Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

‘धुरंधर 2’ वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 7 फिल्मों से पीछे, नंबर 1 बनने के लिए कमाने होंगे इतने करोड़

Mar 26, 2026 07:14 am ISTVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
share

Dhurandhar The Revenge Worldwide Box Office Report: ‘धुरंधर 2’ वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 1000 करोड़ रुपये के करीब पहुंच गई है, लेकिन अब भी 7 फिल्मों से पीछे है।

‘धुरंधर 2’ वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 7 फिल्मों से पीछे, नंबर 1 बनने के लिए कमाने होंगे इतने करोड़

Dhurandhar 2 Worldwide Collection: रणवीर सिंह की फिल्म ‘धुरंधर 2’ बॉक्स ऑफिस पर छप्पड़फाड़ कमाई कर रही है। 18 मार्च (प्रेड प्रिव्यू) से लेकर 23 मार्च तक, फिल्म ने भारतीय बॉक्स ऑफिस से 623.42 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया है। वहीं वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस की बात करें तो ‘धुरंधर 2’ ने दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस से 994.58 (ग्रॉस) करोड़ रुपये का कारोबार किया है।

‘धुरंधर 2’ की कमाई

बॉक्स ऑफिसकलेक्शन
भारतीय बॉक्स ऑफिस623.42 करोड़ रुपये
वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस994.58 करोड़ रुपये
ये भी पढ़ें:LIVE: धुरंधर 2 का डे8 का कलेक्शन, आज भारतीय बॉक्स ऑफिस पर इन फिल्मों को देगी मात

‘धुरंधर 2’ अब भी है इन फिल्मों से पीछे

वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर इस वक्त ‘धुरंधर 2’ के आगे सात फिल्में हैं। ‘धुरंधर 2’ ने दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस से 994.58 करोड़ रुपये की कमाई की है। वहीं ‘बाहुबली 2’ ने 1,788.06 करोड़ रुपये, ‘पुष्पा 2’ ने (1,742.10 करोड़ रुपये), ‘धुरंधर’ ने (1,307.35 करोड़ रुपये), ‘आरआरआर’ ने (1,230 करोड़ रुपये), ‘केजीएफ चैप्टर 2’ ने (1,215 करोड़ रुपये), ‘जवान’ ने (1,160 करोड़ रुपये) और ‘कल्कि 2898 एडी’ ने (1,042.25 करोड़ रुपये) का कारोबार किया है।

ये भी पढ़ें:धुरंधर-2 देखने के लिए 20 घंटे का सफर, इंस्टा पर वायरल हुई इस फैन की पोस्ट

नंबर 1 बनने के लिए कमाने होंगे इतने करोड़

‘धुरंधर 2’ वर्ल्डवाइड 994.58 करोड़ रुपये की कमाई करने के बाद भी सात फिल्मों से पीछे है। अगर ‘धुरंधर 2’ को वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर नंबर 1 भारतीय फिल्म बनना है तो 1788 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई करनी पड़ेगी।

सार

फिल्मवर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
बाहुबली 21788.06 करोड़ रुपये
पुष्पा 21742.10 करोड़ रुपये
धुरंधर1307.35 करोड़ रुपये
आरआरआर1230 करोड़ रुपये
केजीएफ 21215 करोड़ रुपये
जवान1160 करोड़ रुपये
कल्कि 2898 एडी1042.25 करोड़ रुपये
धुरंधर 2994.58 करोड़ रुपये
Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani

वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।



करियर का सफर

वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।



पढ़ाई-लिखाई (Education)

वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।



खासियत और हुनर (Expertise)

एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म: बॉलीवुड, साउथ, ओटीटी और टीवी स्टार्स के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और गहराई से रिसर्च करना ।
मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
लाइव कवरेज: ब्रेकिंग न्यूज और लाइव ब्लॉग्स के जरिए सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें पहुंचाना ।



विजन

वर्तिका मानती हैं कि आज के दौर में पत्रकार का काम सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि सही और सच्ची जानकारी देना है। वह अपनी राइटिंग और प्लानिंग के जरिए कंटेंट को एक अलग और बेहतर नजरिए से पेश करने की कोशिश करती रहती हैं।

और पढ़ें
Dhurandhar 2

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।