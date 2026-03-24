धुरंधर-2 के गाने जाइए सजना का मतलब समझे?, इसके बिना नहीं समझ आई होगी फिल्म की एंडिंग
Dhurandhar 2 Song Jaiye Sajana Lyrics:
Dhurandhar 2 Song Jaiye Sajana Lyrics Meaning: रणवीर सिंह की फिल्म ‘धुरंधर द रिवेंज’ के अंत में हमजा अली खान उर्फ जसकीरत सिंह रांगी अपना मिशन पूरा करने के बाद भारत वापस आता है। अपनी मां से मिलने वह अपने गांव जाता है और तभी बैकग्राउंड में गाना बजता है ‘जाइए सजना’। इस गाने के शब्दों में बहुत गहरा मतलब छिपा है। अगर आप अभी तक इसका मतलब नहीं समझे हैं तो आप फिल्म का एंड भी नहीं समझे होंगे।
जाइए सजना के लिरिक्स
इस गाने को सतिंदर सरताज और जैस्मीन सैंडलस ने गाया है। इसके लिरिक्स हैं - सानु सारियां विसार गइयां राहवां वे, केहड़े पास जाइए सजना। इसका मतलब है, मुझे सारे रास्ते भूल गए हैं अब मैं कहां जाऊं।
फिल्म की एंडिंग
दरअसल, हमजा अपनी पत्नी यालिना जमाली को पाकिस्तान में छोड़कर आ जाता है। उसके पास उसका बेटा भी नहीं होता है। उसका मिशन भी कम्प्लीट हो चुका होता है। ऐसे में उसके पास सिर्फ उसकी मां और बहन होती हैं। वह अपनी मां और बहन से मिलने की कोशिश करता है। लेकिन जब वह उन्हें देखता है तब उसे इस बात का एहसास होता है कि उसकी मां और बहन ने एक अलग दुनिया बसा ली है और उसके जाने से उनकी दुनिया हिल सकती है। ऐसे में उसे समझ नहीं आता है कि अब वो कहां जाए।
बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
Sacnilk की रिपोर्ट के मुताबिक, 23 मार्च तक ‘धुरंधर 2’ ने भारतीय बॉक्स ऑफिस से 519.12 करोड़ रुपये कमाए हैं। वहीं वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस से 829.76 करोड़ रुपये का कारोबार किया है।
कैसी है ‘धुरंधर 2’?
‘धुरंधर 2’ को लाइव हिन्दुस्तान ने 3.5 रेटिंग दी है। ‘धुरंधर 2’ में ‘धुरंधर’ से ज्यादा एक्शन और गाली गलौच है। इसका क्लाइमैक्स भी दमदार है। डिटेल रिव्यू पढ़ने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।
करियर का सफर
वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।
पढ़ाई-लिखाई (Education)
वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।
खासियत और हुनर (Expertise)
एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म: बॉलीवुड, साउथ, ओटीटी और टीवी स्टार्स के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और गहराई से रिसर्च करना ।
मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
लाइव कवरेज: ब्रेकिंग न्यूज और लाइव ब्लॉग्स के जरिए सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें पहुंचाना ।
विजन
वर्तिका मानती हैं कि आज के दौर में पत्रकार का काम सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि सही और सच्ची जानकारी देना है। वह अपनी राइटिंग और प्लानिंग के जरिए कंटेंट को एक अलग और बेहतर नजरिए से पेश करने की कोशिश करती रहती हैं।और पढ़ें
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