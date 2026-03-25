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Dhurandhar 2 Live Updates: 7 वें दिन शुरू हुई कमाई की आंधी, आज बनेगा रिकॉर्ड

रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर 2 को आज 7 दिन पूरे हो गए हैं। इन दिनों में फिल्म की आंधी ने पिछले कई रिकॉर्ड तोड़कर शानदार कमाई की है। वीकडेज पर भी फिल्म का धमाका जारी है। आज दूसरे बुधवार को फिल्म की शानदार शुरुआत हो चुकी है।

Dhurandhar 2 Live Updates: 7 वें दिन शुरू हुई कमाई की आंधी, आज बनेगा रिकॉर्ड

Dhurandhar 2 Day 7 Live Updates

Usha Shrivas| लाइव हिन्दुस्तान | Wed, 25 Mar 2026 06:00 AM IST
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आदित्य धर की फिल्म धुरंधर: द रिवेंज ने कमाई का नया रिकॉर्ड बना दिया है। पेड रिव्यू के बाद फिल्म ने सिर्फ5 दिनों में 500 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस कर लिया है। खास बात ये है कि फिल्म वीकेंड के अलावा वीकडेज में भी धमाका कर रही है।रणवीर सिंह ने अपनी परफॉरमेंस से छाप छोड़ दी है। साउथ एक्टर्स के बाद अब बॉलीवुड सेलेब्रिटी भी फिल्म की तारीफ कर रहे हैं।धुरंधर आने वाले दिनों में बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर पिछली फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ सकती है। वर्ल्डवाइड कमाई के मामले में अभी आमिर खान की दंगल, अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2, जूनियर एनटीआर और राम चरण की RRR टॉप पर बनी हुई है।

धुरंधर 2 ने कमा लिए इतने

धुरंधर 2 के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो पहले पार्ट ने जितनी कमाई दो हफ्तों में कमाई थी उतनी इस दूसरे पार्ट ने सिर्फ 6 दिनों में कर ली है। खबर लिखने तक फिल्म सिर्फ 6 दिनों में 566 करोड़ (नेट) कलेक्शन कर चुकी है। आने वाले दिनों में फिल्म बॉक्स ऑफिस के नंबर्स हिला सकती है। पाकिस्तानी पॉलिटिक्स, गैंग वॉर, आतंकवाद जैसे मुद्दों पर बनी इस फिल्म के चर्चे विदेशो में भी हो रहे हैं। Sacnilk मुताबिक इस फिल्म ने वर्ल्डवाइड 900 करोड़ (ग्रॉस) से अधिक कमाई कर ली है। धुरंधर 2 की आंधी अगले कई हफ्तों तक चलने वाली है। फिल्म के 7 वें दिन के कलेक्शन की हर घंटे की अपडेट हम आपको यहां देते रहेंगे।

25 Mar 2026, 06:00:00 AM IST

Dhurandhar: The Revenge Live Update:- धुरंधर 2 सिर्फ 6 दिनों में वर्ल्डवाइड 900 करोड़ पार

पुष्पा 2, RRR जैसी फिल्मों को वर्ल्डवाइड 900 करोड़ तक पहुंचने में कुछ हफ्ते लग गए थे। लेकिन आदित्य धर की फिल्म धुरंधर 2 ने ये रिकॉर्ड सिर्फ 6 दिनों में पार कर दिया है। ये फिल्म कमाई की सुनाई ला चुकी है।

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ranveer singh Dhurandhar 2 Aditya Dhar

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