धुरंधर 2 में उजैर बलोच के सिर से फुटबॉल खेलने पर बोले दानिश पंडोर- ये सच में हुआ था, मैं पढ़कर डर गया था
धुरंधर 2 के कई सीन्स सच्ची घटनाओं से प्रेरित हैं। इनमें उजैर बलोच का एक सीन दिल दहलाने वाला है। फिल्म में रोल निभाने वाले दानिश पंडोर ने बताया कि जब पहली बार वो सीन पढ़ा तो कैसा लगा था।
धुरंधर 2 के सारे एक्टर्स दर्शकों के दिल में खास जगह बना चुके हैं। उजैर बलोच का रोल निभाने वाले दानिश पंडोर पहले ही पार्ट से सुर्खियों में हैं। खासकर लड़कियों के बीच उनका अलग ही क्रेज है। दानिश स्वभाव से इंट्रोवर्ट हैं लेकिन धुरंधर द रिवेंज में उनके कैरेक्टर ने एक बेहद खतरनाक सीन दिया है। वो सीन ल्यारी में हुई असली घटना से इंस्पायर्ड था इसमें उन्हें कटे हुए सिर से फुटबॉल खेलनी थी। अब दानिश ने एक इंटरव्यू में बताया है कि वो सीन करते समय उनके दिमाग में क्या चल रहा था।
सीन पढ़कर डर गए थे दानिश
धुरंधर के उजैर बलोच यानी दानिश पंडोर ENT Live से बात कर रहे थे। फिल्म के उस खतरनाक सीन के बारे में बोले, 'उस सीन के बारे में बात करें तो वो हो हकीकत में चुका है मतलब वो घटना हो चुकी है। उसके बारे में पढ़कर मैं डर गया था कि कोई ऐसे कैसे कर सकता है। मैं खुद की बड़ाई नहीं करना चाहूंगा लेकिन एक एक्टर की ये काबिलियत होती है कि जब वो किसी कैरेक्टर पर काम करता है तो जी लगाकर काम करता है। जैसे आप पढ़ते जाते हो उस कैरेक्टर बारे में आपको पता होता है कि ये कैसे काम करेगा। वो किरदार आपके सामने मौजूद नहीं कि आप उससे बातें करे लेकिन आप क्रिएटिव लिबर्टी ले सकते हैं।'
सीन में लगी थी काफी मेहनत
दानिश बोले, जब वो सीन सुना तो उसे करने के लिए बहुत एक्साइटेड था। क्योंकि कोई-कोई सीन होता है जिसे करने की एक्टर की ख्वाहिश होती है। नर्वसनेस भी होती है, 'कुछ झिझक होती है और बहुत सारी उत्सकुता होती है। वो उसके बारे में सोचता रहता है। मोमेंट में रहकर कर लिया था। मैं जब भी कोई शॉट खत्म होता था तो मैं आदित्य धर की तरफ देखता था कि वह खुश हैं कि नहीं। उस सीन पर मेहनत बहुत लगी थी। बहुत सोचा था और काफी इम्प्रोवाइजेशन भी किए थे।'
इंट्रोवर्ट दानिश को कैसे मिला रोल
दानिश पंडोर काफी सॉफ्ट नेचर के हैं, वह रोल करने के लिए कैसे तैयार हुए? इस पर दानिश बोले, 'मैं बहुत इंट्रोवर्ट किस्म का शख्स हूं। जब पर परफॉर्मेंस की बात होती है तो सब किनारे रख देता हूं। सीन दिमाग में चलता रहता है और जब कैमरा ऑन होता है तो कोई झिझक नहीं होती। हो सकता है आदित्य सर को कुछ दिखा हो मुझमें, मैं इसके लिए बहुत आभारी हूं।'
मुकेश छाबड़ा का बड़ा रोल
बतौर डायरेक्टर आदित्य धर कैसे हैं? इस पर दानिश बोले, 'फिल्म में सारे कैरेक्टर इतनी अच्छी तरह लिखे गए हैं कि हर किरदार का आर्क उभरकर आया है। मैं मुकेश छाबड़ा को भी क्रेडिट देना चाहूंगा कि वह हर जगह से कैरेक्टर लाए और उन्हें एक फ्रेम में रख दिया। सबसे खूबसूरत किरदार था जमील जमाली, राकेश बेदी 49 साल से काम कर रहे हैं और इस फिल्म में बिलकुल अलग तरह से दिखाया गया।'
लेखक के बारे मेंKajal Sharma
शॉर्ट बायो : काजल शर्मा पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
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काजल शर्मा भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम की लीड हैं। 2020 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।
करियर का सफर (प्रिंट से डिजिटल)
काजल ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में दैनिक जागरण और अमर उजाला जैसे प्रमुख अखबारों से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2014 में अमर उजाला डिजिटल के साथ उन्होंने न्यू मीडिया की दुनिया में कदम रखा। 2017 से 2020 तक नवभारत टाइम्स (NBT) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल कवरेज के बाद वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ से जुड़ीं और वर्तमान में इन दोनों सेक्शंस की टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
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