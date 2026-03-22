धुरंधर 2 में आदित्य धर से हुई चूक? रणवीर के फाइट सीक्वेंस में लोगों ने नोटिस की गलती
Dhurandhar 2: धुरंधर 2 के बहुत से सीन्स अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। फिल्म का ऐसा ही एक सीन है जिसमें सोशल मीडिया यूजर्स को एक गलती दिख गई है। फिल्म का ये वीडियो क्लिप तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
रणवीर सिंह की धुरंधर: द रिवेंज की सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है। हर कोई फिल्म की तारीफ कर रहा है। सोशल मीडिया पर बनी फिल्म की बज के बीच नेटिजेन्स ने फिल्म में एडिटिंग की एक गलती पकड़ी है। फिल्म के एक सीक्वेंस में सोशल मीडिया यूजर्स ने पाया कि कैमरामैन शीशे में दिख रहा है। ये वीडियो तेजी से वायरल हो रही है और लोग इसपर अपने रिएक्शन भी दे रहे हैं। क्या आपने देखा गलती वाला वो वीडियो?
धुरंधर: द रिवेंज से कौन सा सीन हो रहा वायरल?
अगर आपने ये फिल्म देख ली है तो आपको फिल्म का बाथरूम वाला सीक्वेंस तो याद ही होगा। अगर आपने फिल्म नहीं देखी है तो हम आपको बता दें जिस सीक्वेंस की बात हो रही है वो रणवीर सिंह का एक फाइट सीक्वेंस है। सोशल मीडिया पर इस सीक्वेंस की वायरल क्लिप में देखा जा सकता है कि गलती से एक कैमरामैन की झलक शीशे में दिखाई देती है। एक्स से लेकर इंस्टाग्राम तक ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है।
क्या बोल रहे सोशल मीडिया यूजर्स
एक यूजर ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा- सीन में कैमरामैन नजर आ रहा है। आदित्य धर की पीक डीटेलिंग। इसी के साथ यूजर ने हंसी वाले इमोजी बनाए हैं। इस यूजर के पोस्ट पर बहुत से सोशल मीडिया यूजर्स ने रिएक्शन दिया है। एक ने लिखा- भाईयों, माफ कर दो आदित्य धर को। गलती से इंसान बेहतर बनता है। एक दूसरे यूजर ने लिखा- 100 पीक डीटेलिंग में एक गलती भी हो गई तो क्या हो गया? एक ने लिखा- ये फेक पिक्चर है। एआई से जनरेट की हुई। फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं नजर आता है। एक ने लिखा- ये असली है। मैंने फिल्म में भी इस बात पर ध्यान दिया था।
धुरंधर: द रिवेंज की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस
रणवीर सिंह की धुरंधर: द रिवेंज रिलीज हो चुकी है और बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही है। शनिवार को फिल्म ने 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई की। वहीं, फिल्म का टोटल कलेक्शन चार दिन में 400 करोड़ से ज्यादा हो गया है। 22 मार्च शाम 5 बजे तक फिल्म का ग्रॉस कलेक्शन भारत में 491.06 करोड़ हो गया है। वहीं, नेट कलेक्शन 412.59 करोड़ हो गया है। आज चौथे दिन खबर लिखे जाने तक फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 73.32 करोड़ (नेट) की कमाई कर ली है। धुरंधर 2 19 मार्च को रिलीज हुई थी। वहीं, फिल्म का पहला पार्ट साल 2025 में दिसंबर में रिलीज हुआ था।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
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सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
बॉलीवुड फिल्मों के रिव्यूज
साउथ की फिल्में और टीवी रियलिटी शोज से जुड़े अपडेट्स
फिल्मी पर्दे पर दिखाई जा रही कहानियों के पीछे के किस्से पाठकों तक पहुंचाना
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