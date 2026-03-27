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Dhurandhar 2 Day 9 LIVE: ‘धुरंधर 2’ बनी दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म, आज पार करेगी 700 करोड़

Mar 27, 2026 06:16 am ISTVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
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Dhurandhar 2 Day 9 Box Office Collection: आदित्य धर के निर्देशन में बनी स्पाई थ्रिलर फिल्म ‘धुरंधर 2’ आज भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 700 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर सकती है।

Dhurandhar 2 Day 9 LIVE: ‘धुरंधर 2’ बनी दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म, आज पार करेगी 700 करोड़

Dhurandhar 2 Box Office Collection: ‘धुरंधर 2’ सबसे ज्यादा कमाई करने वाली दूसरी हिंदी फिल्म बन गई है। अब रणवीर सिंह की फिल्म को नंबर 1 बनने के लिए ‘धुरंधर’ का रिकॉर्ड तोड़ना पड़ेगा। बता दें, 18 मार्च से 26 मार्च तक, ‘धुरंधर 2’ ने भारतीय बॉक्स ऑफिस से 674.17 करोड़ रुपये की कमाई की है। वहीं आज (27 मार्च) ‘धुरंधर 2’ 700 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लेगी।

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‘धुरंधर 2’ का डे वाइज कलेक्शन

डेबॉक्स ऑफिस कलेक्शन
डे043 करोड़ रुपये
डे1102.55 करोड़ रुपये
डे280.72 करोड़ रुपये
डे3113 करोड़ रुपये
डे4114.85 करोड़ रुपये
डे565 करोड़ रुपये
डे656.60 करोड़ रुपये
डे748.75 करोड़ रुपये
डे849.70 करोड़ रुपये
कुल674.17 करोड़ रुपये

‘धुरंधर’ ने कितनी कमाई की थी?

आदित्य धर के निर्देशन में बनी ‘धुरंधर’ ने भारतीय बॉक्स ऑफिस से नेट 840.20 करोड़ रुपये की कमाई की थी। मतलब अगर ‘धुरंधर 2’ को नंबर 1 फिल्म बनना है तो इसे भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 841 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार करना होगा। बता दें, डे8 तक ‘धुरंधर 2’ ने 674.17 करोड़ रुपये का कारोबार किया है।

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‘धुरंधर’ vs ‘धुरंधर 2’ वर्ल्डवाइड

‘धुरंधर’ ने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस से 1,307.35 करोड़ रुपये की कमाई की थी। वहीं डे8 तक ‘धुरंधर 2’ ने दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस से 1,067.24 करोड़ रुपये कलेक्ट किए हैं।

कैसी है ‘धुरंधर 2’?

‘धुरंधर 2’ में ‘धुरंधर’ से कहीं ज्यादा खतरनाक एक्शन सीन्स दिखाए गए हैं। ‘धुरंधर 2’ का क्लाइमैक्स भी काफी मजेदार है। लाइव हिन्दुस्तान ने ‘धुरंधर 2’ को 3.5 स्टार्स दिए हैं। 1.5 स्टार्स क्यों काटे ये जानने के लिए आप इस लिंक पर क्लिक करके हमारा रिव्यू पढ़ सकते हैं

Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani

वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।



करियर का सफर

वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।



पढ़ाई-लिखाई (Education)

वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।



खासियत और हुनर (Expertise)

एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म: बॉलीवुड, साउथ, ओटीटी और टीवी स्टार्स के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और गहराई से रिसर्च करना ।
मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
लाइव कवरेज: ब्रेकिंग न्यूज और लाइव ब्लॉग्स के जरिए सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें पहुंचाना ।



विजन

वर्तिका मानती हैं कि आज के दौर में पत्रकार का काम सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि सही और सच्ची जानकारी देना है। वह अपनी राइटिंग और प्लानिंग के जरिए कंटेंट को एक अलग और बेहतर नजरिए से पेश करने की कोशिश करती रहती हैं।

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