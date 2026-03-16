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धुरंधर 2: करके कत्ल हम लाश नहीं गिनें… देखें ल्यारी के लड़कों का रणवीर सिंह और संजय दत्त को मैसेज

Mar 16, 2026 04:38 pm ISTKajal Sharma लाइव हिन्दुस्तान
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ल्यारी की काफी जनता ने धुरंधर पार्ट 1 देख ली है। अब एक वीडियो वायरल है जिसमें वहां के लोगों ने संजय दत्त और रणवीर सिंह को कुछ मैसेज दिया है। कुछ ने यह भी बताया है कि फिल्म में दिखा ल्यारी कैसा है

धुरंधर 2: करके कत्ल हम लाश नहीं गिनें… देखें ल्यारी के लड़कों का रणवीर सिंह और संजय दत्त को मैसेज

धुरंधर 2 की रिलीज का इंतजार भारत ही नहीं पाकिस्तान में भी बेसब्री से हो रहा है। बैन होने के बावजूद वहां की जनता रणवीर सिंह की यह फिल्म देख चुकी है। अब ल्यारी का एक वीडियो वायरल है। इसमें वहां की जनता धुरंधर, रणवीर सिंह और संजय दत्त के लिए कुछ बोल रही है। वहां के बच्चों ने ल्यारी पर खतरनाक रैप सॉन्ग भी बनाया है। भारत के लोग इस वीडियो को देखकर कमेंट कर रहे हैं कि पाकिस्तानी अलग लेवल पर धुरंधर की मार्केटिंग कर रहे हैं।

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रणवीर, संजय दत्त के लिए मैसेज

सुलेमान नाम के ट्विटर हैंडल से वीडियो शेयर किया गया है। इसमें लिखा है, कराची से ल्यारी के लोगों के लिए रणवीर सिंह, संजय दत्त और बाकी लोगों के लिए मैसेज है... क्लिप में होस्ट बोलती है, बॉलीवुड की नई फिल्म धुरंधर का ट्रेलर देखकर लगता है कि उनका ये खतरनाक एजेंट कराची में आकर खलबली मचा देगा। लेकिन ल्यारी वाले भी किसी से कम नहीं हैं। देखते हैं वे रणवीर सिंह की एक्शन से पैक्ड एंट्री का कैसे वेलकम करेंगे, उन्हें फुटबॉल खिलाएं, बॉक्सिंग सिखाएंगे या होगा लेवा-लेवा पर डांस?

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बताएंगे ल्यारी क्या चीज है

वीडियो में कुछ बच्चे एंकर से बोलते हैं, रणवीर सिंह ल्यारी में आपका स्वागत है। इसके बाद एक महिला बोलती है, मैंने देखा ही नहीं है तो वेलकम कैसे करूंगी बेटा। देखा होगा तो वेलकम करूंगी मेरी जान। कुछ नहीं सिखाऊंगी मैं तो गैर आदमी से बात ही नहीं करती। इसके बाद बॉक्सिंग करते कुछ बच्चों से पूछा जाता है कि अगर रणवीर आ गए तो क्या टिप्स देंगे, इस पर बच्चा बोलता है, 'हम बॉक्सर हैं यहां आए तो बॉक्सिंग सिखाएंगे। उसको बताएंगे कि ल्यारी क्या चीज है।'

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आ गए तो रोनाल्डो बना देंगे

इसके बाद एक बच्चा रणवीर के लिए रैप गाता है, 'हम मिले तो सीन पूरा हिले, करके कत्ल हम लाश नहीं गिनें, ल्यारी के लड़के सारे सिरफिरे।' एक शॉपकीपर संजय दत्त के लिए बोलता है, चौधरी असलम बनकर आ रहे हो तो वापस चले जाओ यहां से, यहां पुरसुकून बंदे हैं यहां पर। फिर बोलता है, यहां आएंगे तो इनको हम रोनाल्डो बना देंगे लेकिन रणवीर सिंह नहीं बनने देंगे। एक बंदा बोला, इंडिया वालों ने फिल्म बना ली है, हमसे तो पूछते ताकि हम उनको ये गलियां दिखाते। रहमान डकैत, शहजान बलोच का बताते। बहुत से लाडले यहां गुजर गए। चौधरी असलम की दहशत भी बता देते। एक बच्चा बताता है, फिल्म में जैसा दिखाया गया है, ल्यारी का माहौल एकदम वैसा है। संजू आएं तो उनको गलियां दिखाएंगे, रणवीर को प्यार देंगे।

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Kajal Sharma

लेखक के बारे में

Kajal Sharma

शॉर्ट बायो : काजल शर्मा पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम का नेतृत्व कर रही हैं।


परिचय एवं अनुभव
काजल शर्मा भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम की लीड हैं। 2020 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।


करियर का सफर (प्रिंट से डिजिटल)
काजल ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में दैनिक जागरण और अमर उजाला जैसे प्रमुख अखबारों से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2014 में अमर उजाला डिजिटल के साथ उन्होंने न्यू मीडिया की दुनिया में कदम रखा। 2017 से 2020 तक नवभारत टाइम्स (NBT) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल कवरेज के बाद वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ से जुड़ीं और वर्तमान में इन दोनों सेक्शंस की टीम का नेतृत्व कर रही हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और मेडिकल रिपोर्टिंग
B.Sc (बायोलॉजी) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट होने के कारण काजल को विज्ञान और पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। इसी वजह से वह मनोरंजन बीट पर कमांड होने के साथ मेडिकल रिसर्च और हेल्थ से जुड़े विषयों पर ‘एक्सपर्ट-वेरिफाइड’ और रिसर्च-ड्रिवेन मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज़ लिख रही हैं।


एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, बॉक्स ऑफिस ऐनालिसिस, ट्रेंड्स, टीवी, ओटीटी और लाइफस्टाइल विषयों पर काजल की गहरी समझ है। उन्होंने कई सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं। काजल का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता है—उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।


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