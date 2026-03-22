धुरंधर 2 ने लगातार दूसरे दिन की 100 करोड़ से ज्यादा कमाई, रविवार को ऐसा रहा बॉक्स ऑफिस पर हाल
Ranveer Singh Film Day 4: रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर के लिए रविवार का दिन काफी खास रहा। फिल्म ने लगातार दूसरे दिन 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई की। धुरंधर का भारत में टोटल कलेक्शन 541.97 करोड़ (ग्रॉस) हो गया है।
रणवीर सिंह की धुरंधर: द रिवेंज बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर रही है। फिल्म को बहुत सारा प्यार मिल रहा है। सोशल मीडिया पर हर कोई फिल्म की ही चर्चा कर रहा है। धुरंधर 2 का रविवार का दिन भी खास रहा है। फिल्म ने 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई की। फिल्म का टोटल कलेक्शन भारत में 541.97 करोड़ (ग्रॉस) कमाई कर ली है। फिल्म ने शनिवार से ज्यादा कमाई रविवार को की।
रविवार को धुरंधर: द रिवेंज का बॉक्स ऑफिस पर कैसा रहा हाल?
sacnilk.com के मुताबिक, धुरंधर: द रिवेंज ने रविवार (22 मार्च) को बॉक्स ऑफिस पर रात 10 बजे तक 114.85 करोड़ (नेट) की कमाई की है। फिल्म का टोटल कलेक्शन भारत में 454.12 करोड़ (नेट) की कमाई कर ली है। शनिवार को भी फिल्म ने 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई की है।
|धुरंधर 2
|कमाई
|डे 0
|43 करोड़
|डे 1
|102.55 करोड़
|डे 2
|80.72 करोड़
|डे 3
|113.00 करोड़
|डे 4
|114.85 करोड़
धुरंधर: द रिवेंज ने जीरो डे (18 मार्च) पर 43 करोड़ की कमाई की थी। पहले दिन 102.55 करोड़, दूसरे दिन 80.72 करोड़, तीसरे दिन 113.00 करोड़ और चौथे दिन 114.85 करोड़ की कमाई की ।
रविवार को किस भाषा में किया कितना कलेक्शन
रविवार को धुरंधर: द रिवेंज ने हिंदी भाषा में 107 करोड़ की कमाई की। कन्नड़ भाषा में 1 लाख की कमाई की। मलयालम भाषा में 9 लाख की कमाई है। तमिल भाषा में 2.50 करोड़ की कमाई की है। तेलुगु भाषा में 5.25 करोड़ की कमाई की है।
धुरंधर: द रिवेंज की रविवार के शोज की ऑक्यूपेंसी?
धुरंधर 2 के आज के शोज की ऑक्यूपेंसी की बात करें तो सुबह के शोज में ऑक्यूपेंसी 74.23 पर्सेंट रही। दोपहर के शोज की ऑक्यूपेंसी 91.23 पर्सेंट रही। शाम के शोज की ऑक्यूपेंसी 88.85 पर्सेंट रही। रात के शोज का आक्यूपेंसी डेटा अभी रिलीज नहीं हुआ है। इसतक आज के शोज की टोटल ऑक्यूपेंसी 84.77 पर्सेंट रही।
धुरंधर: द रिवेंज की बात करें तो इस फिल्म में सारा अर्जुन, अर्जुन रामपाल, राकेश बेदी, संजय दत्त, आर माधवन और गौरव गेरा जैसे कलाकार नजर आए हैं। फिल्म को आदित्य धर ने डायरेक्ट किया है।
(डिसक्लेमर: इस लेख में दिए गए बॉक्स ऑफिस आंकड़े विवरण विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स, ट्रेड एनालिस्ट्स और सूत्रों पर आधारित हैं। वास्तविक आंकड़े ऊपर दिए गए अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। लाइव हिंदुस्तान इनके ऑफिशियल होने की पुष्टि नहीं करता है।)
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
एंटरटेनमेंट और विजन
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