Dhurandhar 2 Day 7: हाफ डे तक रणवीर की फिल्म धुरंधर 2 ने कमा लिए इतने करोड़, 600 करोड़ से इतनी दूरी

Dhurandhar 2 Day 7: हाफ डे तक रणवीर की फिल्म धुरंधर 2 ने कमा लिए इतने करोड़, 600 करोड़ से इतनी दूरी
रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर 2 के बुधवार की हाफ डे की कमाई सामने आ गई है। फिल्म हर घंटे करोड़ों का कलेक्शन कर रही है और आज अब तक इतने करोड़ कमा चुकी है। इसके साथ ही वर्ल्डवाइड फिल्म ने सबसे तेजी से 900 करोड़ का आंकड़ा पार किया है।
रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर 2 हर घंटे करोड़ों रुपए की कमाई कर रही है। फिल्म का कलेक्शन वीकडेज में भी थमा नहीं है। बल्कि, धुरंधर 2 ने सोमवार, मंगलवार को रिकॉर्ड तोड़ कमाई की है। अब आज बुधवार की कमाई पर नजर टिकी हुई है। अब तक के कुल कलेक्शन पर नजर डालें तो फिल्म आज रात तक 600 करोड़ (नेट) का आंकड़ा पार कर सकती है। फिल्म ने अब तक कुल 585.23 करोड़ कमा लिए हैं। मतलब 600 करोड़ के माइलस्टोन से सिर्फ 15 करोड़ दूर है।
धुरंधर 2 की अब तक की कमाई
धुरंधर 2 के 7वें दिन की हाफ डे की कमाई की बात करें तो दोपहर 2 बजे तक फिल्म ने 9.51 करोड़ तक की कमाई कर ली है। ऐसा माना जा रहा है कि फिल्म रात तक 50 करोड़ तक पार कर जाएगी। फिल्म ने वीकडेज में 60 करोड़ से ऊपर की कमाई कर अपने नाम नया रिकॉर्ड बना लिया है। आमतौर पर फिल्में इतनी कमाई सिर्फ वीकेंड को ही कर पाई हैं। आने वाले दिनों में फिल्म कलेक्शन का नया रिकॉर्ड अपने नाम कर सकती है। खास बात ये है कि फिल्म के पास गुड फ्राइडे वीकेंड आने वाला है।
फिल्म ने इस हफ्ते वीकडेज में कमाए इतने करोड़-
|वीकडेज
|कलेक्शन (नेट)
|सोमवार
|65 करोड़
|मंगलवार
|56.60 करोड़
|बुधवार*
|9.51* करोड़
वर्ल्डवाइड किया इतना कलेक्शन
वर्ल्डवाइड कमाई कलेक्शन की बात करें तो धुरंधर ने सबसे तेज 900 करोड़ (ग्रॉस) का आंकड़ा पार कर लिया है। आने वाले दिनों में ये फिल्म टॉप 3 फिल्मों की लिस्ट में शामिल हो सकती है। वहीं फिल्म के डिजिटल, टीवी और म्यूजिक राइट्स बेचे जा चुके हैं। इस डील में फिल्म ने 245 करोड़ तक की कमाई की थी। अगर इस कलेक्शन को जोड़ा जाए तो फिल्म अब तक 1000 करोड़ से ज्यादा कुल कमाई कर चुकी है।
फिल्म की कास्ट ने छोड़ी छाप
बता दें, आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी धुरंधर 2 को शानदार रिएक्शन मिल रहा है। इस फिल्म में रणवीर के अलावा संजय दत्त, राकेश बेदी, आर माधवन, अर्जुन रामपाल, सारा अर्जुन जैसे एक्टर्स नजर आए हैं। फिल्म में पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को दिखाया गया है। लियारी की गैंग वॉर, आतंकवाद, देश में हुए हमले, नोटबंदी जैसे मुद्दों को दिखाया गया है। फिल्म देखने के बाद साउथ स्टार्स रजनीकांत, महेश बाबू, अल्लू अर्जुन, जूनियर एनटीआर, विजय देवरकोंडा समेत कई स्टार्स ने तारीफ की और अपनी बधाई भेजी है। फिल्म आगे कमाई का नया रिकॉर्ड बना सकती है।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
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