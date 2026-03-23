धुरंधर 2 के इस सीन को देखकर रोई थी ऑडियंस, AI वर्जन ने कर दिया खुश, यूजर्स बोले-अब हुई संतुष्टि
धुरंधर 2 में रणवीर सिंह का एक AI वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में जसकीरत की मुलाकात अपनी मां से होती हुई दिखाई गई है। वीडियो वायरल हो गया है। थिएटर में जिस सीन को देखने के बाद ऑडियंस रो रही थी। अब AI ने उस दुख को कम कर दिया है।
रणवीर सिंह फिल्म धुरंधर 2 में अपनी परफॉरमेंस से तारीफें बटोर रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक्टर की तस्वीरें और वीडियो वायरल हो रहे हैं। फिल्ममेकर्स रणवीर को शानदार एक्टर बता रहे हैं। इस बीच सोशल मीडिया पर एक AI वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में धुरंधर 2 का आखिरी सीन है जब वो अपनी मां से मिलने के लिए पहुंचते हैंलेकिन मिल नहीं पाते। ये सीन देखने के बाद थिएटर में बैठी ऑडियंस अपने आंसू नहीं रोक पाती। सालों बाद होने वाली मुलाकात एक बार फिर अधूरी रह जाती है। लेकिन AI वीडियो ने दोनों की अधूरी मुलाकात को पूरा कर दिया है।
AI वीडियो में जसकीरत ने की अपनी मां से मुलाकात
सोशल मीडिया पर फिल्म धुरंधर 2 का वो सीन वायरल हो रहा है जब रणवीर सिंह का किरदार अपनी मां और बहन से मिलने अपने गांव जाता है। सालों, महीनों, घंटों इंतजार की घड़ी खत्म ही होने वाली होती है तभी रणवीर मां और बहन से बिना मिले वापस लौट जाते हैं। ये सीन आत्मा रुला देता है। लेकिन अब AI ने दोनों को मिलते हुए दिखा दिया है। इस वीडियो ने ऑडियंस को खुश जरूर कर दिया होगा। वीडियो में रणवीर अपनी मां से मिलते हैं और उन्हें गले लगा लेते हैं। बहन और उसके बच्चों के साथ फोटो खिंचवाता है। फिल्म में ये सीन नहीं था।
AI वीडियो ने किया खुश
इस AI एडिटेड वीडियो को देखने के बाद फैंस ने खुशी जताई है। एक यूजर ने लिखा, 'कितन सुकून है इन्हें मिलते हुए देखना', एक और यूजर ने लिखा 'जो आदित्य धर ने नहीं किया वो AI ने कर दिखाया', एक यूजर ने लिखा, 'इसी सीन पर मैं सबसे ज्यादा रोया था', एक और यूजर ने लिखा 'काश ये फिल्म में भी मिल जाते', एक अन्य यूजर ने लिखा, ‘आदित्य धर ने फिल्म को यहां अधूरा छोड़ दिया’, ‘ एक यूजर ने इस फिल्म को शानदार बताया।
धुरंधर 2 ने की धांसू कमाई
बता दें, धुरंधर 2 रिलीज के बाद से लगातार धांसू कमाई कर रही है। फिल्म ने खबर लिखने तक भारत में 468 करोड़ (नेट) कलेक्शन कर लिया है। इस फिल्म में शनिवार को 113 करोड़ और रविवार को 114 करोड़ की शानदार कमाई की थी। ये फिल्म का पहला वीकेंड था। आने वाले दिनों में धुरंधर 2 की आंधी बॉक्स ऑफिस के नंबर हिलाने वाली है। फिल्म को ऑडियंस की तरफ से जबरदस्त रिएक्शन मिल रहा है। आने वाले दिनों में ये फिल्म कई बड़ी फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ने वाली है।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।
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एजुकेशन: ऊषा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है। पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री और फिर भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल कोर्स किया है।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
खासियत
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