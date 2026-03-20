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Dhurandhar 2 Box Office: धुरंधर 2 की वर्ल्डवाइड कमाई से ध्वस्त बॉलीवुड रिकॉर्ड्स, देखें किससे रही पीछे

Mar 20, 2026 01:21 pm ISTKajal Sharma लाइव हिन्दुस्तान
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Durandhar 2 Box Office Day 1 Worldwide: धुरंधर 2 ने भारत और ओवरसीज में बंपर कमाई की है। फिल्म के पहले दिन का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन आ चुका है। चेक करें इसने किसको पीछे छोड़ा और किससे पीछे रह गई।

Dhurandhar 2 Box Office: धुरंधर 2 की वर्ल्डवाइड कमाई से ध्वस्त बॉलीवुड रिकॉर्ड्स, देखें किससे रही पीछे

धुरंधर 2 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर हर किसी की नजर है। फिल्म की तूफानी कमाई जारी है। डोमेस्टिक कलेक्शन में धुरंधर द रिवेंज ने पहले ही दिन 100 करोड़ से ज्यादा का आंकड़ा पार कर लिया है। भारत में इसकी पहले दिन की नेट कमाई 145.55 करोड़ है। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो इसने ओपनिंग डे में इसने टोटल ग्रॉस 236.63 करोड़ रुपये कमा लिए हैं। फिल्म की भारत में नेट कमाई 139.78 करोड़ रुपये है। यहां देख सकते हैं कि धुरंधर द रिवेंज पहले दिन की वर्ल्डवाइड कमाई में किन फिल्मों से आगे है और किस मूवी से पीछे।

पेड प्रिव्यूज से धुरंधर की कमाई

आदित्य धर की फिल्म धुरंधर 2 ने ओपनिंग के साथ ही शानदार शुरुआत की है और कमाई के कई पिछले रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। फिल्म की ऑफिशियल रिलीज डेट 19 मार्च थी। रिलीज से पहले 18 मार्च को धुरंधर 2 के पेड प्रीव्यूज भी चलाए गए थे। पेड प्रिव्यूज से फिल्म का भारत में नेट कलेक्शन 43 करोड़ और ग्रॉस 51.60 करोड़ के आसपास है। पेड प्रिव्यूज का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 73.85 करोड़ रुपये है।

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डे 1 का टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन

वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो धुरंधर का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 236.63 करोड़ है। इसके साथ ही कई बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड्स टूटे हैं। धुरंधर 2 ने वर्ल्डवाइड पहले दिन की कमाई में टॉप करने वाली फिल्मों- शाहरुख खान की जवान (129 करोड़), पठान (104 करोड़), एनिमल (116 करोड़) को बड़े मार्जिन से पीछे छोड़ दिया है।

प्रीव्यू डे का कलेक्शन

वर्ल्ड वाइडइंडिया नेटइंडिया ग्रॉसओवरसीज
78.85 करोड़ रुपये43.00 करोड़51.60 करोड़22.25 करोड़
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इंडिया ग्रॉसवर्ल्ड वाइडओवरसीजइंडिया नेट
172.63 करोड़263.63 करोड़64.00 करोड़139.78 करोड़

धुरंधर 2 रिकॉर्ड्स
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धुरंधर 2 ने इन फिल्मों को पछाड़ा

पैन इंडिया फिल्मों की पहले दिन की वर्ल्ड वाइड कमाई की बात करें तो धुरंधर 2 टॉपर्स की लिस्ट में दूसरे नंबर पर है। यह सिर्फ पुष्पा 2 से पीछे है। नंबर 1 पर है पुष्पा 2 द रूल जिसने 294 करोड़ रुपये कमाई की थी। धुरंधर के बाद RRR है जिसकी कमाई 223 करोड़ रुपये थी। बाहुबली की डे वन वर्ल्ड वाइड कमाई 217 करोड़ रुपये थी।

Data Source: धुरंधर 2 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डेटा Sacnilk वेबसाइट से लिया गया है।

धुरंधऱ 2 पैन इंडिया रिकॉर्ड्स
Kajal Sharma

लेखक के बारे में

Kajal Sharma

शॉर्ट बायो : काजल शर्मा पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम का नेतृत्व कर रही हैं।


परिचय एवं अनुभव
काजल शर्मा भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम की लीड हैं। 2020 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।


करियर का सफर (प्रिंट से डिजिटल)
काजल ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में दैनिक जागरण और अमर उजाला जैसे प्रमुख अखबारों से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2014 में अमर उजाला डिजिटल के साथ उन्होंने न्यू मीडिया की दुनिया में कदम रखा। 2017 से 2020 तक नवभारत टाइम्स (NBT) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल कवरेज के बाद वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ से जुड़ीं और वर्तमान में इन दोनों सेक्शंस की टीम का नेतृत्व कर रही हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और मेडिकल रिपोर्टिंग
B.Sc (बायोलॉजी) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट होने के कारण काजल को विज्ञान और पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। इसी वजह से वह मनोरंजन बीट पर कमांड होने के साथ मेडिकल रिसर्च और हेल्थ से जुड़े विषयों पर ‘एक्सपर्ट-वेरिफाइड’ और रिसर्च-ड्रिवेन मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज़ लिख रही हैं।


एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, बॉक्स ऑफिस ऐनालिसिस, ट्रेंड्स, टीवी, ओटीटी और लाइफस्टाइल विषयों पर काजल की गहरी समझ है। उन्होंने कई सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं। काजल का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता है—उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।


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मेडिकल रिसर्च और एक्सप्लेनर रिपोर्टिंग

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