धुरंधर 2 में हमजा और यलीना का आलीशन बंगला नहीं है कोई सेट, इस शहर में है वो घर, देखें इनसाइड वीडियो
Ranveer Singh Luxury House in Dhurandhar 2: अगर आपने धुरंधर 2 देख ली है तो आपको फिल्म से हमजा और यलीना का बंगला भी याद ही होगा। क्या आपको पता है वो बंगला कोई सेट नहीं बल्कि असल में किसी का घर था। आइए आपको बताते हैं भारत के किस शहर में है धुरंधर 2 में दिखाया वो बंगला।
रणवीर सिंह की मोस्ट अवेटेड फिल्म धुरंधर 2 सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर शानदार परफॉर्मेंस दे रही है। जो लोग भी फिल्म को देखकर आ चुके हैं, वो फिल्म की चर्चा करते नहीं थक रहे हैं।अगर आपने भी फिल्म देख ली है तो आप रणवीर सिंह के किरदार हमजा अली और सारा अर्जुन के किरदार यलीना का महल जैसा घर याद ही होगा। अगर आप सोच रहे हैं को वो घर कोई सेट है, तो आप गलत है। फिल्म में जिस बंगले को पाकिस्तान में दिखाया गया है, वो असल में पंजाब के अमृतसर में है।
धुरंधर 2 में दिखाया बंगला पंजाब में है
23dc_architects नाम के इंस्टाग्राम पर एक आलीशान बंगले का वीडियो शेयर किया गया है। इस वीडियो के साथ दावा किया गया है कि आदित्य धर की धुरंधर 2 का शूट यहीं हुआ है। वीडियो में जो बंगला नजर आ रहा है वो फिल्म में दिखाए बंगले जैसा ही दिखता है। इस वीडियो में बंगले के इनडोर और आउटडोर को कैप्चर किया गया है।
यूट्यूब पर शेयर किया गया है बंगले का वीडियो
वीडियो के साथ कैप्शन लिखा गया है- आदित्य धर की धुरंधर द रिवेंज में दिखाया गया घर दरअसल पंजाब में है। हमें बेहद खुशी है कि हमारा प्रोजेक्ट, आनंदा, इस बेहतरीन फिल्म में बड़े पर्दे पर नजर आया। सारा अर्जुन और रणवीर सिंह आपकी स्क्रीन प्रेजेंस ने घर को और खास बना दिया है। क्या आप उन जगहों को स्पॉट कर सकते हैं जहां आपके फेवरेट सीन्स शूट हुए हैं? इस शानदार घर का पूरा वीडियो यूट्यूब पर भी शेयर किया गया है।
उस बंगले में शूट हुआ है फिल्म का एक जबरदस्त सीक्वेंस
अगर आप फिल्म देख चुके हैं तो आपको मालूम है फिल्म के सबसे बेहतरीन सीक्वेंस में से एक सीक्वेंस इस घर के बाथरूम में ही शूट किया गया है। धुरंधर 2 में रणवीर सिंह के जसकीरत से हमजा बनने की कहानी दिखाई गई है। इसके अलावा फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे रणवीर ल्यारी पर राज करने लगता है और वो अपनी पत्नी यलीना के लए एक आलीशान बंगला खरीदता है।
धुरंधर 2 की अबतक की कमाई
धुरंधर 2 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। फिल्म ने पहले दिन ही 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली थी। sacnilk.com के मुताबिक, खबर लिखे जाने तक फिल्म ने 323.79 करोड़ की कमाई कर ली है। आज तीसरे दिन भी फिल्म 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर सकती है।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
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