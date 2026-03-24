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LIVE: ‘धुरंधर 2’ का जारी है तूफान, आज भारतीय बॉक्स ऑफिस पर इन फिल्मों को देगी मात

Mar 24, 2026 06:17 am ISTVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
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Dhurandhar The Revenge Day 6 Live: रणवीर सिंह की फिल्म ‘धुरंधर 2’ बॉक्स ऑफिस पर अच्छी खासी कमाई कर रही है। फिल्म ने 18 मार्च से 23 मार्च तक 500 करोड़ से ज्यादा कमा लिए हैं। वहीं आज ‘धुरंधर 2’ कई बॉलीवुड फिल्मों को मात देने वाली है।

LIVE: ‘धुरंधर 2’ का जारी है तूफान, आज भारतीय बॉक्स ऑफिस पर इन फिल्मों को देगी मात

Dhurandhar 2 Day 6 Box Office Report: ‘धुरंधर द रिवेंज’ की आंधी रुकने का नाम नहीं ले रही है। फिल्म ने छह दिनों (डे0 यानी 18 मार्च को मिलाकर) में 500 करोड़ रुपये के क्लब में अपनी जगह बना ली है। अब सबकी नजर 24 मार्च के कलेक्शन पर है। ऐसा इसलिए क्योंकि आज ‘धुरंधर 2’ शाहरुख खान की ‘पठान’, रणबीर कपूर की ‘एनिमल’ और सनी देओल की ‘गदर 2’ को मात दे सकती है। आइए आपको बताते हैं कि फिल्म ने अब तक कितने करोड़ की कमाई की है।

‘धुरंधर 2’ की अब तक की कमाई

‘धुरंधर 2’ के 18 मार्च को प्रेड प्रिव्यूज रखे गए थे। शाम 5 बजे के बाद कुछ चुनिंदा शहरों के चुनिंदा थिएटर्स में फिल्म दिखाई गई थी इसलिए इसे डे0 कहा जा रहा है। इस दिन फिल्म ने 43 करोड़ रुपये की कमाई की थी। वहीं 19 मार्च के दिन ‘धुरंधर 2’ ने दुनिया भर के सिनेमाघरों में दस्तक दी थी। इस दिन फिल्म ने 102.55 करोड़ रुपये का कारोबार किया था। दूसरे फिल्म ने 80.72 करोड़ रुपये, तीसरे दिन 113 करोड़ रुपये, चौथे दिन 114.85 करोड़ रुपये और पांचवें दिन 65 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया।

डेभारतीय बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
डे 043 करोड़ रुपये
डे 1102.55 करोड़ रुपये
डे 280.72 करोड़ रुपये
डे 3113 करोड़ रुपये
डे 4114.85 करोड़ रुपये
डे 565 करोड़ रुपये
कुल कमाई519.12 करोड़ रुपये

‘पठान’, ‘एनिमल’ और ‘गदर 2’ का कलेक्शन

‘धुरंधर 2’ ने अब तक 519.12 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया है। वहीं शाहरुख खान की ‘पठान’ ने 543 कराेड़ रुपये, रणबीर कपूर की ‘एनिमल’ 554 करोड़ रुपये और सनी देओल की ‘गदर 2’ ने 526 करोड़ रुपये का कारोबार किया था। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि ‘धुरंधर 2’ आज इनको पछाड़कर आगे निकल जाएगी।

‘धुरंधर 2’ का वर्ल्डवाइड कलेक्शन

‘धुरंधर 2’ सिर्फ भारतीय बॉक्स ऑफिस से ही नहीं, वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस से भी ढेर सारी कमाई कर रही है। फिल्म ने अब तक वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस से 829.76 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन किया है।

नोट: बॉक्स ऑफिस का सारा डेटा Sacnilk से सुबह 5 बजे लिया गया है।

Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani

वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।



करियर का सफर

वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।



पढ़ाई-लिखाई (Education)

वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।



खासियत और हुनर (Expertise)

एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म: बॉलीवुड, साउथ, ओटीटी और टीवी स्टार्स के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और गहराई से रिसर्च करना ।
मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
लाइव कवरेज: ब्रेकिंग न्यूज और लाइव ब्लॉग्स के जरिए सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें पहुंचाना ।



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वर्तिका मानती हैं कि आज के दौर में पत्रकार का काम सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि सही और सच्ची जानकारी देना है। वह अपनी राइटिंग और प्लानिंग के जरिए कंटेंट को एक अलग और बेहतर नजरिए से पेश करने की कोशिश करती रहती हैं।

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