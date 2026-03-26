धुरंधर 2 का कैसा रहा 8वें दिन बॉक्स ऑफिस पर हाल? इतना हुआ फिल्म का टोटल कलेक्शन
Aditya Dhat Spy Film Box Office: रणवीर सिंह की धुरंधर 2 को सिनेमाघरों में रिलीज हुए आज 8 दिन हो गए हैं। ये स्पाई-ड्रामा फिल्म तेजी से बॉक्स ऑफिस पर कमाई कर रही है। अबतक फिल्म ने 600 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है।
आदित्य धर की धुरंधर: द रिवेंज की हर जगह चर्चा हो रही है। फिल्म की सोशल मीडिया पर जमकर तारीफ हो रही है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी कमाल दिखा रही है। आज यानी 26 मार्च को फिल्म को सिनेमाघरों में रिलीज हुए 8 दिन से ज्यादा हो गए हैं। फिल्म ने 8 दिन में 600 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है। हिंदी भाषा के बाद सबसे ज्यादा कमाई फिल्म तेलुगु भाषा में कर रही है। आइए जानते हैं 8वें दिन फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर कैसा रहा हाल।
धुरंधर: द रिवेंज का आठवें दिन बॉक्स ऑफिस पर कैसा रहा हाल?
धुरंधर: द रिवेंज ने आठवें दिन रात 10 बजे तक के डेटा के मुताबिक, 43.25 करोड़ की कमाई की। sacnilk.com के मुताबिक, फिल्म ने आठ दिन में भारत में 667.22 करोड़ (नेट) की कमाई कर ली है। धुरंधर 2 ने सातवें दिन के मुकाबले आज आठवें दिन कम कमाई की है। धुरंधर: द रिवेंज ने सातवें दिन 48.25 करोड़ की कमाई की थी।
|धुरंधर द रिवेंज
|बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
|डे 0
|43.00 करोड़
|डे 1
|102.55 करोड़
|डे 2
|80.72 करोड़
|डे 3
|113.00 करोड़
|डे 4
|114.85 करोड़
|डे 5
|65.00 करोड़
|डे 6
|56.60 करोड़
|डे 7
|48.25 करोड़
|डे 8
|43.25 करोड़
धुरंधर: द रिवेंज: किस भाषा में की कितनी कमाई
रणवीर सिंह की फिल्म ने धुरंधर: द रिवेंज ने आज 8वें दिन हिंदी भाषा में 40.60 करोड़ की कमाई की। तमिल भाषा ने आज 68 लाख की कमाई की है। तेलुगु भाषा में फिल्म ने आज 1.97 करोड़ की कमाई की है।
धुरंधर: द रिवेंज की आज की ऑक्यूपेंसी
आदित्य धर की फिल्म के आज के शोज की ऑक्यूपेंसी की बात करें तो सुबह के शोज में ऑक्यूपेंसी 24.62 पर्सेंट रही। दोपहर के शोज में 41.54 पर्सेंट ऑक्यूपेंसी रही।शाम के शोज में 43.38 पर्सेंट ऑक्यूपेंसी रही। रात के शोज की ऑक्यूपेंसी का डेटा अभी जारी नहीं किया गया है। इस तरह आज के शोज की टोटल ऑक्यूपेंसी 36.51 पर्सेंट रही।
धुरंधर: द रिवेंज की कास्ट
रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर: द रिवेंज की बात करें तो फिल्म की एक तरफ जहां सोशल मीडिया पर सरहाना हो रही है। वहीं, कुछ लोग फिल्म को प्रोपेगेंडा फिल्म कह रहे हैं। इस फिल्म में राकेश बेदी, सारा अर्जुन, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, आर माधवन, दानिश पंडोर और मानव गोहिल जैसे कलाकार नजर आए हैं।
(डिसक्लेमर: इस लेख में दिए गए बॉक्स ऑफिस आंकड़े विवरण विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स, ट्रेड एनालिस्ट्स और सूत्रों पर आधारित हैं। वास्तविक आंकड़े ऊपर दिए गए अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। लाइव हिंदुस्तान इनके ऑफिशियल होने की पुष्टि नहीं करता है।)
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
ओटीटी सीरीज (बॉलीवुड और हॉलीवुड) का रिव्यू
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बॉलीवुड फिल्मों के रिव्यूज
साउथ की फिल्में और टीवी रियलिटी शोज से जुड़े अपडेट्स
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