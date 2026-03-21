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Dhurandhar 2 Day 3: धुरंधर 2 के लिए शानदार रहा शनिवार, तीसरे दिन कमाए 100 करोड़ से ज्यादा

Mar 21, 2026 10:53 pm ISTHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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Ranveer Singh Film Day 3: रणवीर सिंह की फिल्म के लिए पहला शनिवार शानदार रहा है। फिल्म ने फर्स्ट शनिवार को 100 करोड़ से ज्यादा कमाई कर ली है। फिल्म का टोटल कलेक्शन 352.54 करोड़ (नेट कलेक्शन) हो गया है। 

Dhurandhar 2 Day 3: धुरंधर 2 के लिए शानदार रहा शनिवार, तीसरे दिन कमाए 100 करोड़ से ज्यादा

आदित्य धर की धुरंधर 2 बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर रही है। फिल्म का पहला शनिवार शानदार रहा है। फिल्म ने पहले शनिवार यानी 21 मार्च को पहले दिन से भी ज्यादा कमाई की है। फिल्म का टोटल कलेक्शन 404.54 करोड़ (ग्रॉस) हो गया है। सिर्फ देश में ही नहीं दुनियाभर में रणवीर सिंह की ये स्पाई ड्रामा फिल्म काफी पसंद किया जा रहा है। रणवीर सिंह की फिल्म ने पहले ही तीन दिन में अपने नाम कई रिकॉर्ड्स कर लिए है। धुरंधर 2 रणवीर सिंह की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म बन गई है।

बॉक्स ऑफिस पर शनिवार को धुरंधर 2 की कमाई?

रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर 2 ने आज शनिवार को रात 10 बजे तक के डेटा के मुताबिक, 113.00 करोड़ (नेट कलेक्शन) की कमाई की है। ये आंकड़ा पहले दिन के आंकड़े से भी काफी ज्यादा बड़ा है।

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धुरंधर ने पेड प्रिव्यूज में 43 करोड़ की कमाई की थी। पहले दिन फिल्म ने 102.55 करोड़, दूसरे दिन 80.72 करोड़ की कमाई की थी।

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धुरंधर: द रिवेंजबॉक्स ऑफिस कलेक्शन
डे 043 करोड़
डे 1102.55 करोड़
डे 280.72 करोड़
डे 3113.00 करोड़
टोटल339.27 करोड़

तीसरे दिन किस भाषा में कितनी हुई कमाई

आदित्य धर की फिल्म ने आज हिंदी भाषा में 105 करोड़ की कमाई की। तमिल भाषा में 2.95 करोड़, कन्नड भाषा में 1 लाख और मलयालम भाषा में 4 लाख और तेलुगु भाषा में 5 करोड़ की कमाई की है।

तीन दिन में फिल्म का टोटल कलेक्शन

sacnilk.com के मुताबिक, रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर: द रिवेंज ने अबतक (खबर लिखे जाने तक) 404.54 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन और 339.27 करोड़ का नेट कलेक्शन कर लिया है। इस वक्त देशभर में धुरंधर: द रिवेंज के करीब 20,822 शोज चल रहे हैं। फिल्म के वर्ल्डवाइड कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने दुनियाभर में 501.04 करोड़ (ग्रॉस) की कमाई की है।

तीसरे दिन के शोज की ऑक्यूपेंसी का डेटा

आज छुट्टी के दिन सुबह के शोज में 61.15 पर्सेंट ऑक्यूपेंसी रही, दोपहर के शोज में ऑक्यूपेंसी 82.62 पर्सेंट रही और शाम के शोज की ऑक्यूपेंसी 84.08 पर्सेंट रही। इस पूरे डेटा को मिलाकर आज की टोटल ऑक्यूपेंसी 75.95 पर्सेंट रही है।

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आदित्य धर की धुरंधर 2 को खूब पसंज किया जा रहा है। आम जनता से लेकर बॉलीवुड सिलेब्स भी फिल्म की तारीफ कर रहे हैं। हर तरफ धुरंधर 2 की चर्चा हो रही है। फिल्म में अर्जुन रामपाल, सारा अर्जुन, राकेश बेदी, संजय दत्त और आर माधवन जैसे कलाकार नजर आए थे।

(डिसक्लेमर: इस लेख में दिए गए बॉक्स ऑफिस आंकड़े विवरण विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स, ट्रेड एनालिस्ट्स और सूत्रों पर आधारित हैं। वास्तविक आंकड़े ऊपर दिए गए अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। लाइव हिंदुस्तान इनके ऑफिशियल होने की पुष्टि नहीं करता है।)

Harshita Pandey

लेखक के बारे में

Harshita Pandey

हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।


विस्तृत बायो

मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत

2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।


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