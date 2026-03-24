LIVE: ‘धुरंधर 2’ का जारी है तूफान, आज भारतीय बॉक्स ऑफिस पर इन फिल्मों को देगी मात
Dhurandhar The Revenge Day 6 Live: रणवीर सिंह की फिल्म ‘धुरंधर 2’ बॉक्स ऑफिस पर अच्छी खासी कमाई कर रही है। फिल्म ने 18 मार्च से 23 मार्च तक 500 करोड़ से ज्यादा कमा लिए हैं। वहीं आज ‘धुरंधर 2’ कई बॉलीवुड फिल्मों को मात देने वाली है।
Dhurandhar 2 Day 6 Box Office Report: ‘धुरंधर द रिवेंज’ की आंधी रुकने का नाम नहीं ले रही है। फिल्म ने छह दिनों (डे0 यानी 18 मार्च को मिलाकर) में 500 करोड़ रुपये के क्लब में अपनी जगह बना ली है। अब सबकी नजर 24 मार्च के कलेक्शन पर है। ऐसा इसलिए क्योंकि आज ‘धुरंधर 2’ शाहरुख खान की ‘पठान’, रणबीर कपूर की ‘एनिमल’ और सनी देओल की ‘गदर 2’ को मात दे सकती है। आइए आपको बताते हैं कि फिल्म ने अब तक कितने करोड़ की कमाई की है।
‘धुरंधर 2’ की अब तक की कमाई
‘धुरंधर 2’ के 18 मार्च को प्रेड प्रिव्यूज रखे गए थे। शाम 5 बजे के बाद कुछ चुनिंदा शहरों के चुनिंदा थिएटर्स में फिल्म दिखाई गई थी इसलिए इसे डे0 कहा जा रहा है। इस दिन फिल्म ने 43 करोड़ रुपये की कमाई की थी। वहीं 19 मार्च के दिन ‘धुरंधर 2’ ने दुनिया भर के सिनेमाघरों में दस्तक दी थी। इस दिन फिल्म ने 102.55 करोड़ रुपये का कारोबार किया था। दूसरे फिल्म ने 80.72 करोड़ रुपये, तीसरे दिन 113 करोड़ रुपये, चौथे दिन 114.85 करोड़ रुपये और पांचवें दिन 65 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया।
|डे
|भारतीय बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
|डे 0
|43 करोड़ रुपये
|डे 1
|102.55 करोड़ रुपये
|डे 2
|80.72 करोड़ रुपये
|डे 3
|113 करोड़ रुपये
|डे 4
|114.85 करोड़ रुपये
|डे 5
|65 करोड़ रुपये
|कुल कमाई
|519.12 करोड़ रुपये
‘पठान’, ‘एनिमल’ और ‘गदर 2’ का कलेक्शन
‘धुरंधर 2’ ने अब तक 519.12 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया है। वहीं शाहरुख खान की ‘पठान’ ने 543 कराेड़ रुपये, रणबीर कपूर की ‘एनिमल’ 554 करोड़ रुपये और सनी देओल की ‘गदर 2’ ने 526 करोड़ रुपये का कारोबार किया था। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि ‘धुरंधर 2’ आज इनको पछाड़कर आगे निकल जाएगी।
‘धुरंधर 2’ का वर्ल्डवाइड कलेक्शन
‘धुरंधर 2’ सिर्फ भारतीय बॉक्स ऑफिस से ही नहीं, वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस से भी ढेर सारी कमाई कर रही है। फिल्म ने अब तक वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस से 829.76 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन किया है।
नोट: बॉक्स ऑफिस का सारा डेटा Sacnilk से सुबह 5 बजे लिया गया है।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।
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वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
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पढ़ाई-लिखाई (Education)
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