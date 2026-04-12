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Dhurandhar 2 Day 25 Live: चौथे रविवार को 20 करोड़ पार जा सकता है कलेक्शन, शनिवार को हुई इतनी कमाई

Apr 12, 2026 06:01 am ISTUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
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Dhurandhar 2 Day 25 Live धुरंधर:द रिवेंज रिलीज के बाद चौथे हफ्ते में भी धमाका कर रही है।अज रविवार को फिल्म धांसू कमाई करने वाली है। धुरंधर 2 पहली ऐसी फिल्म बन गई है जिसने 1000 करोड़ का आंकड़ा पार किया हो। वहीं वर्ल्डवाइड ये फिल्म 1600 करोड़ से पार कमाई कर चुकी है।

Dhurandhar 2 Day 25 Live: चौथे रविवार को 20 करोड़ पार जा सकता है कलेक्शन, शनिवार को हुई इतनी कमाई

रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर:द रिवेंज अपने चौथे हफ्ते में भी कमाई कर रही है। फिल्म ने रिलीज़ के बाद से बॉक्स ऑफिस के नंबर हिलाए हुए हैं। धुरंधर 2 ने इन 24 दिनों में 1,068 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। वहीं वर्ल्डवाइड ये फिल्म 1600 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर चुकी है। अब धुरंधर 2 जल्द 1100 करोड़ का आंकड़ा पार करेगी। ऐसा माना जा रहा है कि अगले कुछ हफ्तों में धुरंधर 2 अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 के कलेक्शन को पीछे छोड़ने वाली है।

फिल्म का कलेक्शन

आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी धुरंधर 2 पहली ऐसी हिंदी फिल्म बन गई है जिसने 1000 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया हो। इससे पहले दिसंबर मेंरिलीज हुई धुरंधर ने 840 करोड़ का का बिजनेस किया था।अब ये फिल्म आगे आने वाले दिनों में नए कलेक्शन का रिकॉर्ड बना सकती है। धुरंधर 2 में KGF 2 और बाहुबली 2 के कलेक्शन को पीछे छोड़ते हुए शानदार कलेक्शन किया हुआ है। अब आज अपने चौथे रविवार को भी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर वाली है।

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धुरंधर-2
धुरंधर: द रिवेंजकलेक्शन नेट
पहला हफ्ता674.17 करोड़ रुपए
दूसरा हफ्ता263.65 करोड़ रुपए
तीसरा हफ्ता110.60 करोड़ रुपए
23 वां दिन7.00 करोड़ रुपए
24 वां दिन16.18 करोड़ रुपए
कुल*1,068.92 करोड़ रुपए*

धुरंधर ने सेट किया स्तर

आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी फिल्म धुरंधर और धुरंधर 2 में एक भारतीय जासूस की जर्नी को दिखाया गया है। कैसे एक जासूस पाकिस्तान में घुसता है। वहां की लोकल पॉलिटिक्स को बदल कर रख देता है। इस फिल्म के दूसरे पार्ट को और ज्यादा दमदार दिखाया हुआ। इस फिल्म से आदित्य धर ने एक्शन फिल्म और स्पाई थ्रिलर फिल्मों का स्तर ही बदल कर रख दिया है। अब उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में दूसरी फिल्मों में शानदार कुछ करते दिखेंगे।

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आने वाली फिल्में

रिपोर्ट की मानें तो धुरंधर के बाद यशराज फिल्म्सने अपनी आने वाली स्पाई थ्रिलर अल्फा की कहानी पूरी तरह से बाद दी है। वहीं सलमान खान की फिल्म मातृभूमि भी भी कुछ शूटिंग फिर से किए जाने की खबर है। मतलब सलमान भी खुद को साबित करने में लग गए हैं।

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Usha Shrivas

लेखक के बारे में

Usha Shrivas

परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।


हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।


एजुकेशन: ऊषा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है। पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री और फिर भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल कोर्स किया है।


एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।


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