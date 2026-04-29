धुरंधर 2 का कोहराम, बाहुबली 2 और पुष्पा 2 के रिकॉर्ड्स पर मंडराया खतरा, अब बस चंद कदमों की दूरी
Dhurandhar 2 vs Pushpa 2 vs Baahubali 2: ‘धुरंधर 2’ भारतीय बॉक्स ऑफिस पर ‘पुष्पा 2’ और वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर ‘बाहुबली 2’ से अब चंद कदम की दूरी पर है।
Dhurandhar 2 Box Office Collection: रणवीर सिंह की स्पाई थ्रिलर फिल्म ‘धुरंधर द रिवेंज’ ने भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक नया अध्याय लिख दिया है। फिल्म को रिलीज हुए 42 दिन (डे 0 से डे 41 तक) हो गए है और फिल्म अब भी भारतीय बॉक्स ऑफिस से एक करोड़ से ज्यादा की कमाई कर रही है। ऐसे में सबके मन में बस एक ही सवाल, क्या ‘धुरंधर 2’ अल्लू अर्जुन की ‘पुष्पा 2’ और प्रभास की ‘बाहुबली 2’ का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी? आइए आपको इस सवाल का जवाब देते हैं। (ये भी पढ़ें: कभी की उल्टी, कभी निकला खून, जब किरदार के लिए रणवीर सिंह ने कर दी थी हद पार)
‘धुरंधर 2’ का बॉक्स ऑफिस पर जलवा
रिलीज के छठे हफ्ते में होने के बावजूद 'धुरंधर 2' की पकड़ मजबूत बनी हुई है। फिल्म ने 42वें दिन (Day 41) पर देशभर के 2,925 शोज से कुल 1.35 करोड़ का नेट कलेक्शन किया है।
अब तक कितनी हुई कुल कमाई?
कुल इंडिया नेट कलेक्शन: 1,132.99 करोड़
कुल इंडिया ग्रॉस कलेक्शन: 1,356.07 करोड़
कुल ओवरसीज (विदेश) कलेक्शन: 424.50 करोड़
कुल वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन: 1,780.57 करोड़
‘धुरंधर 2’ vs ‘पुष्पा 2’ vs ‘बाहुबली 2’
जब हम भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी फिल्मों की बात करते हैं, तो अल्लू अर्जुन की 'पुष्पा 2' और प्रभास की 'बाहुबली 2' का नाम सबसे ऊपर आता है। दिलचस्प बात ये है कि रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' ने अब इन दिग्गजों की कतार में अपनी जगह बना ली है।
टेबल से समझिए
|फिल्म का नाम
|इंडिया नेट कलेक्शन
|ओवरसीज कलेक्शन
|वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन
|धुरंधर 2
|1,132.99 करोड़ रुपये
|424.50 करोड़ रुपये
|1,780.57 करोड़ रुपये
|पुष्पा 2
|1,234.1 करोड़ रुपये
|271 करोड़ रुपये
|1,742.1 करोड़ रुपये
|बाहुबली 2
|1,030.42 करोड़ रुपये
|371.16 करोड़ रुपये
|1,788.06 करोड़ रुपये
क्या है इस टेबल का मतलब?
1. इंडिया नेट कलेक्शन: इंडिया नेट कलेक्शन के मामले में 'पुष्पा 2' अभी भी 1,234.1 करोड़ के साथ टॉप पर बनी हुई है। लेकिन 'धुरंधर 2' (1132.99 करोड़) ने 'बाहुबली 2' (1,030.42 करोड़) को पीछे छोड़ दिया है।
2. ओवरसीज: विदेशों में कमाई के मामले में 'धुरंधर 2' (424.50 करोड़) ने ‘पुष्पा 2’ (271 करोड़) और ‘बाहुबली 2’ (371.16 करोड़) दोनों को पछाड़ दिया है।
3. वर्ल्डवाइड रेस: 'धुरंधर 2' (1,780.57 करोड़) अब 'बाहुबली 2' (1,788.06 करोड़) के बेहद करीब पहुंच गई है। दोनों के बीच अब केवल 8 करोड़ के अंतर रह गया है। जल्द ही ‘धुरंधर 2’ ये अंतर को भी खत्म कर देगी।
भारतीय और विदेशी बॉक्स ऑफिस पर ‘बाहुबली 2’ को मात देने के बाद भी ‘धुरंधर 2’ वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर पीछे कैसे?
दरअसल, वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन गिनने के लिए भारतीय बॉक्स ऑफिस के ग्रॉस कलेक्शन और विदेशी बॉक्स ऑफिस के ग्रॉस कलेक्शन को जोड़ा जाता है। ‘धुरंधर 2’ ने भारतीय बॉक्स ऑफिस के नेट कलेक्शन और विदेशी बॉक्स ऑफिस के ग्रॉस कलेक्शन में ‘बाहुबली 2’ को पीछे छोड़ा है। हालांकि, भारतीय बॉक्स ऑफिस के ग्रॉस कलेक्शन में ‘धुरंधर 2’ अब भी ‘बाहुबली 2’ से पीछे है।
‘धुरंधर 2’ के बारे में
लाइव हिंदुस्तान ने 'धुरंधर 2' को 3.5 स्टार्स दिए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ‘धुरंधर 2’ की कहानी बिखरी हुई लग रही थी। फिल्म के गाने भी उतना इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर पा रहे थे जितना ‘धुरंधर’ के गानों ने किया था। इसके अलावा, फिल्म में बैकग्राउंड म्यूजिक का इस्तेमाल भी खराब तरीके से किया गया था।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
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