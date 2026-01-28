धुरंधर पार्ट 2 का टीजर कब होगा रिलीज? फिल्म को लेकर आया अपडेट
रणवीर सिंह की धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर दिया है। अब फैंस को फिल्म के अगले पार्ट का इंतजार है। धुरंधर पार्ट 2 को लेकर अपडेट है। अगले पार्ट में अर्जुन रामपाल और रणवीर सिंह के किरदार के बीच आमना-सामने फैंस को देखने को मिलेगा।
रणवीर सिंह की धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर दिया है। ये फिल्म हिंदी सिनेमा की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक बन गई है। धुरंधर 2025 की सबसे बड़ी फिल्म बनकर सामने आई। अब फैंस को पार्ट 2 का इंतजार है। अभी तक धुरंधर 2 का टीजर भी रिलीज नहीं हुआ है। हालांकि, अब धुरंधर पार्ट 2 को लेकर एक अपडेट आया। धुरंधर 2 में अर्जुन रामपाल और रणवीर सिंह का आमना-सामने देखने को मिलेगा। इसी के साथ टीजर रिलीज की डेट को लेकर भी अपडेट आया है।
कब रिलीज होगा धुरंधर 2 का टीजर?
रेडिट की एक पोस्ट के मुताबिक, आदित्य धर 31 जनवरी को धुरंधर 2 का टीजर रिलीज कर सकते हैं। वहीं, पार्ट 2 में क्या होगा इसको लेकर भी अपडेट आया है। अक्षय खन्ना का किरदार पहले पार्ट में मारा जा चुका है। दूसरे पार्ट में अर्जुन रामपाल खलनायक की भूमिका में नजर आ सकते हैं।
अर्जुन रामपाल बनेंगे खतरनाक विलेन
पोस्ट में दावा किया गया है कि धुरंधर पार्ट 2 में रणवीर सिंह के किरदार को अर्जुन रामपाल के किरदार का सामना करना होगा। पार्ट 1 में अर्जुन रामपाल ने मुंबई में हुए आतंक हमले के आतंकवादियों के हैंडलर का किरदार निभाया है। अर्जुन रामपाल का पार्ट 1 में बहुत ज्यादा रोल नहीं है, लेकिन दूसरे पार्ट में अर्जुन रामपाल का स्क्रीन टाइम बढ़ा हुआ हो सकता है। धुरंधर पर आए पहले कुछ अपडेट्स के मुताबिक, फिल्म में अक्षय खन्ना का भी किरदार होगा, लेकिन इस बार उनके किरदार की बैकस्टोरी फैंस को देखने को मिलेगी। यहां क्लिक करके पढ़ें धुरंधर 2 को लेकर रेडिट का वायरल पोस्ट।
धुरंधर 2 और टॉक्सिक का होगा क्लैश
धुरंधर 2 की बात करें तो ये फिल्म 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। रणवीर सिंह की फिल्म का यश की टॉक्सिक से क्लैश होगा। टॉक्सिक एक दमदार एक्शन वाली फिल्म है। फिल्म के ट्रेलर ने फैंस के बीच फिल्म को लेकर हाइप बना दी है। यश की टॉक्सिक को गीतू मोहनदास ने डायरेक्ट किया है।
