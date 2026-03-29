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Dhurandhar 2 Live Updates: 11वें दिन धुरंधर 2 की आंधी जारी, रविवार को बन सकता ये बड़ा रिकॉर्ड

Dhurandhar 2 Live Updates: रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर 2 की आंधी रविवार को यानी अपने 11वें दिन भी जारी है। फिल्म की हर घंटे कमाई कर रही है। कलेक्शन का आंकड़ा जानने के लिए इस आर्टिकल के साथ जुड़े रहिए। आदित्य धर की फिल्म इतिहास रचने वाली है।

Dhurandhar 2 Live Updates: 11वें दिन धुरंधर 2 की आंधी जारी, रविवार को बन सकता ये बड़ा रिकॉर्ड

Dhurandhar 2 Live Updates day 11

Usha Shrivas| लाइव हिन्दुस्तान | Sun, 29 Mar 2026 06:12 AM IST
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Dhurandhar 2 Live Updates: आदित्य धर की फिल्म धुरंधर 2 की आंधी के आगे पिछली फिल्मों के रिकॉर्ड टूटते नजर आ रहे हैं। धुरंधर 2 रिलीज के बाद हर घंटे कमाई कर रही है। 10 दिनों की कमाई का आंकड़ा दूसरे फिल्म मेकर्स को डरा रहा है। रणवीर स्टारर इस फिल्म ने 10 दिनों में वो कमाल कर दिखाया जी कोई दूसरी इंडियन फिल्म नहीं कर पाई। कमाई की बात करें तो धुरंधर 2 ने 10 वें दिन शनिवार तक 778.77 करोड़ का धांसू कलेक्शन कर लिया है। आज 11 वें दिन फिल्म 800 करोड़ पार कर जाएगी। इसके साथ ही अगले हफ्ते तक फिल्म अपने ही पहले पार्ट के अपने हिंदी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 840 करोड़ का रिकॉर्ड तोड़ देगी।

धुरंधर 2 की धांसू कमाई

धुरंधर 2 आंधी की तरह कमाई कर रही है। वर्ल्डवाइड फिल्म ने 1,225 करोड़ ग्रॉस से ज्यादा बिजनेस कर लिया है। फिल्म ने अपने 10 वें दिन 62.8 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया था। आज 11 वें दिन, दूसरे रविवार को फिल्म 80 करोड़ के आस-पास कमाई कर सकती है। आज फिल्म की कमाई दूसरी फिल्मों के लाइफटाइम कलेक्शन को पछाड़ सकती है। धुरंधर 2 का तूफान चल रहा है। आज रविवार के कलेक्शन की हर घंटे की अपडेट हम आपको देते रहेंगे।

29 Mar 2026, 06:12:22 AM IST

Dhurandhar 2 Live Updates: धुरंधर 2 के 11 वें दिन, रविवार को बन सकता है कमाई का रिकॉर्ड

धुरंधर 2 आज बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर सकती है। मेकर्स को रविवार की छुट्टी का जबरदस्त फायदा मिलने वाला है। आज शाम तक का कलेक्शन शानदार रहने की उम्मीद है।

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