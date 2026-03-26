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‘धुरंधर 2’ पर बने ये मीम्स देखे आपने? एक में ‘गदर 2’ के सनी देओल भी

Mar 26, 2026 01:19 pm ISTVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
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Dhurandhar The Revenge Memes: रणवीर सिंह की फिल्म ‘धुरंधर द रिवेंज’ के सोशल मीडिया पर कई सारे मीम्स वायरल हो रहे हैं। एक में ‘गदर 2’ के सनी देओल भी हैं।

‘धुरंधर 2’ पर बने ये मीम्स देखे आपने? एक में ‘गदर 2’ के सनी देओल भी

आदित्य धर की फिल्म ‘धुरंधर 2’ एक तरफ ताबड़तोड़ कमाई कर रही है। फिल्म ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 623.42 करोड़ रुपये और वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 1,006.50 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है। वहीं दूसरी तरफ, इंटरनेट पर फिल्म से जुड़े मीम्स भी तेजी से वायरल हो रहे हैं। फिल्म के एक हफ्ते पूरे होने के बाद इनकी संख्या में कई गुना बढ़ोतरी हो गई है। देखिए, कहीं आपने ये वायरल मीम्स मिस तो नहीं कर दिए।

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गदर 2

फिल्म के एंड में हमजा अली खान, यलिना और अपने बेटे को पाकिस्तान में ही छोड़ देता है और इंडिया वापस आ जाता है। इस पर एक यूजर ने मीम शेयर किया जिसमें ‘गदर 2’ के सनी देओल, हमजा से कहते हैं, ‘ओए मैं लाऊंगा यलिना और बेटे को पाकिस्तान से वापस।’ वहीं दूसरे मीम में सनी देओल कहते हैं, ‘मुझसे मिल बेटे जस्सी, तुझे सिखाता हूं कि पाकिस्तान से अपने बेटे और पत्नी को वापस कैसे लाते हैं।’

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हमजा अली खान और यलिना

हमजा अली खान और यलिना के प्यार पर भी मीम्स बने हैं। लोग लिख रहे हैं कि लड़ाई लड़ने के बाद भी हमजा, यलिना को कॉल करना नहीं भूला और यहां लड़के कहते हैं कि हम बिजी हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

फिल्म में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रेफरेंस कई जगहों पर है। इस पर एक यूजर ने मीम शेयर किया है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़ते हुए आदित्य धर से पूछते हैं, 'कमाल है! ये मैंने कब किया?' जवाब में आदित्य धर कहते हैं, ‘आपको पता नहीं सर, पर आपने ही किया है।’

धुरंधर 2

ये मीम्स भी हैं वायरल

Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani

वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।



करियर का सफर

वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।



पढ़ाई-लिखाई (Education)

वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।



खासियत और हुनर (Expertise)

एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म: बॉलीवुड, साउथ, ओटीटी और टीवी स्टार्स के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और गहराई से रिसर्च करना ।
मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
लाइव कवरेज: ब्रेकिंग न्यूज और लाइव ब्लॉग्स के जरिए सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें पहुंचाना ।



विजन

वर्तिका मानती हैं कि आज के दौर में पत्रकार का काम सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि सही और सच्ची जानकारी देना है। वह अपनी राइटिंग और प्लानिंग के जरिए कंटेंट को एक अलग और बेहतर नजरिए से पेश करने की कोशिश करती रहती हैं।

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