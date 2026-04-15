Dhurandhar 2 Day 27: ‘धुरंधर 2’ का डे 27 का कलेक्शन, जानें अब ‘पुष्पा 2’ से कितना पीछे है फिल्म
Dhurandhar 2 vs Pushpa 2: ‘धुरंधर 2’ को बॉक्स ऑफिस पर 28 दिन (डे 0 से डे 27 तक) हो गए हैं। आइए आपको बताते हैं कि अब ‘धुरंधर 2’ को ‘पुष्पा 2’ का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए कितने करोड़ चाहिए।
Dhurandhar 2 Box Office Report: आदित्य धर के निर्देशन में बनी स्पाई थ्रिलर फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' को रिलीज हुए लगभग एक महीना होने वाला है और ये फिल्म अभी भी बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ बनाए हुए है। 19 मार्च को रिलीज हुई इस फिल्म ने भारतीय बॉक्स ऑफिस से 1,095 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है। आइए आपको बताते हैं कि अब इस फिल्म को ‘पुष्पा 2’ को पछाड़ने के लिए कितना कमाना है।
डे 27 का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
छुट्टी की वजह से फिल्म के कलेक्शन में उछाल आया है। ‘धुरंधर 2’ ने डे 26 (सोमवार) पर 5.20 करोड़ रुपये की कमाई की थी। वहीं डे 27 (मंगलवार) पर रणवीर सिंह की फिल्म ने 7.05 करोड़ रुपये का कारोबार किया है। इस तरह फिल्म का कुल कलेक्शन 1,095.67 करोड़ रुपये तक जा पहुंचा है।
वर्ल्डवाइड कलेक्शन
‘धुरंधर 2’ ने जहां भारतीय बॉक्स ऑफिस से डे 27 तक 1,095.67 करोड़ रुपये (नेट) का कलेक्शन किया है। वहीं Sacnilk की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म ने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस से 1,727.93 करोड़ रुपये (ग्रॉस) की कमाई की है।
टेबल से समझिए
|धुरंधर 2
|कलेक्शन
|भारतीय बॉक्स ऑफिस
|1,095.67 करोड़ रुपये
|वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस
|1,727.93 करोड़ रुपये
‘पुष्पा 2’ से कितनी पीछे है ‘धुरंधर 2’
भारतीय बॉक्स ऑफिस पर ‘धुरंधर 2’ के आगे अब बस ‘पुष्पा 2’ ही है। Sacnilk के मुताबिक, ‘धुरंधर 2’ ने डे 27 तक भारतीय बॉक्स ऑफिस से कुल 1095.67 करोड़ रुपये की कमाई की है। वहीं अल्लू अर्जुन की ‘पुष्पा 2’ ने 496 दिनों में भारतीय बॉक्स ऑफिस से 1234.10 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था। मतलब अभी ‘धुरंधर 2’ को ‘पुष्पा 2’ को मात देने के लिए 138.43 करोड़ रुपये का कारोबार करना है।
वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर क्या है हाल?
वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर ‘धुरंधर 2’ से आगे कई सारी फिल्में हैं जैसे ‘पुष्पा 2’, ‘बाहुबली 2’, ‘दंगल’ आदि। अगर ‘धुरंधर 2’ के वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस से ग्रॉस 1727.93 करोड़ रुपये की कमाई की है। वहीं ‘पुष्पा 2’ ने 1742.10 करोड़ रुपये का कारोबार बार किया है। मतलब वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर ‘पुष्पा 2’ को पछाड़ने के लिए अब ‘धुरंधर 2’ को सिर्फ 14.17 करोड़ रुपये कमाने की जरूरत है।
टेबल से समझिए ‘पुष्पा 2’ और ‘धुरंधर 2’ की रिपोर्ट
|फिल्म
|वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस
|भारतीय बॉक्स ऑफिस
|धुरंधर 2
|1727.93 करोड़ रुपये
|1095.67 करोड़ रुपये
|पुष्पा 2
|1742.10 करोड़ रुपये
|1234.10 करोड़ रुपये
|अभी धुरंधर 2 को कितने कमाने हैं?
|14.17 करोड़ रुपये
|138.43 करोड़ रुपये
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।
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