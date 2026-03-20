धुरंधर 2 का बॉक्स ऑफिस पर जारी है जलवा, रणवीर सिंह की फिल्म ने दूसरे दिन कमाए इतने करोड़
Ranveer Singh Film Day 2: रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर 2 बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर रही है। फिल्म ने 200 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है। सोशल मीडिया पर भी रणवीर सिंह की फिल्म का क्रेज देखने को मिल रहा है।
धुरंधर 2 भी बॉक्स ऑफिस पर धुरंधर जैसी आंधी लेकर आई है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही है। फिल्म 19 मार्च को रिलीज हुई है और दो दिन में ही फिल्म की कमाई 200 करोड़ के पार हो गई है। इस कमाई में धुरंधर 2 के पेड प्रिव्यूज वाले आंकड़े भी शामिल हैं। 18 मार्च को धुरंधर 2 के पेड प्रिव्यू शोज आयोजित किए गए थे। सोशल मीडिया पर भी रणवीर सिंह की फिल्म का क्रेज देखने को मिल रहा है।
धुरंधर 2 का अबतक का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
sacnilk.com के मुताबिक, धुरंधर 2 ने पहले दिन यानी 19 मार्च को 102.55 करोड़ की कमाई की थी। वहीं, आज यानी 20 मार्च को रात 10 बजे तक के डेटा के मुताबिक, फिल्म ने 74.70 करोड़ (नेट कलेक्शन) की कमाई की है। वहीं, 18 मार्च, पेड प्रिव्यू वाले दिन का कलेक्शन मिलाकर धुरंधर 2 की कमाई आज 220.25 करोड़ हो गई है।
|धुरंधर 2
|बॉक्स ऑफिल कलेक्शन
|डे 0 (18 मार्च)
|43 करोड़
|डे 1 (19 मार्च)
|102.55 करोड़
|डे 2 (20 मार्च)
|74.70 करोड़
|टोटल
|220.25 करोड़ (नेट कलेक्शन)
डे 2 में किस भाषा में कितनी की कमाई?
धुरंधर 2 ने आज हिंदी भाषा में 73.67 करोड़ की कमाई की है। कन्नड़ भाषा में फिल्म ने दो लाख, मलयालम भाषा में 1 लाख, तमिल भाषा में 24 लाख और तेलुगु भाषा में 76 लाख की कमाई की है।
धुरंधर 2 डे 2 की ऑक्यूपेंसी
दूसरे दिन के शोज ऑक्यूपेंसी की बात करें तो सुबह के शोज में 36.54 पर्सेंट ऑक्यूपेंसी रही। दोपहर के शोज की ऑक्यूपेंसी 55.92 पर्सेट रही, शाम के शोज की ऑक्यूपेंसी 66.08 पर्सेंट रही। रात के शोज की ऑक्यूपेंसी का डेटा अभी रिलीज नहीं किया गया है। इस तरह आज के शोज की ऑक्यूपेंसी 52.85 पर्सेंट रही।
धुरंधर 1 का दूसरे दिन कैसा था हॉल
रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर 2 पार्ट 1 से ज्यादा कमाई कर रही है। दूसरे दिन भी धुरंधर 2 ने पार्ट 1 से ज्यादा कमाई की। धुरंधर 1 ने दूसरे दिन 32 करोड़ की कमाई की थी। वहीं, पहले दिन फिल्म की कमाई 28 करोड़ की कमाई की थी।
धुरंधर 2 के बारे में जानकारी
रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर 2 की बात करें तो फिल्म को आदित्य धर ने डायरेक्ट किया है। फिल्म का पहला पार्ट साल 2025 में दिसंबर में रिलीज हुआ था। धुरंधर 2 का सोशल मीडिया पर क्रेज खूब देखने को मिल रहा है, लेकिन एक तबका ऐसा भी है जो धुरंधर 2 को एक प्रोपेगेंडा फिल्म बता रहा है। धुरंधर 2 में सारा अर्जुन, अर्जुन रामपाल, संजय दत्त, दानिश इकबाल, राज जुत्शी, राकेश बेदी और आर माधवन जैसे कलाकार नजर आए हैं। फिल्म में आदित्य धर की पत्नी और एक्ट्रेस यामी गौतम का कैमियो भी है।
(डिसक्लेमर: इस लेख में दिए गए बॉक्स ऑफिस आंकड़े विवरण विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स, ट्रेड एनालिस्ट्स और सूत्रों पर आधारित हैं। वास्तविक आंकड़े ऊपर दिए गए अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। लाइव हिंदुस्तान इनके ऑफिशियल होने की पुष्टि नहीं करता है।)
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
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