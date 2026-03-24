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धुरंधर 2 ने 5 दिनों में किया छावा का खेल खत्म, देखें वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में किस-किस को पछाड़ा

Mar 24, 2026 10:46 am ISTKajal Sharma लाइव हिन्दुस्तान
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Dhurandhar 2 Box Office: धुरंधर 2 ने 5 दिनों में डोमेस्टिक और ओवरसीज बॉक्स ऑफिस पर अपना कमाल दिखा दिया है। मंडे टेस्ट में बढ़िया ग्रेड्स से पास होने के साथ फिल्म ने कई बड़ी फिल्मों का लाइफटाइम कलेक्शन धुआं कर दिया है।

धुरंधर 2 ने 5 दिनों में किया छावा का खेल खत्म, देखें वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में किस-किस को पछाड़ा

धुरंधर 2 हर दिन के साथ नए रिकॉर्ड्स बना रही है। आदित्य धर की फिल्म ने वीकेंड पर सुपर से ऊपर परफॉर्मेंस दी। अब पहले सोमवार यानी मंडे टेस्ट पर सबकी नजरें टिकी थीं। धुरंधर द रिवेंज ने इस टेस्ट को भी तगड़े स्कोर के साथ पास कर लिया है। सिर्फ पहले मंडे का कंपेरिजन करें तो धुरंधर 2 ने पुष्पा 2, आरआरआर, केजीएफ 2 जैसी कई बड़ी फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है। पांच दिनों में भारतीय बॉक्स ऑफिस पर नेट 519.12 करोड़ की कमाई की है। वहीं वर्ल्डवाइड कलेक्शन की बात करें तो यह सभी भाषाओं को मिलाकर 830 करोड़ रुपये पार कर चुकी है। यह छावा, पीके और गदर 2 के वर्ल्डवाइड लाइफटाइम कलेक्शन से ज्यादा है। बता दें कि 5 दिनों के कलेक्शन में प्रिव्यू भी जोड़ा गया है। 19 मार्च रिलीज के पहले 18 की शाम को फिल्म के कुछ शोज चलाए गए थे।

धुरंधर 2 का 5 दिनों का वर्ल्डवाइड कलेक्शन

आदित्य धर की फिल्म धुरंधर द रिवेंज फिल्ममेकर्स के लिए नए बेंचमार्क सेट कर रही है। वीकेंड्स पर कमाल दिखाने के बाद फर्स्ट मंडे भी इसने बॉक्स ऑफिस पर बंपर कमाई की। माना जा रहा था कि मंडे को कलेक्शन ड्रॉप होगा लेकिन लोगों का उत्साह कम होता नहीं दिख रहा। सोमवार को फिल्म ने भारत में नेट 65 करोड़ रुपये कमाए। जिसमें 60 करोड़ सिर्फ हिंदी वर्जन के थे। 5 दिनों में इंडिया का नेट कलेक्शन 519.12, ग्रॉस कलेक्शन 619.76 करोड़ हो चुका है। ओवरसीज कलेक्शन की बात करें तो 24 मार्च सुबह 10 बजे तक ये 210 करोड़ के आसपास रिपोर्ट किया गया है। यानी धुरंधर 2 ने 5 दिनों में वर्ल्ड वाइड 830 करोड़ रुपये कमा लिए हैं। बहुत जल्दी यह 1000 करोड़ तक पहुंच जाएगी।

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इन फिल्मों को लाइफटाइम कलेक्शन में किया पीछे

धुरंधर 2 छावा के वर्ल्डवाइड लाइफटाइम कलेक्शन से आगे निकल चुकी है जिसका कलेक्शन 807 करोड़ के आसपास है। पीके का वर्ल्डवाइड लाइफटाइम कलेक्शन 769 करोड़ के आसपास है, वहीं गदर 2 ने 691 करोड़ कमाई की है।

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मूवी5 दिनों में वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
धुरंधर 2830 करोड़ (डे 0 का कलेक्शन शामिल है)
छावा807 करोड़
पीके769 करोड़
गदर 2691 करोड़
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5 दिनों में अभी भी एक फिल्म धुरंधर 2 से आगे

पहले पांच दिनों को वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो धुरंधर 2 अभी पुष्पा 2 से पीछे है। पुष्पा 2 ने 5 दिनों में वर्ल्ड वाइड 900 करोड़ रुपये ग्रॉस कमा लिए थे। RRR की कमाई 600.50 करोड़ हुई थी वहीं बाहुबली 2 द कनक्लूजन की कमाई 590.20 करोड़ रुपये थी। वहीं धुरंधर के पार्ट 1 के वर्ल्डवाइड लाइफटाइम कलेक्शन की बात करें तो यह 1300 करोड़ के आसपास है।

डिसक्लेमर: इस आर्टिकल में दिया गया डेटा अलग-अलग सोर्सेज और बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स कवर करने वाली साइट्स से लिया गया है। अभी ऑफिशियल कलेक्शन जारी नहीं हुआ है।

Kajal Sharma

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Kajal Sharma

शॉर्ट बायो : काजल शर्मा पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम का नेतृत्व कर रही हैं।


परिचय एवं अनुभव
काजल शर्मा भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम की लीड हैं। 2020 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।


करियर का सफर (प्रिंट से डिजिटल)
काजल ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में दैनिक जागरण और अमर उजाला जैसे प्रमुख अखबारों से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2014 में अमर उजाला डिजिटल के साथ उन्होंने न्यू मीडिया की दुनिया में कदम रखा। 2017 से 2020 तक नवभारत टाइम्स (NBT) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल कवरेज के बाद वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ से जुड़ीं और वर्तमान में इन दोनों सेक्शंस की टीम का नेतृत्व कर रही हैं।


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B.Sc (बायोलॉजी) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट होने के कारण काजल को विज्ञान और पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। इसी वजह से वह मनोरंजन बीट पर कमांड होने के साथ मेडिकल रिसर्च और हेल्थ से जुड़े विषयों पर ‘एक्सपर्ट-वेरिफाइड’ और रिसर्च-ड्रिवेन मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज़ लिख रही हैं।


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फिल्म, बॉक्स ऑफिस ऐनालिसिस, ट्रेंड्स, टीवी, ओटीटी और लाइफस्टाइल विषयों पर काजल की गहरी समझ है। उन्होंने कई सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं। काजल का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता है—उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।


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