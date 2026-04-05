धुरंधर 2 ने भारत में पार किया 1000 करोड़ का आंकड़ा, जानें किस भाषा में कितनी हुई कमाई?
Ranveer Singh Box Office Collection: धुरंधर 2 ने भारत में 1000 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। फिल्म ने 18 दिन में भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 1000 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है। आइए जानते हैं धुरंधर 2 के लिए कैसा रहा तीसरा शनिवार?
रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर: द रिवेंज बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर रही है। फिल्म ने आज यानी 05 अप्रैल (18वां दिन) भारत में 1000 करोड़ के मार्क को पार कर लिया है। फिल्म ने अपने नाम ये एक नया रिकॉर्ड बना लिया है। रणवीर सिंह की फिल्म के लिए तीसरा रविवार शानदार गया है। फिल्म ने आज बॉक्स ऑफिस पर 26.84 करोड़ की कमाई की है। शनिवार के मुकाबले आज फिल्म ने ज्यादा कमाई की है।
शनिवार को फिल्म ने 25.65 करोड़ (नेट) की कमाई की थी। वहीं, आज फिल्म की कमाई 26.84 करोड़ हुई है। इस तरह कल के मुकाबले, फिल्म ने आज ज्यादा कमाई की है। धुरंधर द रिवेंज के भारत में ग्रॉस कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने 1,213.74 करोड़ की कमाई की है। वहीं, फिल्म का भारत में नेट कलेक्शन 1,013.77 करोड़ हो गया है।
किस भाषा में की कितमी कमाई?
sacnilk.com के मुताबिक, फिल्म ने आज हिंदी भाषा में 27.25 करोड़ की कमाई की है। तमिल भाषा में फिल्म ने 50 लाख की कमाई की है। वहीं , तेलुगु भाषा में फिल्म ने 75 लाख की कमाई की है। कन्नड़ भाषा में फिल्म की कमाई आज 20 लाख है। मलयालभ भाषा में फिल्म की कमाई आज 5 लाख है।
अलग-अलग भाषाओं में कितनी हुई धुरंधर 2 की टोटल कमाई
अगर 18 दिनों की कमाई की बात करें तो हिंदी भाषा में फिल्म ने 951.04 करोड़ की कमाई की है। तमिल भाषा में 17.95 करोड़ की कमाई की है। तेलुगु भाषा में 40.22 करोड़, कन्नड़ में 2.88 करोड़ और मलयालम भाषा में 1.68 करोड़ की कमाई की है।
धुरंधर 2 के आज के शोज की ऑक्यूपेंसी
रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर 2 के आज सुबह के शोज में ऑक्यूपेंसी 30.77 पर्सेंट रही। दोपहर के शोज की ऑक्यूपेंसी 56.31 पर्सेंट रही है और शाम के शोज की ऑक्यूपेंसी 52.38 पर्सेंट रही है। रात के शोज की ऑक्यूपेंसी का डेटा अभी रिलीज नहीं हुआ है। इस तरह आज के शोज की ओवरऑल ऑक्यूपेंसी 46.49 पर्सेंट रही है।
धुरंधर 2 की बात करें तो ये फिल्म 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। फिल्म को रणवीर सिंह के करियर की सबसे बड़े फिल्म मान रहे हैं। रणवीर सिंह के अलावा राकेश बेदी की जमकर तारीफ हो रही है। राकेश बेदी का किरदार जमील जमाली सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है।
(डिसक्लेमर: इस लेख में दिए गए बॉक्स ऑफिस आंकड़े विवरण विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स, ट्रेड एनालिस्ट्स और सूत्रों पर आधारित हैं। वास्तविक आंकड़े ऊपर दिए गए अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। लाइव हिंदुस्तान इनके ऑफिशियल होने की पुष्टि नहीं करता है।)
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
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मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
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