर पर एक साल में काम। साल 2019 में डिजिटल मीडिया में काम शुरू किया और राजस्थान पत्रिका (जयपुर) में डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट पर काम किया। गृहलक्ष्मी मैगजीन में उनके डिजिटल और मैगजीन के लिए काम किया। दैनिक जागरण डिजिटल में साढ़े तीन साल एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा रहीं।
एजुकेशन: प्रीति ने कानपुर यूनिवर्सिटी से बीकॉम की डिग्री और फिर भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। साथ ही राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: प्रीति का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में खबरों को रोचक बनाने के साथ ही उसमें फैक्ट का पूरा ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही सोशल मीडिया के ट्रेंड को फॉलो करना बेहद जरूरी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
खासियत
मूवी और OTT रिव्यू
ब्रेकिंग और ट्रेंडिंग एंटरटेनमेंट न्यूज
बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और ट्रेड एनालिसिस
बॉलीवुड न्यूज, साउथ सिनेमा और टीवी इंडस्ट्री
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