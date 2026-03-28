धुरंधर 2 का शानदार रहा शनिवार, कमाई में 49.3 पर्सेंट का उछाल, इतनी हुई टोटल कमाई
Ranveer Singh Film Day 10: धुरंधर 2 को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुए 10 दिन हो गए हैं। रणवीर सिंह की फिल्म का दूसरा शनिवार शानदार रहा है। फिल्म का भारत में अबतक का कलेक्शन 778.27 करोड़ हो गया है।
रणवीर सिंह की फिल्म धरंधर 2 बॉक्स ऑफिस पर थमने का नाम नहीं ले रही है। आदित्य धर की फिल्म ने कई बड़ी फिल्मों को कमाई के मामले में पीछे छोड़ दिया है। धुरंधर 2 रणवीर सिंह की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली और भारत में दूसरी सबसे ज्यादा हिंदी भाषा में कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। धुरंधर 2 का आज 10वां दिन है और फिल्म की कमाई में 49.3 पर्सेंट का उछाल देखने को मिला है।
रणवीर सिंह की फिल्म की 10वें दिन की कमाई
रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर: द रिवेंज ने दूसरे शनिवार को जबरदस्त कमाई की है।sacnilk.com के मुताबिक, फिल्म ने आज यानी 28 मार्च को 62.35 करोड़ रुपये की कमाई की है। कल की तुलना में कमाई में 49.3 पर्सेंट का उछाल आया है। फिल्म ने शुक्रवार को 41.75 करोड़ की कमाई की थी।
धुरंधर: द रिवेंज का वर्ल्डवाइड कलेक्शन
भारत में रणवीर सिंह की फिल्म की टोटल कमाई की बात करें तो फिल्म ने अबतक 778.27 करोड़ (नेट) की कमाई कर ली है और 929.84 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन कर दिया है। धुरंधर: द रिवेंज की वर्ल्डवाइड कमाई की बात करें तो फिल्म ने दुनियाभर में 1,225.84 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है।
|धुरंधर द रिवेंज
|भारत में कमाई
|पहला हफ्ता
|674.17 करोड़
|डे 8
|49.70 करोड़
|डे 9
|41.75 करोड़
|डे 10
|62.35 करोड़
|टोटल (नेट)
|778.27 करोड़
धुरंधर: द रिवेंज ने आज किस भाषा में की कितनी कमाई
आदित्य धर की फिल्म ने 10वें दिन हिंदी भाषा में 57.50 करोड़ कमाए। कन्नड़ भाषा में 30 लाख, मलयालम में 15 लाख, तमिल में 1.40 लाख और तेलुगु भाषा में 3 करोड़ की कमाई की है।
धुरंधर: द रिवेंज शोज की ऑक्यूपेंसी
धुरंधर 2 के सुबह के शोज में आज ऑक्यूपेंसी 35.23 पर्सेंट रही। दोपहर के शोज में ऑक्यूपेंसी 58 पर्सेंट रही और शाम के शोज में ऑक्यूपेंसी 60.15 पर्सेंट रही। रात के शोज का ऑक्यूपेंसी डेटा अभी रिलीज नहीं किया गया है। इस तरह आज के शोज की टोटल ऑक्यूपेंसी 51.13 पर्सेंट रही।
धुरंधर द रिवेंज ने इन फिल्मों को छोड़ा पीछे
रणवीर सिंह की फिल्म ने प्रभास की फिल्म ‘कल्कि 2898 एडी’ (646.31 करोड़ रुपये), शाहरुख खान की ‘जवान’ (640.25 करोड़ रुपये), ऋषभ शेट्टी की ‘कांतारा चैप्टर 1’ (622.48 करोड़ रुपये) और विकी कौशल की ‘छावा’ (601.54 करोड़ रुपये) को पछाड़ दिया है।
(डिसक्लेमर: इस लेख में दिए गए बॉक्स ऑफिस आंकड़े विवरण विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स, ट्रेड एनालिस्ट्स और सूत्रों पर आधारित हैं। वास्तविक आंकड़े ऊपर दिए गए अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। लाइव हिंदुस्तान इनके ऑफिशियल होने की पुष्टि नहीं करता है।)
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
ओटीटी सीरीज (बॉलीवुड और हॉलीवुड) का रिव्यू
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
बॉलीवुड फिल्मों के रिव्यूज
साउथ की फिल्में और टीवी रियलिटी शोज से जुड़े अपडेट्स
फिल्मी पर्दे पर दिखाई जा रही कहानियों के पीछे के किस्से पाठकों तक पहुंचाना
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।