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Dhurandhar 2 Day 7: हाफ डे तक रणवीर की फिल्म धुरंधर 2 ने कमा लिए इतने करोड़, 600 करोड़ से इतनी दूरी

Mar 25, 2026 02:13 pm ISTUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
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रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर 2 के बुधवार की हाफ डे की कमाई सामने आ गई है। फिल्म हर घंटे करोड़ों का कलेक्शन कर रही है और आज अब तक इतने करोड़ कमा चुकी है। इसके साथ ही वर्ल्डवाइड फिल्म ने सबसे तेजी से 900 करोड़ का आंकड़ा पार किया है।

Dhurandhar 2 Day 7: हाफ डे तक रणवीर की फिल्म धुरंधर 2 ने कमा लिए इतने करोड़, 600 करोड़ से इतनी दूरी

रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर 2 हर घंटे करोड़ों रुपए की कमाई कर रही है। फिल्म का कलेक्शन वीकडेज में भी थमा नहीं है। बल्कि, धुरंधर 2 ने सोमवार, मंगलवार को रिकॉर्ड तोड़ कमाई की है। अब आज बुधवार की कमाई पर नजर टिकी हुई है। अब तक के कुल कलेक्शन पर नजर डालें तो फिल्म आज रात तक 600 करोड़ (नेट) का आंकड़ा पार कर सकती है। फिल्म ने अब तक कुल 585.23 करोड़ कमा लिए हैं। मतलब 600 करोड़ के माइलस्टोन से सिर्फ 15 करोड़ दूर है।

धुरंधर 2 की अब तक की कमाई

धुरंधर 2 के 7वें दिन की हाफ डे की कमाई की बात करें तो दोपहर 2 बजे तक फिल्म ने 9.51 करोड़ तक की कमाई कर ली है। ऐसा माना जा रहा है कि फिल्म रात तक 50 करोड़ तक पार कर जाएगी। फिल्म ने वीकडेज में 60 करोड़ से ऊपर की कमाई कर अपने नाम नया रिकॉर्ड बना लिया है। आमतौर पर फिल्में इतनी कमाई सिर्फ वीकेंड को ही कर पाई हैं। आने वाले दिनों में फिल्म कलेक्शन का नया रिकॉर्ड अपने नाम कर सकती है। खास बात ये है कि फिल्म के पास गुड फ्राइडे वीकेंड आने वाला है।

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फिल्म ने इस हफ्ते वीकडेज में कमाए इतने करोड़-

वीकडेजकलेक्शन (नेट)
सोमवार65 करोड़
मंगलवार56.60 करोड़
बुधवार*9.51* करोड़

वर्ल्डवाइड किया इतना कलेक्शन

वर्ल्डवाइड कमाई कलेक्शन की बात करें तो धुरंधर ने सबसे तेज 900 करोड़ (ग्रॉस) का आंकड़ा पार कर लिया है। आने वाले दिनों में ये फिल्म टॉप 3 फिल्मों की लिस्ट में शामिल हो सकती है। वहीं फिल्म के डिजिटल, टीवी और म्यूजिक राइट्स बेचे जा चुके हैं। इस डील में फिल्म ने 245 करोड़ तक की कमाई की थी। अगर इस कलेक्शन को जोड़ा जाए तो फिल्म अब तक 1000 करोड़ से ज्यादा कुल कमाई कर चुकी है।

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फिल्म की कास्ट ने छोड़ी छाप

बता दें, आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी धुरंधर 2 को शानदार रिएक्शन मिल रहा है। इस फिल्म में रणवीर के अलावा संजय दत्त, राकेश बेदी, आर माधवन, अर्जुन रामपाल, सारा अर्जुन जैसे एक्टर्स नजर आए हैं। फिल्म में पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को दिखाया गया है। लियारी की गैंग वॉर, आतंकवाद, देश में हुए हमले, नोटबंदी जैसे मुद्दों को दिखाया गया है। फिल्म देखने के बाद साउथ स्टार्स रजनीकांत, महेश बाबू, अल्लू अर्जुन, जूनियर एनटीआर, विजय देवरकोंडा समेत कई स्टार्स ने तारीफ की और अपनी बधाई भेजी है। फिल्म आगे कमाई का नया रिकॉर्ड बना सकती है।

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Usha Shrivas

लेखक के बारे में

Usha Shrivas

परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।


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