Dhurandhar 2 Day 19 Box Office Live: धुरंधर 2 की आंधी में बह रही है बाहुबली 2, टूटने वाला है कमाई का रिकॉर्ड
BOX OFFICE LIVE UPDATES: रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर 2 आज प्रभास की बाहुबली 2 के कलेक्शन को पीछे छोड़ने वाली है। फिल्म के नाम नया इतिहास रचने का रिकॉर्ड बनने वाला है। अगला निशाना अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 पर लगने वाला है। जल्द टूटेंगे इन फिल्मों की कमाई के रिकॉर्ड।
रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर: द रिवेंज की कमाई ने इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया है। दुनियाभर में फिल्म चर्चाओं में बनी हुई है। डायरेक्टर आदित्य धर के काम में बारीकी, कहानी और एक्टर्स की दमदार परफॉरमेंस ने इतिहास रच दिया है। इसके साथ ही ये फिल्म हर दिन नए रिकॉर्ड बना रही है। धुरंधर 2 ने अपनी ही पहली कड़ी धुरंधर, कल्कि, KGF 2 के कलेक्शन को पीछे छोड़ नया रिकॉर्ड अपने नाम किया है। अल्लू अर्जुन की पुष्पा2 के हिंदी कलेक्शन को भी पछाड़ दिया। आज फिल्म प्रभास की 9 साल पहले इतिहास रचने वाली फिल्म बाहुबली 2 को पीछे छोड़ने वाली है।
बाहुबली की कमाई को छोड़ा पीछे
19 मार्च को रिलीज हुई धुरंधर 2 लगातार बॉक्स ऑफिस पर कमाई कर रही है। फिल्म ने 18 दिनों में अब तक कुल 1,013.77 करोड़ का मोटा कलेक्शन कर लिया है। आज फिल्म बाहुबली 2 के 1,014.03 करोड़ के कलेक्शन को पार कर नया रिकॉर्ड बनाने वाली है। हैरानी वाली बात ये है कि बाहुबली 2 ने ये कमाई 16 हफ्तों में की है। और धुरंधर 2 ये आंकड़ा सिर्फ 19 दिन में पार करने वाली है। साथ ही रणवीर सिंह की फिल्म सबसे तेज 1000 करोड़ पार करने वाली फिल्म बन गई है। आगे आने वाले दिनों में धुरंधर 2 अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 के 1,234.10 करोड़ के कलेक्शन को हिलाने वाली है। धुरंधर 2 की आंधी में ये फिल्में डूबने वाली हैं।
|धुरंधर: द रिवेंज
|कलेक्शन नेट
|पहला हफ्ता
|674.17 करोड़ रुपए
|दूसरा हफ्ता
|263.65 करोड़ रुपए
|16 वां दिन
|21.55 करोड़ रुपए
|17 वां दिन
|25.65 करोड़ रुपए
|18 वां दिन
|34.44 करोड़ रुपए
|19 वां दिन*
|17 लाख*
|कुल
|1,014.03 करोड़ रुपए
19 वें दिन सोमवार के हर घंटे का कलेक्शन जानिए यहां-
सुबह 10 बजे तक- धुरंधर 2 ने अब तक जोड़े 41 लाख।
सुबह 9 बजे तक- धुरंधर 2 ने अभी तक 26 लाख कमा लिए हैं।
सुबह 8 बजे तक- धुरंधर 2 ने सोमवार की सुबह तक 17 लाख की कमाई कर ली है।
धुरंधर 2 बनाने वाली है रिकॉर्ड
बता दें, धुरंधर 2 में रणवीर के किरदार हमजा के बदले की कहानी को दिखाया गया है। फिल्म एक भारतीय जासूस के त्याग और बलिदान की बात करती है। फिल्म में जबरदस्त एक्शन है, ड्रामा है और इमोशन है। अंत का सीन आपको कुर्सी से हिलने नहीं देगा। धुरंधर 2 आने वाली फिल्मों के लिए मुसीबत बनने वाली है। धुरंधर 2 नया रिकॉर्ड बनाने वाली है।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।
हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।
एजुकेशन: ऊषा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है। पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री और फिर भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल कोर्स किया है।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
खासियत
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