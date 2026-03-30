Dhurandhar 2 Day 12 LIVE: ‘धुरंधर 2’ बनी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म, आज ‘केजीएफ 2’ को देगी मात
Dhurandhar 2 Box Office Collection Day 12 LIVE: ‘धुरंधर 2’ ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर ‘धुरंधर’ को पछाड़ दिया है। वहीं आज ‘धुरंधर 2’, ‘केजीएफ 2’ को मात देगी।
Dhurandhar 2 Day 12 Box Office Collection: रणवीर सिंह की स्पाई थ्रिलर फिल्म ‘धुरंधर 2’ सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई है। अब ‘धुरंधर 2’ के आगे साउथ की तीन फिल्में हैं- यश की ‘केजीएफ चैप्टर 2’, प्रभास की ‘बाहुबली 2’ और अल्लू अर्जुन की ‘पुष्पा 2’। आज यानी 30 मार्च के दिन ‘धुरंधर 2’ भारतीय बॉक्स ऑफिस पर ‘केजीएफ चैप्टर 2’ को मात दे देगी। यहां जानिए ‘धुरंधर 2’ की अब तक की कमाई।
‘धुरंधर 2’ का डे वाइज कलेक्शन
आदित्य धर के निर्देशन में बनी ‘धुरंधर 2’ ने पहले हफ्ते 674.17 करोड़ रुपये का कारोबार कर कई सारी फिल्मों को पछाड़ दिया। फिर डे9, डे10 और डे11 को क्रमश: 41.75 करोड़ रुपये, 62.85 करोड़ रुपये और 68.10 करोड़ रुपये की कमाई की। इस तरह फिल्म का कुल कलेक्शन 846.87 करोड़ रुपये पहुंच गया।
|डे
|बॉक्स ऑफिस कलेक्शन (भारतीय)
|डे0
|43 करोड़ रुपये
|डे1
|102.55 करोड़ रुपये
|डे2
|80.72 करोड़ रुपये
|डे3
|113 करोड़ रुपये
|डे4
|114.85 करोड़ रुपये
|डे5
|65 करोड़ रुपये
|डे6
|56.60 करोड़ रुपये
|डे7
|48.75 करोड़ रुपये
|डे8
|49.70 करोड़ रुपये
|डे9
|41.75 करोड़ रुपये
|डे10
|62.85 करोड़ रुपये
|डे11
|68.10 करोड़ रुपये
|डे12
|- करोड़ रुपये
|कुल कमाई
|846.87 करोड़ रुपये
‘धुरंधर 2’ vs ‘केजीएफ चैप्टर 2’
‘धुरंधर 2’ ने 29 मार्च तक 846.87 करोड़ रुपये की कमाई की। वहीं यश की फिल्म ‘केजीएफ चैप्टर 2’ ने 859.70 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है। अगर ‘बाहुबली 2’ और ‘पुष्पा 2’ की बात करें तो इन दोनों फिल्मों ने भारतीय बॉक्स ऑफिस से क्रमश: 1,030.42 करोड़ रुपये और 1,234.10 करोड़ रुपये की कमाई की है।
|फिल्म
|भारतीय बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
|पुष्पा 2
|1234.10 करोड़ रुपये
|बाहुबली 2
|1030.42 करोड़ रुपये
|केजीएफ चैप्टर 2
|859.70 करोड़ रुपये
|धुरंधर 2
|846.87 करोड़ रुपये
|धुरंधर
|840.20 करोड़ रुपये
‘धुरंधर 2’ का वर्ल्डवाइड कलेक्शन
‘धुरंधर 2’ ने 29 मार्च तक वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस से 1,361.95 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है।
‘धुरंधर 2’ के बारे में
‘धुरंधर 2’ में ‘धुरंधर’ से ज्यादा एक्शन हैं। यदि आपको खून खराबा और गाली गलौज से दिक्कत नहीं है और आपको ‘धुरंधर’ पसंद आई थी तो आप ‘धुरंधर 2’ देख सकते हैं। लाइव हिन्दुस्तान ने ‘धुरंधर 2’ को 3.5 स्टार्स दिए हैं। आप इसका डिटेल्ड रिव्यू इस लिंक पर क्लिक करके पढ़ सकते हैं।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।
करियर का सफर
वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।
पढ़ाई-लिखाई (Education)
वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
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मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
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