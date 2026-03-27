Box Office Day 9: धुरंधर 2 का कैसा रहा शुक्रवार? रणवीर सिंह की फिल्म ने कमाए इतने करोड़
Ranveer Singh Film: रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर: द रिवेंज का भारत में ग्रॉस कलेक्शन 854.99 करोड़ रुपये हो गया है। वहीं, भारत में फिल्म का नेट कलेक्शन 715.72 करोड़ हो गया है। आइए जानते हैं बॉक्स ऑफिस पर कैसा रहा फिल्म का 9वां दिन।
आदित्य धर की फिल्म धुरंधर: द रिवेंज सिनेमाघरों में अपना कमाल दिखा रही है। बॉक्स ऑफिस पर भी फिल्म राज कर रही है। बॉक्स ऑफिस से हटकर फिल्म सोशल मीडिया पर भी छाई हुई है। फिल्म को रिलीज हुए 9 दिन हो गए हैं और फिल्म का भारत में ग्रॉस कलेक्शन 854.99 करोड़ हो गया है। वहीं, वर्ल्डवाइड फिल्म का कलेक्शन 1,128.99 करोड़ हो गया है। रणवीर सिंह की ये फिल्म तेजी से बॉक्स ऑफिस पर कदम बढ़ा रही है।
धुरंधर: द रिवेंज का बॉक्स ऑफिस पर कैसा रहा 9वां दिन
रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर: द रिवेंज ने आज यानी 27 मार्च को बॉक्स ऑफिस पर 41.55 करोड़ की कमाई की है। sacnilk.com के मुताबितक, फिल्म ने पहले हफ्ते में 624.47 करोड़ की कमाई की थी। पहले हफ्ते और दूसरे हफ्ते के दो दिन के कलेक्शन को मिलाकर फिल्म का भारत में कलेक्शन 715.72 करोड़ (नेट कलेक्शन) हो गया है।
8वें दिन के मुकाबले आज कम हुई है फिल्म की कमाई
कल (गुरुवार) के मुकाबले फिल्म की कमाई में आज 9वें दिन 16.4 पर्सेंट का ड्रॉप देखने को मिला है। गुरुवार को फिल्म ने 49.70 करोड़ की कमाई की थी। आज फिल्म की कमाई 41.55 करोड़ हुई है।
|धुरंधर द रिवेंज
|कमाई
|पहला हफ्ता
|624.47 करोड़
|डे 8
|49.70 करोड़
|डे 9
|41.55 करोड़
|टोटल
|715.72 करोड़
धुरंधर: द रिवेंज: किस भाषा में की कितनी कमाई
तरणवीर सिंह की फिल्म ने आज हिंदी भाषा में 37.50 करोड़, कन्नड़ भाषा में 25 लाख, मलयालम में 10 लाख, तमिल भाषा में 85 लाख और तेलुगु भाषा में 2.85 करोड़ की कमाई की है।
धुरंधर: द रिवेंज: 9वें दिन के शोज की ऑक्यूपेंसी
धुरंधर: द रिवेंज के शुक्रवार के सुबह के शोज में ऑक्यूपेंसी 15.38 पर्सेंट रही, दोपहर के शोज में ऑक्यूपेंसी 31.23 पर्सेंट रही और शाम के शोज की ऑक्यूपेंसी 41.00 पर्सेंट रही। इस तरह आज के शोज की टोटल ऑक्यूपेंसी 29.20 पर्सेंट रही।
रणवीर सिंह की धुरंधर: द रिवेंज पिछले साल रिलीज हुई फिल्म धुरंधर का सीक्वल है। धुरंधर 5 दिसंबर, 2025 को रिलीज हुई थी। वहीं, धुरंधर: द रिवेंज इस साल 19 मार्च को रिलीज हुई है। फिल्म को डायरेक्ट किया है आदित्य धर ने। इस फिल्म को आम जनता से लेकर सिलेब्स तक से सरहाना मिल रही है। फिल्म में संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, सारा अर्जुन, राकेश बेदी, दानिश पंडोर, और आर माधवन जैसे कलाकार नजर आए हैं।
(डिसक्लेमर: इस लेख में दिए गए बॉक्स ऑफिस आंकड़े विवरण विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स, ट्रेड एनालिस्ट्स और सूत्रों पर आधारित हैं। वास्तविक आंकड़े ऊपर दिए गए अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। लाइव हिंदुस्तान इनके ऑफिशियल होने की पुष्टि नहीं करता है।)
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
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