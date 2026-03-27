यामी गौतम थिएटर में छिपकर देख रही थीं धुरंधर 2, अपना ही सीन देख शरमाईं, बहन ने लीक की फुटेज
यामी गौतम ने अपने टॉक ऑफ द टाउन डायरेक्टर पति की फिल्म धुरंधर 2 बहन के साथ थिएटर में देखी। सुरीली गौतम ने इंस्टा पर पोस्ट किया है जिसमें यामी अपना सीन आने पर शरमा जाती हैं।
यामी गौतम ने धुरंधर 2 में कैमियो किया है। वह डायरेक्टर आदित्य धर की वाइफ भी हैं। अब उनकी बहन ने उनका एक प्यारा सा वीडियो शेयर किया है। इसमें वह और यामी चुपचाप धुरंधर 2 द रिवेंज फिल्म देख रही हैं। यामी फिल्म में नर्स के कैमियो में नजर आती हैं। उनका कनेक्शन हक फिल्म से भी है। सुरीली ने क्लिप पोस्ट करके अपने जीजाजी आदित्य धर की तारीफ में मैसेज भी लिखा है।
सीन आते ही शरमा गईं यामी
धुरंधर 2 का क्रेज क्रेज हर तरफ दिख रहा है, इस बीच मिसेज आदित्य धर यानी यामी की एक क्यूट क्लिप सामने आई है। यामी थिएटर में बैठी हैं। उनका सीन आता है जिसमें वह शाजिया बानो नर्स के रोल में हैं। यामी का रोल छोटा सा है। बता दें कि हक फिल्म में भी उनका यही नाम था। क्लिप में सीन आते ही यामी शरमा जाती हैं। उनकी बहन सुरीली गौतम ने यह क्लिप शेयर करके अपने जीजाजी आदित्य धर की तारीफ की है।
सुरीली ने की जीजाजी की तारीफ
सुरीली ने लिखा है, 'एक बार फिर से वन ऐंड ओनली आदित्य धर के सम्मान में सिर झुकाइए, एक और मास्टरपीस, देखने लायक फिल्म और हमें आप पर बहुत प्राउड है, हमारे पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे और आपकी और हमारी खूबसूरत बहन जो कि आपकी ताकत और लक है, की सफलता को सेलिब्रेट कर रहे हैं। लव यू गाइज और चलिए पार्टी करते हैं।'
पहले से थीं कैमियो की खबरें
यामी गौतम धुरंधर पार्ट 2 में होंगी, इसके कयास रिलीज से पहले ही लग रहे थे। कई खबरें थीं कि उनका उरी द सर्जिकल स्ट्राइक वाला रोल इससे कनेक्ट किया जाएगा। वहीं कुछ पहले पार्ट का एंड क्रेडिट देखकर यह भी माना जा रहा था कि पार्ट 1 में लास्ट सीन में यामी की आवाज है। हालांकि इसकी कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है।
यामी और आदित्य की लव स्टोरी
यामी गौतम ने आदित्य धर के साथ फिल्म उरी में काम किया था। वह बता चुकी हैं कि शूटिंग के समय तो वे नॉर्मल साथ में काम करते रहे थे। प्रमोशंस के दौरान दोनों के बीच बॉन्डिंग मजबूत हुई। दोनों में से कोई फिल्मी प्रपोजल नहीं हुआ था। उन्हें बस पता था कि शादी करनी है और घरवाले भी सहमत थे। यामी और आदित्य ने परिवारवालों के बीच सिंपल तरह से शादी की थी। उन्होंने खुद अपना मेकअप किया था और उनकी बहन सुरीली ने उनके बाल बनाए थे।
लेखक के बारे मेंKajal Sharma
शॉर्ट बायो : काजल शर्मा पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
काजल शर्मा भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम की लीड हैं। 2020 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।
करियर का सफर (प्रिंट से डिजिटल)
काजल ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में दैनिक जागरण और अमर उजाला जैसे प्रमुख अखबारों से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2014 में अमर उजाला डिजिटल के साथ उन्होंने न्यू मीडिया की दुनिया में कदम रखा। 2017 से 2020 तक नवभारत टाइम्स (NBT) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल कवरेज के बाद वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ से जुड़ीं और वर्तमान में इन दोनों सेक्शंस की टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और मेडिकल रिपोर्टिंग
B.Sc (बायोलॉजी) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट होने के कारण काजल को विज्ञान और पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। इसी वजह से वह मनोरंजन बीट पर कमांड होने के साथ मेडिकल रिसर्च और हेल्थ से जुड़े विषयों पर ‘एक्सपर्ट-वेरिफाइड’ और रिसर्च-ड्रिवेन मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज़ लिख रही हैं।
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फिल्म, बॉक्स ऑफिस ऐनालिसिस, ट्रेंड्स, टीवी, ओटीटी और लाइफस्टाइल विषयों पर काजल की गहरी समझ है। उन्होंने कई सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं। काजल का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता है—उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
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सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
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मेडिकल रिसर्च और एक्सप्लेनर रिपोर्टिंग
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