धुरंधर पार्ट 2 का टीजर कब होगा रिलीज? फिल्म को लेकर आया अपडेट

संक्षेप: रणवीर सिंह की धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर दिया है। अब फैंस को फिल्म के अगले पार्ट का इंतजार है। धुरंधर पार्ट 2 को लेकर अपडेट है। अगले पार्ट में अर्जुन रामपाल और रणवीर सिंह के किरदार के बीच आमना-सामने फैंस को देखने को मिलेगा।

रणवीर सिंह की धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर दिया है। ये फिल्म हिंदी सिनेमा की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक बन गई है। धुरंधर 2025 की सबसे बड़ी फिल्म बनकर सामने आई। अब फैंस को पार्ट 2 का इंतजार है। अभी तक धुरंधर 2 का टीजर भी रिलीज नहीं हुआ है। हालांकि, अब धुरंधर पार्ट 2 को लेकर एक अपडेट आया। धुरंधर 2 में अर्जुन रामपाल और रणवीर सिंह का आमना-सामने देखने को मिलेगा। इसी के साथ टीजर रिलीज की डेट को लेकर भी अपडेट आया है।

कब रिलीज होगा धुरंधर 2 का टीजर? रेडिट की एक पोस्ट के मुताबिक, आदित्य धर 31 जनवरी को धुरंधर 2 का टीजर रिलीज कर सकते हैं। वहीं, पार्ट 2 में क्या होगा इसको लेकर भी अपडेट आया है। अक्षय खन्ना का किरदार पहले पार्ट में मारा जा चुका है। दूसरे पार्ट में अर्जुन रामपाल खलनायक की भूमिका में नजर आ सकते हैं।