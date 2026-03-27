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धुरंधर 2 ने 8 दिनों में कर दी पठान की लाइफटाइम कमाई की छुट्टी, जानें वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

Mar 27, 2026 11:36 am ISTKajal Sharma लाइव हिन्दुस्तान
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Dhurandhar 2 Box Office Day 8: धुरंधर 2 ने 8 दिनों में वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर इतनी कमाई कर ली कि कई बड़ी फिल्मों का लाइफटाइम कलेक्शन क्रॉस कर दिया। यहां चेक करें 8 दिनों में धुरंधर द रिवेंज पर कितना पैसा बरसा।

धुरंधर 2 ने 8 दिनों में कर दी पठान की लाइफटाइम कमाई की छुट्टी, जानें वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

धुरंधर 2 के डे8 का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन आ चुका है। रणवीर सिंह स्टारर फिल्म ने अब बॉक्स ऑफिस 1067.24 करोड़ रुपये कमा लिए हैं। फिल्म ने ऑफिशियल रिलीज के आठवें दिन इंडिया में 46 करोड़ रुपये कमाई की। इसके साथ ही धुरंधर द रिवेंज ने पठान, कल्कि, स्त्री 2 और छावा जैसी फिल्मों के लाइफटाइम कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया है। वीकेंड पर फिल्म के कलेक्शन में बंपर उछाल की उम्मीद है। यहां देखें कमाई का ब्रेकअप...

धुरंधर 2 ने की नोटों की बारिश

धुरंधर 2 भारत ही नहीं इंडिया के बाहर भी बॉक्स ऑफिस पर दर्शकों की भीड़ खींच रही है। फिल्म के कलेक्शन में इसका डे 0 यानी प्रिव्यू का डेटा भी जुड़ा है जो कि 43 करोड़ था। यह अपने आप में ही बड़ी उपलब्धि है। इसके बाद डे 1 पर फिल्म ने भारत में 99.1 करोड़ कमाए और पहले वीकेंड में बैक टु बैक 100 करोड़ रुपये की कमाई की। फिल्म एक हफ्ते के भीतर ही 1000 करोड़ क्लब में शामिल हुई। यह रिकॉर्ड अब तक सिर्फ पुष्पा 2 के पास था। अब धुरंधर 2 महज 8 दिनों में कई बड़ी फिल्मों की लाइफटाइम कमाई से आगे निकल चुकी है। धुरंधर ने 8 दिनों में 1,067.24 करोड़ रुपये कमाए जिसमें भारत का ग्रॉस कलेक्शन 805.32 करोड़ और 261.92 करोड़ ओवरसीज का शामिल है।

धुरंधर 2 की रिलीज के बाद हर दिन की कमाई

दिनबॉक्स ऑफिस कलेक्शन (इंडिया)
डे 043 करोड़ रुपये
डे 199.1 करोड़ रुपये
डे 278.94 करोड़ रुपये
डे 3105 करोड़ रुपये
डे 4107 करोड़ रुपये
डे 560 करोड़ रुपये
डे 652 करोड़ रुपये
डे 745 करोड़ रुपये
डे 846 करोड़ रुपये

डेटा सोर्स: Sacnilk.com

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धुरंधर 2 ने इन फिल्मों को पीछे छोड़ा

पठान: 1,055 करोड़ रुपये

कल्कि 2898 AD: 1,042 करोड़ रुपये

स्त्री 2 : 857 करोड़ रुपये

छावा : 807 करोड़ रुपये

एनिमल : 915 करोड़

पुष्पा 2 से धुरंधर 2 की टक्कर

धुरंधर 2 की रैट रेस पुष्पा 2 से चल रही है। पुष्पा 2 और धुरंधर 2 दोनों ने ही 1000 क्लब में एंट्री 7 दिनों में की थी। आठवें दिन पुष्पा 2 की कमाई 1100 करोड़ के आसपास पहुंच गई थी। वहीं धुरंधर आठवें दिन 1067.24 करोड़ रुपये के आसपास है।

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क्यों है पुष्पा 2 से पीछे

धुरंधर 2 गल्फ कंट्रीज में बैन है। इसका बड़ा असर इसके कलेक्शन पर दिख रहा है। वहीं पुष्पा 2 ने गल्फ कंट्रीज में बढ़िया कमाई की थी। अगर गल्फ कंट्रीज में धुरंधर 2 के शोज चले होते तो धुरंधर 2 ने पुष्पा 2 को पीछे कर दिया होता। रिपोर्ट्स हैं कि इस बैन से धुरंधर 2 का करीब 100 करोड़ का नुकसान हुआ।

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धुरंधर 2 का क्रेज

फिल्म का दर्शकों के बीच जगबरदस्त क्रेज है। सोशल मीडिया पर फिल्म से जुड़ा स्पॉयलर्स और मीम्स वायरल हैं। वहीं फिल्म की छोटी से छोटी कास्ट को भी तारीफ मिल रही है। आदित्य धर ने 90 के दशक के गानों का नॉस्टैल्जिया फिल्म में क्रिएट किया। इसमें दिल, त्रिदेव और बाजीगर के गाने हैं।

Kajal Sharma

लेखक के बारे में

Kajal Sharma

शॉर्ट बायो : काजल शर्मा पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम का नेतृत्व कर रही हैं।


परिचय एवं अनुभव
काजल शर्मा भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम की लीड हैं। 2020 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।


करियर का सफर (प्रिंट से डिजिटल)
काजल ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में दैनिक जागरण और अमर उजाला जैसे प्रमुख अखबारों से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2014 में अमर उजाला डिजिटल के साथ उन्होंने न्यू मीडिया की दुनिया में कदम रखा। 2017 से 2020 तक नवभारत टाइम्स (NBT) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल कवरेज के बाद वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ से जुड़ीं और वर्तमान में इन दोनों सेक्शंस की टीम का नेतृत्व कर रही हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और मेडिकल रिपोर्टिंग
B.Sc (बायोलॉजी) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट होने के कारण काजल को विज्ञान और पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। इसी वजह से वह मनोरंजन बीट पर कमांड होने के साथ मेडिकल रिसर्च और हेल्थ से जुड़े विषयों पर ‘एक्सपर्ट-वेरिफाइड’ और रिसर्च-ड्रिवेन मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज़ लिख रही हैं।


एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, बॉक्स ऑफिस ऐनालिसिस, ट्रेंड्स, टीवी, ओटीटी और लाइफस्टाइल विषयों पर काजल की गहरी समझ है। उन्होंने कई सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं। काजल का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता है—उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।


विशेषज्ञता
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सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
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मेडिकल रिसर्च और एक्सप्लेनर रिपोर्टिंग

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