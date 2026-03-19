धुरंधर 2 एक्टर को नहीं मालूम था वही निभा रहा बड़े साहब का रोल, बोले- मुझे भी पता नहीं था कि मैं…
धुरंधर 2 सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है और फैंस को उनके सबसे बड़े सवाल का जवाब भी मिल गया है कि आखिर ये बड़े साहब कौन हैं? अब फिल्म में बड़े साहब का किरदार निभाने वाले एक्टर ने बताया है कि उन्हें भी नहीं पता था कि वो बड़े साहब का किरदार निभा रहे हैं।
धुरंधर 1 में बड़े साहब के नाम का इस्तेमाल हो रहा था। धुरंधर की रिलीज के बाद हर किसी के मन में ये सवाल था कि आखिर फिल्म में ये बड़े साहब हैं कौन? धुरंधर 2 की रिलीज के बाद अब इस सवाल से पर्दा उठ गया है। सोशल मीडिया पर हर जगह बस अब बड़े साबह की चर्चा हो रही है। पर क्या आप जानते हैं बड़े साहब का किरदार निभाने वाले एक्टर को भी नहीं मालूम था कि वो बड़े साहब का किरदार निभानेवाले हैं? अगर आपने धुरंधर 2 अबतक नहीं देखी है तो इस आर्टिकल में आपको बड़े साहब की पहचान का स्पॉइलर मिलेगा।
अपने किरदार को लेकर क्या बोले दानिश इकबाल
फिल्म में बड़े साहब शब्द किसी और के लिए नहीं बल्कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के लिए इस्तेमाल हुआ है। इस किरदार को निभाया है एक्टर दानिश इकबाल ने। दानिश इकबाल ने अपने किरदार को लेकर बात की और उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं पता था कि वो बड़े साहब का किरदार निभा रहे हैं।
नहीं मालूम था कि निभा रहे हैं बड़े साहब का किरदार
जूम से खास बातचीत में एक्टर दानिश इकबाल ने कहा, “मैं आपको बताता हूं, बड़े साहब की बात तो कभी हुई ही नहीं। मतलब, कुछ महीने पहले तक मुझे भी पता नहीं था कि मैं बड़े साहब का किरदार निभा रहा हूं। मुझे शक था। तो वो (आदित्य) इसे लेकर बहुत सीक्रेटिव थे। उन्होंने बहुत सी बातें अपने तक ही रखी थीं।”
सेट पर हर कोई उन्हें कहता था दाऊद भाई
दानिश इकबाल ने आगे कहा, लेकिन हां, मैं दाऊद का किरदार निभा रहा हूं, मुझे इसके बारे में पता था। लेकिन दाऊद ही बड़े साहब हैं, इसको लेकर मैं 100 पर्सेंट श्योर नहीं था। हर कोई मुझे दाऊद भाई और साहब कहकर बुलाता था। मेरे किरदार के बारे में मुझसे किसी ने कुछ भी नहीं कहा था। तो मेरे सीन्स में हर वक्त मैं हो बोलता था।"
थिएटर एक्टर हैं दानिश इकबाल
दानिश इकबाल की बात करें तो वो एक थिएटर एक्टर हैं। दानिश इकबाल को महारानी 2 से पहचान मिली। उन्होंने सीरीज में दिलशाद मिर्जा का किरदार निभाया था। इसके अलावा दानिश को आपने हक और भकक्षक में देखा होगा। धुरंधर 2 की बात करें तो फिल्म की बॉक्स ऑफिस पर शानदार शुरुआत हुई है। फिल्म ने खबर लिखे जाने तक 118.06 करोड़ की कमाई कर ली है। फिल्म में रणवीर सिंह, अर्जुन रामपाल, सारा अर्जुन, गौरव गेरा और संजय दत्त जैसे तमाम कलाकार नजर आए हैं। धुरंधर 2 आज यानी 19 मार्च को ही रिलीज हुई है। हालांकि, 18 मार्च को धुरंधर 2 के पेड प्रिव्यूज चलाए गए थे। फिल्म के क्रेज का आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि पेड प्रिव्यूज में भी सिनेमाहॉल लगभग पूरे भरे हुए थे।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
ओटीटी सीरीज (बॉलीवुड और हॉलीवुड) का रिव्यू
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
बॉलीवुड फिल्मों के रिव्यूज
साउथ की फिल्में और टीवी रियलिटी शोज से जुड़े अपडेट्स
फिल्मी पर्दे पर दिखाई जा रही कहानियों के पीछे के किस्से पाठकों तक पहुंचाना
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।