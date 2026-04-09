Dhurandhar 2 Day 22 Collection LIVE: ‘धुरंधर 2’ का डे22, फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अब भी बनाई हुई पकड़

Dhurandhar 2 Day 22 Collection LIVE: ‘धुरंधर 2’ का डे22, फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अब भी बनाई हुई पकड़
Dhurandhar 2 Box Office Collection Day 22: आज ‘धुरंधर 2’ का डे22 है। अनुमान लगाया जा रहा है कि फिल्म तीसरे गुरुवार को 6 से 7 करोड़ का कलेक्शन कर सकती है।
Dhurandhar 2 Box Office Report: रणवीर सिंह और आदित्य धर की जोड़ी ने बॉक्स ऑफिस पर वो कर दिखाया है जो अब तक बॉलीवुड के लिए एक सपना था। 'धुरंधर 2' भारतीय बॉक्स ऑफिस पर दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। दिलचस्प बात ये है कि इसने अपनी रिलीज के तीसरे हफ्ते में भी पकड़ मजबूत बनाई हुई है। फिल्म ने 22 दिनों (डे0 से डे21 तक) के अंदर भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 1040 करोड़ का आंकड़ा पार कर इतिहास रच दिया है। आज यानी 22वें दिन (चौथे गुरुवार) के शुरुआती आंकड़ों से संकेत मिल रहे हैं कि फिल्म अभी थमने के मूड में नहीं है।
तीसरे हफ्ते में कैसी रही रफ्तार?
फिल्म ने अपने पहले हफ्ते में 674.17 करोड़ रुपये और दूसरे हफ्ते में 263.65 करोड़ रुपये का शानदार बिजनेस किया था। वहीं, तीसरे हफ्ते के कलेक्शन में हल्की गिरावट देखी गई है।
‘धुरंधर 2’ का अब तक का सफर (इंडिया नेट):
पहला हफ्ता: 674.17 करोड़
दूसरा हफ्ता: 263.65 करोड़
डे 16 : 21.55 करोड़
डे 17 : 25.65 करोड़
डे 18 : 28.25 करोड़
डे 19 : 10 करोड़
डे 20 : 10.10 करोड़
डे 21 : 7.90 करोड़
कुल कमाई (21 दिन): 1041.27 करोड़ (लगभग)
Dhurandhar 2 Day 22 LIVE Updates:
सुबह 7 बजे तक- 0.03 करोड़ रुपये
सुबह 8 बजे तक - 0.15 करोड़ रुपये
अनुमान: जानकारों की मानें तो डे 22 पर फिल्म ₹6 से ₹7 करोड़ के बीच कमाई कर सकती है। अगर ऐसा होता है, तो फिल्म का कुल नेट कलेक्शन 1048 करोड़ के पार पहुंच जाएगा।
‘बाहुबली 2’ को छोड़ा पीछे
'धुरंधर 2' ने हाल ही में एसएस राजामौली की 'बाहुबली 2: द कन्क्लूजन' के लाइफटाइम कलेक्शन को पछाड़कर भारतीय सिनेमा में अपनी बादशाहत साबित की है। अब ट्रेड एनालिस्ट्स की नजर इस बात पर है कि क्या यह फिल्म अल्लू अर्जुन की 'पुष्पा 2' के बड़े रिकॉर्ड्स को चुनौती दे पाएगी।
वर्ल्डवाइड कलेक्शन
सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि ओवरसीज मार्केट में भी रणवीर सिंह का जादू सिर चढ़कर बोल रहा है। फिल्म का वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन 1,653.67 करोड़ के आंकड़े को पार कर चुका है। आदित्य धर के निर्देशन में बनी इस स्पाई थ्रिलर ने ग्लोबल लेवल पर बॉलीवुड का कद काफी ऊंचा कर दिया है।
डिस्क्लेमर: बॉक्स ऑफिस के आंकड़े आधिकारिक स्रोतों और ट्रेड रिपोर्ट्स पर आधारित हैं। सटीक आंकड़ों के लिए आधिकारिक घोषणा का इंतजार करें।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।
करियर का सफर
वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।
पढ़ाई-लिखाई (Education)
वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।
खासियत और हुनर (Expertise)
एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म: बॉलीवुड, साउथ, ओटीटी और टीवी स्टार्स के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और गहराई से रिसर्च करना ।
मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
लाइव कवरेज: ब्रेकिंग न्यूज और लाइव ब्लॉग्स के जरिए सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें पहुंचाना ।
विजन
वर्तिका मानती हैं कि आज के दौर में पत्रकार का काम सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि सही और सच्ची जानकारी देना है। वह अपनी राइटिंग और प्लानिंग के जरिए कंटेंट को एक अलग और बेहतर नजरिए से पेश करने की कोशिश करती रहती हैं।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।