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उर्फी जावेद पर चढ़ा धुरंधर 2 का खुमार, घर बैठे रीक्रिएट किया रणवीर सिंह की फिल्म का आईकॉनिक सीन

Mar 27, 2026 02:57 pm ISTHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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Dhurandhar 2 Scene: आम लोगों से लेकर सिलेब्स तक पर धुरंधर 2 का खुमार चढ़ा हुआ है। हर कोई फिल्म की तारीफ कर रहा है। फिल्म की तारीफों के बीच उर्फी जावेद ने आदित्य धर की फिल्म का आइकॉनिक सीन घर पर रीक्रिएट किया है। 

उर्फी जावेद पर चढ़ा धुरंधर 2 का खुमार, घर बैठे रीक्रिएट किया रणवीर सिंह की फिल्म का आईकॉनिक सीन

धुरंधर: द रिवेंज का क्रेज खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। आम पब्लिक से लेकर सिलेब्स तक फिल्म की तारीफ कर रहे हैं। लोग सोशल मीडिया पर फिल्म के अलग-अलग सीन्स को शेयर करके बता रहे हैं कि उनका फेवरेट कौन सा सीन है। धुरंधर 2 के इस क्रेज के बीच डिजिटल कंटेंट क्रिएटर उर्फी जावेद ने आदित्य धर की धुरंधर 2 का एक आइकॉनिक सीन रीक्रिएट किया है। उन्होंने सीन रीक्रिएट करने के साथ ही वीडियो भी अपलोड किया है। उर्फी की इस क्रिएटिविटी पर सोशल मीडिया यूजर्स का रिएक्शन भी आया है।

धुरंधर 2 का आइकॉनिक सीन

धुरंधर: द रिवेंज से रणवीर सिंह का वो सीन आपको याद होगा जब रणवीर सिंह का क्लोजअप शॉट आता है, उनके हाथ में बंदूक होती है और पीछे सर्कल में फायरवर्क हो रहे होते हैं। उर्फी जावेद ने फिल्म के इसी सीन को रीक्रिएट किया है।

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उर्फी पर चढ़ा धुरंधर 2 का खुमार

उर्फी जावेद ने जो वीडियो शेयर किया है उसमें वो कैमरा के सामने नीचे से ऊपर आती हैं और उनके पीछे सर्कल में फायर वर्क होता है। उर्फी जावेद ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा- नो बजट धुरंधर। ब्रो ये एआई नहीं है। मेकिंग जल्दी डालूंगी। बहुत आसान है।

आरी-आरी गाने के साथ उर्फी ने बनाया वीडियो

इस वीडियो में उर्फी जावेद पिंक क्रॉप टाप के साथ ब्लैक जैकेट और ब्लू डेनिम जींस पहने नजर आ रही हैं। उर्फी जावेद के बाल खुले हुए हैं और वीडियो में धुरंधर: द रिवेंज का गाना आरी आरी सुनाई देता है।

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उर्फी जावेद के वीडियो पर क्या बोले सोशल मीडिया यूजर्स

एक यूजर ने कहा कि उर्फी जावेद का नाम टैलेंटेड जावेद होना चाहिए। वहीं, एक दूसरे यूजर ने लिखा- ये तो बेस्ट है। एक ने लिखा- उर्फी जावेद वाकई क्रिएटिव हैं। एक ने मजाकिया अंदाज में कमेंट करते हुए लिखा- घर-घर धुरंधर योजना। बहुत सारे यूजर्स ने उर्फी जावेद की वीडियो पर हार्ट और फायर इमोजी बनाकर प्यार लुटाया है।

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उर्फी जावेद के बारे में

उर्फी जावेद की बात करें तो उन्हें उनकी स्टाइलिश-क्रिएटिव ड्रेसिंग सेंस के लिए जाना जाता है। कुछ दिन पहले उर्फी जावेद ने एक एडिबल केक गाउन बनाया था।उर्फी ने उस गाउन के मेकिंग का वीडियो भी अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया था। काम की बात करें तो उर्फी जावेद इन दिनों स्पिल्टिस्विला 16 में मिसचीव मेकर बनकर कंटेस्टेंट की मुश्किलें बढ़ा रही हैं। उर्फी के साथ इस साल निया शर्मा भी स्पिल्टिस्विला का हिस्सा हैं।

Harshita Pandey

लेखक के बारे में

Harshita Pandey

हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।


विस्तृत बायो

मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत

2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।


एंटरटेनमेंट और विजन

फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।


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