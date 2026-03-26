‘धुरंधर 2’ वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 7 फिल्मों से पीछे, नंबर 1 बनने के लिए कमाने होंगे इतने करोड़

‘धुरंधर 2’ वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 7 फिल्मों से पीछे, नंबर 1 बनने के लिए कमाने होंगे इतने करोड़
Dhurandhar The Revenge Worldwide Box Office Report: ‘धुरंधर 2’ वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 1000 करोड़ रुपये के करीब पहुंच गई है, लेकिन अब भी 7 फिल्मों से पीछे है।
Dhurandhar 2 Worldwide Collection: रणवीर सिंह की फिल्म ‘धुरंधर 2’ बॉक्स ऑफिस पर छप्पड़फाड़ कमाई कर रही है। 18 मार्च (प्रेड प्रिव्यू) से लेकर 23 मार्च तक, फिल्म ने भारतीय बॉक्स ऑफिस से 623.42 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया है। वहीं वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस की बात करें तो ‘धुरंधर 2’ ने दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस से 994.58 (ग्रॉस) करोड़ रुपये का कारोबार किया है।
‘धुरंधर 2’ की कमाई
|बॉक्स ऑफिस
|कलेक्शन
|भारतीय बॉक्स ऑफिस
|623.42 करोड़ रुपये
|वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस
|994.58 करोड़ रुपये
‘धुरंधर 2’ अब भी है इन फिल्मों से पीछे
वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर इस वक्त ‘धुरंधर 2’ के आगे सात फिल्में हैं। ‘धुरंधर 2’ ने दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस से 994.58 करोड़ रुपये की कमाई की है। वहीं ‘बाहुबली 2’ ने 1,788.06 करोड़ रुपये, ‘पुष्पा 2’ ने (1,742.10 करोड़ रुपये), ‘धुरंधर’ ने (1,307.35 करोड़ रुपये), ‘आरआरआर’ ने (1,230 करोड़ रुपये), ‘केजीएफ चैप्टर 2’ ने (1,215 करोड़ रुपये), ‘जवान’ ने (1,160 करोड़ रुपये) और ‘कल्कि 2898 एडी’ ने (1,042.25 करोड़ रुपये) का कारोबार किया है।
नंबर 1 बनने के लिए कमाने होंगे इतने करोड़
‘धुरंधर 2’ वर्ल्डवाइड 994.58 करोड़ रुपये की कमाई करने के बाद भी सात फिल्मों से पीछे है। अगर ‘धुरंधर 2’ को वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर नंबर 1 भारतीय फिल्म बनना है तो 1788 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई करनी पड़ेगी।
सार
|फिल्म
|वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
|बाहुबली 2
|1788.06 करोड़ रुपये
|पुष्पा 2
|1742.10 करोड़ रुपये
|धुरंधर
|1307.35 करोड़ रुपये
|आरआरआर
|1230 करोड़ रुपये
|केजीएफ 2
|1215 करोड़ रुपये
|जवान
|1160 करोड़ रुपये
|कल्कि 2898 एडी
|1042.25 करोड़ रुपये
|धुरंधर 2
|994.58 करोड़ रुपये
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।
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वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
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