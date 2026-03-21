'धुरंधर 2' के 'मेजर इकबाल' के हाथ लगी साउथ की ये बड़ी फिल्म, विलेन बन अर्जुन रामपाल देंगे ऋषभ शेट्टी को टक्कर!
'धुरंधर 2' में रणवीर ने अपनी दमदार एक्टिंग से दर्शकों का दिल जीत लिया है। वहीं, फिल्म में उनके अलावा संजय दत्त, राकेश बेदी, आर माधवन और अर्जुन रामपाल जैसे धुरंधर कलाकार अहम किरदार में हैं। ऐसे में अब अर्जुन रामपाल को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है।
आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी फिल्म 'धुरंधर 2' ने इतिहास रच दिया है। इस फिल्म को लेकर सोशल मीडिया पर महीनों से बज बना हुआ था। ऐसे में ये फिल्म गुरुवार, 19 मार्च, 2026 को थिएटर में रिलीज हुई है। बॉक्स ऑफिस पर भी 'धुरंधर 2' धमाल मचा रही है। 'धुरंधर 2' में रणवीर ने अपनी दमदार एक्टिंग से दर्शकों का दिल जीत लिया है। वहीं, फिल्म में उनके अलावा संजय दत्त, राकेश बेदी, आर माधवन और अर्जुन रामपाल जैसे धुरंधर कलाकार अहम किरदार में हैं। सभी इस वक्त फिल्म की सफलता को एंजॉय कर रहे हैं। ऐसे में अब अर्जुन रामपाल को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। 'धुरंधर' के बाद उनके हाथ साउथ की एक बड़ी फिल्म हाथ लगी है।
ऋषभ होगा अर्जुन का मुकाबला
'धुरंधर' में अर्जुन रामपाल ने मेजर इकबाल का किरदार निभाया था। इस रोल में उनको काफी पसंद किया गया। 'धुरंधर' में अपने जबरदस्त एक्टिंग से सबका ध्यान खींचने के बाद, रामपाल के हाथ साउथ सुपरस्टार ऋषभ शेट्टी की फिल्म लगी है। जी हां, अर्जुन के हाथ 'द प्राइड ऑफ भारत: छत्रपति शिवाजी महाराज' फिल्म लगी है। वैरायटी इंडिया की रिपोर्ट्स के अनुसार, अर्जुन रामपाल की एंट्री 'द प्राइड ऑफ भारत: छत्रपति शिवाजी महाराज' में हुई है। इस फिल्म के साथ ही अर्जुन का मुकाबला ऋषभ शेट्टी से होगा। फिल्म में ऋषभ शेट्टी शिवाजी महाराज का किरदार निभा रहे हैं। वहीं, अर्जुन फिल्म में विलेन के किरदार में हैं।
शेफाली शाह निभाएंगी ये किरदार
'द प्राइड ऑफ भारत: छत्रपति शिवाजी महाराज' फिल्म का निर्देशन संदीप सिंह कर रहे हैं और साथ ही वो अपना थिएटर डायरेक्शन डेब्यू भी कर रहे है। रामपाल और शेट्टी के साथ, जानी-मानी अभिनेत्री शेफाली शाह भी इस फ़िल्म में शामिल हो रही हैं। वह छत्रपति शिवाजी महाराज की मां, राजमाता जीजाबाई का किरदार निभाएंगी। बताया जा रहा है कि फिल्म की शूटिंग 2026 में शुरू होगी और इसे बड़े पैमाने पर तैयार किया जाएगा, ताकि दर्शकों को शानदार विजुअल अनुभव मिल सके। 'द प्राइड ऑफ भारत: छत्रपति शिवाजी महाराज' फिल्म को सिनेमाई श्रद्धांजलि के रूप में तैयार किया गया है। यह फिल्म शिवाजी महाराज के साहस, उनकी युद्ध-नीति की कुशलता और उन चुनौतियों को दर्शाती है, जिनका सामना करके उन्होंने शक्तिशाली मुगल साम्राज्य के विरुद्ध लोहा लिया था।
अर्जुन इन फिल्मों में भी आएंगे नजर
बता दें कि अर्जुन रामपाल के लिए, 'द प्राइड ऑफ भारत: छत्रपति शिवाजी महाराज' प्रोजेक्ट उनके बेहद व्यस्त शेड्यूल के बीच आया है। 'धुरंधर' के बाद, वह इम्तियाज अली की नेटफ्लिक्स रोमांस फिल्म 'ओ साथी रे' में अदिति राव हैदरी और अविनाश तिवारी के साथ नजर आएंगे। इसके अलावा, उनकी कई फिल्में रिलीज के लिए अटकी हुई हैं, जिनमें अब्बास-मस्तान की '3 मंकीज', 'पेंटहाउस', 'पंजाब ’95', 'ब्लाइंड गेम' और 'बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव' शामिल हैं।
लेखक के बारे मेंPriti Kushwaha
प्रीति कुशवाहा को डिजिटल मीडिया में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। प्रीति को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
करियर
प्रीति ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया कानपुर हिन्दुस्तान प्रिंट से की थी। इसके बाद मेरठ जनवाणी में फीचर डेस्क पर एक साल काम किया। इसके बाद दैनिक भास्कर (रोहतक) में सब-एडिटर के तौर पर एक साल में काम। साल 2019 में डिजिटल मीडिया में काम शुरू किया और राजस्थान पत्रिका (जयपुर) में डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट पर काम किया। गृहलक्ष्मी मैगजीन में उनके डिजिटल और मैगजीन के लिए काम किया। दैनिक जागरण डिजिटल में साढ़े तीन साल एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा रहीं।
एजुकेशन: प्रीति ने कानपुर यूनिवर्सिटी से बीकॉम की डिग्री और फिर भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। साथ ही राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: प्रीति का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में खबरों को रोचक बनाने के साथ ही उसमें फैक्ट का पूरा ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही सोशल मीडिया के ट्रेंड को फॉलो करना बेहद जरूरी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
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