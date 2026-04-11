Dhurandhar 2 Day 24 Live: चौथे शनिवार को फिर चलेगी धुरंधर 2 की आंधी? अब तक कमा लिए इतने
आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी फिल्म धुरंधर 2 आज चौथे शनिवार को कमाई का धमाका करने वाली है। रणवीर की फिल्म की कमाई में कमी जरूर आई है। लेकिन वीकेंड पर फिल्म अच्छा कलेक्शन कर सकती है। धुरंधर 2 को अब पुष्पा 2 को पीछे छोड़ना है।
रणवीर सिंह और आदित्य धर की जोड़ी ने धुरंधर:द रिवेंज से बॉक्स ऑफिस के नंबर्स हिला दिए हैं। धुरंधर 2 हिंदी सिनेमा के इतिहास की पहली ऐसी फिल्म बन गई है जिसने 1000 करोड़ का आंकड़ा पार किया हुआ। फिल्म ने ये रिकॉर्ड सिर्फ कुछ ही दिनों की कमाई से बना दिया है। धुरंधर 2 की कमाई की रफ्तार में बेशक कमी आई है। लेकिन फिल्म की आंधी का असर आगे आने वली फिल्मों पर भी दिखने वाला है। फिल्म 19 मार्च को रिलीज हुई थी और अपने इन 23 दिनों में 1,054.12 करोड़ की मोटी कमाई कर ली है। वहीं वर्ल्डवाइड ये आंकड़ा 1,670.06 करोड़ के पार है। अब चौथे वीकेंड के कलेक्शन से उम्मीद है।फिल्म 20 करोड़ तक कमा सकती है।
धुरंधर 2 की कमाई
आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी धुरंधर ने 840 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया था। वहीं धुरंधर 2 ने 1,054 से ज्यादा की कमाई का करी 2400 करोड़ की कमाई कर ली है। फिल्म के बजट की बात करें तो दोनों पार्ट्स पर 250 से 280 करोड़ का खर्चा किया है। ऐसे में मेकर्स को करीब 2000 करोड़ से ज्यादा का फायदा हुआ है। इसके अलावा सेटेलाइट और डिजिटल राइट्स बेच कर भी मोटी कमाई हुई है। उम्मीद जताई जा रही है। आज चौथे शनिवार की फिल्म की कमाई में इजाफा हो सकता है।
|धुरंधर: द रिवेंज
|कलेक्शन नेट
|पहला हफ्ता
|674.17 करोड़ रुपए
|दूसरा हफ्ता
|263.65 करोड़ रुपए
|तीसरा हफ्ता
|110.60 करोड़ रुपए
|23 वां दिन
|8.03 करोड़ रुपए
|कुल*
|1,054.12 करोड़ रुपए*
पुष्पा 2 ने 10 हफ्तों में बनाए इतने करोड़
धुरंधर ने कुछ ही दिनों की कमाई से KGF 2 और बाहुबली 2 जैसी फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है। अब आने वाले दिनों में अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 का रिकॉर्ड तोड़ सकती है। पुष्पा 2 ने 10 हफ्तों में इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 1,234.10 करोड़ का कलेक्शन किया था। आने वाले दिनों में धुरंधर 2 ये रिकॉर्ड भी तोड़ सकती है। वहीं वर्ल्डवाइड आमिर खान की दंगल का कलेक्शन का रिकॉर्ड तोड़ पाना किसी भी इंडियन फिल्म के लिए मुश्किल नजर आ रहा है।
अक्षय की फिल्म को नुकसान?
बता दें, धुरंधर 2 की आंधी चौथे वीक में भी चल रही है। अगले हफ्ते अक्षय कुमार की भूत बंगला रिलीज होने वाली है। उम्मीद जताई जा रही है धुरंधर 2 की आंधी का असर फिल्म पर नहीं दिखे। आज शनिवार और रविवार के कलेक्शन से उम्मीदें हैं।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।
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एजुकेशन: ऊषा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है। पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री और फिर भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल कोर्स किया है।
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