LIVE: ‘धुरंधर 2’ ने पहले दिन कमाए 102.55 करोड़, अब जानें दूसरे दिन का कलेक्शन

LIVE: ‘धुरंधर 2’ ने पहले दिन कमाए 102.55 करोड़, अब जानें दूसरे दिन का कलेक्शन
Dhurandhar 2 Day 2 Collection LIVE Update: रणवीर सिंह की ‘धुरंधर द रिवेंज’ ने पहले दिन ताबड़तोड़ कमाई की है। वहीं दूसरे दिन के शुरुआती आंकड़े भी काफी अच्छे हैं।
Dhurandhar 2 Box Office Report: 'धुरंधर 2' ने बॉक्स ऑफिस पर सुनामी ला दी है। पहले फिल्म ने 18 मार्च के पेड प्रिव्यूज से 43 करोड़ रुपये की कमाई की। फिर 19 मार्च के दिन 100 करोड़ रुपये से ज्यादा का कलेक्शन कर सबको चौंका दिया। वहीं अब सबकी नजरें 20 मार्च के डेटा पर टिकी हुई हैं। इस आर्टिकल के जरिए हम आपको ‘धुरंधर 2’ का दूसरे दिन का कलेक्शन बताएंगे। ये डेटा हर एक घंटे में अपडेट होगा।
बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
Sacnilk की रिपोर्ट के मुताबिक, ‘धुरंधर 2’ ने डे0 पर 43 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है। वहीं डे1 पर फिल्म ने 102.55 करोड़ रुपये की कमाई कर रिकॉर्ड तोड़ दिया है। फिल्म की कुल कमाई की बात करें तो फिल्म ने अब तक 145.55 करोड़ रुपये का कारोबार किया है।
LIVE Update: ‘धुरंधर 2’ की दूसरे दिन की कमाई
सुबह 8 बजे तक - 3.05 करोड़ रुपये
समरी
|डे
|बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
|डे0 (18 मार्च)
|43 करोड़ रुपये
|डे1 (19 मार्च)
|102.55 करोड़ रुपये
|डे2 (20 मार्च)
|3.05 करोड़ रुपये (सुबह 8 बजे तक का डेटा)
कैसी है फिल्म ‘धुरंधर 2’?
‘धुरंधर द रिवेंज, ‘धुरंधर’ के मुकाबले कमजोर लगी। ‘धुरंधर’ देखकर ऐसा लग रहा था कि मेकर्स का विजन बहुत क्लियर है। वहीं ‘धुरंधर द रिवेंज’ की कहानी दमदार नहीं लगी। फिल्म में गानों का भी इस्तेमाल सही तरीके से नहीं किया गया है। हालांकि, ‘धुरंधर द रिवेंज’ का क्लाइमैक्स और कलाकारों की एक्टिंग बहुत जोरदार है। इसलिए लाइव हिन्दुस्तान ने इसे 3.5 रेटिंग दी है। आप इसका डिटेल रिव्यू पढ़ने के लिए इस लिंक पर क्लिक कर सकते हैं।
‘धुरंधर’ ने कितनी कमाई की थी?
'धुरंधर' ने दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस से 1,307.35 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन किया था। उन्होंने भारत में 1,007.85 करोड़ रुपये की ग्रॉस कमाई की थी और विदेश में 299.50 करोड़ रुपये का ग्रॉस कारोबार किया था।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।
करियर का सफर
वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।
पढ़ाई-लिखाई (Education)
वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।
खासियत और हुनर (Expertise)
एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म: बॉलीवुड, साउथ, ओटीटी और टीवी स्टार्स के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और गहराई से रिसर्च करना ।
मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
लाइव कवरेज: ब्रेकिंग न्यूज और लाइव ब्लॉग्स के जरिए सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें पहुंचाना ।
विजन
वर्तिका मानती हैं कि आज के दौर में पत्रकार का काम सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि सही और सच्ची जानकारी देना है। वह अपनी राइटिंग और प्लानिंग के जरिए कंटेंट को एक अलग और बेहतर नजरिए से पेश करने की कोशिश करती रहती हैं।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।