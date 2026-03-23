LIVE: रणवीर सिंह की ‘धुरंधर 2’ ने लाया तूफान, आज बॉक्स ऑफिस पर रचेगी इतिहास
Dhurandhar The Revenge Day 5 Collection LIVE Updates: आदित्य धर की फिल्म ‘धुरंधर 2’ ताबड़तोड़ कमाई कर रही है। ये फिल्म आज बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रचने वाली है।
Dhurandhar 2 Box Office Report: ‘धुरंधर द रिवेंज’ ने बॉक्स ऑफिस पर तूफान ला दिया है। रणवीर सिंह की फिल्म 19 मार्च के दिन रिलीज हुई थी और चार दिनों में ही फिल्म ने 400 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर दिया है। अब सबकी नजर पांचवें दिन पर है। आज फिल्म 500 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर इतिहास रचने वाली है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारतीय सिनेमा के इतिहास में किसी भी भारतीय फिल्म ने 5 दिनों में 500 करोड़ के क्लब में जगह नहीं बनाई है।
इन फिल्मों को 500 करोड़ कमाने में लगे कितने दिन?
अभी तक भारतीय बॉक्स ऑफिस से सबसे जल्दी 500 करोड़ रुपये कमाने का रिकॉर्ड अल्लू अर्जुन की फिल्म ‘पुष्पा द रूल’ के पास है। इस फिल्म ने 10 दिन में 500 करोड़ रुपये के क्लब में अपनी जगह बनाई थी। वहीं ‘धुरंधर द रिवेंज’ ये काम सिर्फ 6 (डे0 को मिलाकर) दिनों में करने वाली है।
|फिल्म
|500 करोड़ के क्लब में जगह बनाने में लगे इतने दिन
|पुष्पा 2 द रूल
|10 दिन
|जवान
|13 दिन
|धुरंधर
|15 दिन
|एनिमल
|16 दिन
|स्त्री 2
|18 दिन
|छावा
|22 दिन
|पठान
|22 दिन
अब तक की कमाई (भारतीय बॉक्स ऑफिस)
‘धुरंधर 2’ ने अपने पेड प्रिव्यूज (डे0) से 43 करोड़ रुपये की कमाई की थी। डे1 पर फिल्म ने 102.55 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर इतिहास रच दिया था। डे2 पर फिल्म के कारोबार में हल्की सी गिरावट आई थी और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस से 80.72 करोड़ रुपये का कारोबार किया था। डे3 पर फिल्म की कमाई में उछाल आया और फिल्म ने 113 करोड़ रुपये की कमाई कर डाली। वहीं चौथे दिन फिल्म ने 114.85 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया।
|डे
|बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
|डे 0
|43 करोड़ रुपये
|डे 1
|102.55 करोड़ रुपये
|डे 2
|80.72 करोड़ रुपये
|डे 3
|113 करोड़ रुपये
|डे 4
|114.85 करोड़ रुपये
|डे 5
|-
|कुल कमाई
|454.12 करोड़ रुपये
वर्ल्डवाइड कलेक्शन
Sacnilk के मुताबिक, फिल्म ने भारतीय बॉक्स ऑफिस से 454.12 करोड़ रुपये कमाए हैं। वहीं वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस से 691.32 करोड़ रुपये का कारोबार किया है।
कैसी है ‘धुरंधर द रिवेंज’?
लाइव हिन्दुस्तान ने इस फिल्म को 3.5 स्टार्स दिए हैं। अगर आप फिल्म का रिव्यू पढ़ना चाहते हैं तो इस लिंक पर क्लिक कर सकते हैं।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।
करियर का सफर
वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।
पढ़ाई-लिखाई (Education)
वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
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खासियत और हुनर (Expertise)
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मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
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