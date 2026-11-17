इस साउथ फिल्म ने धुरंधर 2 को पछाड़ा, ग्रैमी अवॉर्ड्स में मिला नॉमिनेशन
रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर 2 से ग्रैमी अवॉर्ड्स 2027 को लेकर काफी उम्मीद थी, लेकिन ये उम्मीद अब टूट गई है क्योंकि फिल्म को एक भी नॉमिनेशन नहीं मिला है।
धुरंधर 2 जब रिलीज हुई थी तो फिल्म ने एक से बढ़कर एक रिकॉर्ड अपने नाम किए थे। बॉक्स ऑफिस पर तो फिल्म ने ताबड़तोड़ कमाई की थी। इस फिल्म के म्यूजिक ने भी दर्शकों का खूब दिल जीता है। लेकिन अब फिल्म से जुड़ी एक बुरी खबर सामने आई है। दरअसल, 2027 के ग्रैमी नॉमिनेशन आ गए हैं और रणवीर सिंह स्टारर 'धुरंधर: द रिवेंज' इस लिस्ट में जगह बनाने में नाकाम रही है। कन्सिड्रेशन के लिए 8 एंट्रीज सब्मिट होने के बावजूद फिल्म नहीं चुनी गई। यह फिल्म इस पॉपुलर म्यूजिक अवॉर्ड्स में अपनी पहचान बनाने में नाकामयाब रही।
धुरंधर 2 इन सब नॉमिनेशन में चूक गई
बता दें कि कम्पोजर शास्वत सचदेव के फिल्म के साउंडट्रैक को भारत में काफी पॉपुलैरिटी मिली है। लेकिन फिल्म बेस्ट कम्पायलेशन साउंडट्रैक फॉर विजुअल मीडिया, बेस्ट सॉन्ग रिटन फॉर विजुअल मीडिया फॉर फिर से, बेस्ट ग्रोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस फॉर जान से गुजरते हैं और कन्हैया, बेस्ट एशियन पॉप म्यूजिक परफॉर्मेंस फॉर आरी आरी जैसी लिस्ट में सेलेक्ट नहीं हुई है।
बता दें कि धुरंधर 2 की दूसरी एंट्री जो सब्मिट हुई हैं वो हैं बेस्ट डांस/ इलेक्ट्रोनिक रिकॉर्डिंग फॉ वारी जावां, बेस्ट पॉप ड्यो/ ग्रुप परफॉर्मेंस फॉर जाइए सजना, बेस्ट रैप परफॉर्मेंस फॉर डेस्टिनि- मन अटकेया और बेस्ट रिमिक्स रिकॉर्डिंग फॉर हम प्यार करने वाले।
तमिल फिल्म ने भारत को दिया एक बड़ा मौका
खैर भले ही धुरंधर 2, ग्रैमी नॉमिनेशन में चूक गई, लेकिन भारत को फिर भी इस ग्लोबल म्यूजिक अवॉर्ड से एक खुशखबरी मिली है। तमिल ट्रैक वारुवाइ को नॉमिनेशन मिला है बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस कैटेग्री में। बता दें कि यह पहली बार हुआ है जब किसी तमिल गाने को ग्रैमी में नॉमिनेशन मिला है।
सबसे ज्यादा नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट
इसके अलावा बता दें कि RAYE, ग्रैमी अवॉर्ड्स 2027 में सबसे ज्यादा नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट हैं। इसके बाद रोसालिया और इला हैं।
बियॉन्से ने रचा इतिहास
बियॉन्से ने वहीं इन अवॉर्ड्स में ऐतिहासिक काम कर दिया है। वह अपने करियर में 100 ग्रैमी नॉमिनेशन पाने वाली पहली आर्टिस्ट बन गई हैं। उन्होंने 'मॉर्निंग ड्यू (डोंक)' के लिए 'बेस्ट R&B सोलो परफॉरमेंस' कैटेगरी में नॉमिनेशन पाकर यह मुकाम हासिल किया।
2027 ग्रैमी अवॉर्ड्स की बात करें तो ये अवॉर्ड सेरेमनी में 7 फरवरी 2027 को होगी लॉस एंजेलिस में।
धुरंधर 2 के बारे में जाने
धुरंधर 2 की बात करें तो फिल्म को आदित्य धर ने डायरेक्ट किया था। पहला पार्ट जहां सुपरहिट था, वहीं दूसरा पार्ट ब्लॉकबस्टर था। फिल्म में रणवीर सिंह, आर माधवन, अर्जुन रामपाल, राकेश बेदी, सारा अर्जुन समेत अन्य भी कई स्टार्स थे।
धुरंधर 2 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो धुरंधर 2 ने भारत में 1375.39 करोड़ और वर्ल्डवाइड 1813.39 करोड़ की कमाई कर ली है।
लेखक के बारे मेंSushmeeta Semwal
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