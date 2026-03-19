Dhurandhar 2 Box Office: धुरंधर 2 का पहले दिन ही बॉक्स ऑफिस पर तेज धमाका, तोड़ा पुष्पा 2 का ये रिकॉर्ड
Dhurandhar 2 100 Crore: रणवीर सिंह की धुरंधर 2 सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। रिलीज होते ही फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर तूफान ला दिया है। पहले दिन के आंकड़े शानदार हैं। फिल्म ने 100 करोड़ से ज्यादा की कर ली है।
रणवीर सिंह की धुरंधर 2 आज यानी 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। फिल्म ने पहले दिन ही बॉक्स ऑफिस पर सुनामी ला दी है। फिल्म ने हिंदी भाषा में कमाई के मामले में पुष्पा 2 जो भारत की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म है उसका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आदित्य धर की धुरंधर 2 ने पहले दिन अपनी ही फिल्म धुरंधर से ज्यादा की कमाई कर ली है। धुरंधर 2 ने पहले दिन 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई की है।
पहले ही दिन कमा डाले 100 करोड़
धुरंधर 2 की रिलीज से पहले 18 मार्च को पेड प्रिव्यूज में 43 करोड़ की कमाई की थी। sacnilk.com के मुताबिक, फिल्म ने आज यानी 19 मार्च को 100.23 करोड़ से ओपनिंग की है। पेड प्रिव्यूज और ओपनिंग डेज की कमाई को मिलाकर को रणवीर सिंह की फिल्म ने 143.23 (नेट कलेक्शन) करोड़ की कमाई कर ली है।
|धुरंधर 2
|बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
|डे जीरो (18 मार्च)
|43 करोड़
|डे 2 (19 मार्च)
|100.23 करोड़
|टोटल
|143.23 करोड़
अलग-अलग भाषाओं में फिल्म की कमाई
रणवीर सिंह की धुरंधर 2 ने पहले दिन हिंदी भाषा में 96.78 करोड़ की कमाई की है। कन्नड़ भाषा में फिल्म ने 8 लाख रुपये की कमाई की है। मलयालम भाषा में 9 लाख, तमिल में 1.16 करोड़ और तेलुगु भाषा में 2.12 करोड़ की कमाई की है।
रणवीर सिंह की फिल्म ने हिंदी भाषा में तोड़ा पुष्पा 2 का रिकॉर्ड
पुष्पा: द रूल ने पहले दिन भारत में 164.25 करोड़ की कमाई की थी। रणवीर सिंह की फिल्म इस रिकॉर्ड को तो ब्रेक नहीं कर पाई है, लेकिन हिंदी भाषा की कमाई के मामले में धुरंधर 2 ने पुष्पा 2 को पछाड़ दिया है। पुष्पा 2 ने पहले दिन हिंदी भाषा में 70.30 करोड़ की कमाई की है। कन्नड़ भाषा में फिल्म ने पहले दिन 1 करोड़, मलयालम में 4.95 करोड़, तमिल में 7.70 करोड़ और तेलुगु भाषा में 80.30 करोड़ की कमाई की है।
धुरंधर का पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर कैसा था हाल
आदित्य धर की धुरंधर को पहले दिन कमाई के मामले में धुरंधर 2 ने पछाड़ दिया है। पिछले साल रिलीज हुई धुरंधर ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 28 करोड़ की कमाई की थी। धुरंधर पिछले साल 5 दिसंबर को रिलीज हुई थी।
धरंधर 2 की कास्ट
धुरंधर 2 की बात करें तो फिल्म को आदित्य धर ने ही डायरेक्ट किया है। फिल्म के रिलीज होने के साथ ही फैंस को इस सवाल का जवाब मिल गया है कि बड़े साहब कौन हैं। फिल्म में रणवीर सिंह, अर्जुन रामपाल, संजय दत्त, राकेश बेदी और सारा अर्जुन जैसे कलाकार नजर आए हैं।
(डिसक्लेमर: इस लेख में दिए गए बॉक्स ऑफिस आंकड़े विवरण विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स, ट्रेड एनालिस्ट्स और सूत्रों पर आधारित हैं। वास्तविक आंकड़े ऊपर दिए गए अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। लाइव हिंदुस्तान इनके ऑफिशियल होने की पुष्टि नहीं करता है।)
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
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