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'धुरंधर 2' में दाऊद इब्राहिम का किरदार किसने निभाया है? 'हक' में भी आए थे नजर

Mar 19, 2026 10:34 am ISTVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
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Dhurandhar the revenge: ‘धुरंधर द रिवेंज’ में दाऊद इब्राहिम को भी दिखाया गया है। उनका रोल क्या है ये जानने के लिए तो आपको फिल्म देखनी पड़ेगी, लेकिन हम आपको इतना बता सकते हैं कि उनका रोल किसने प्ले किया है।

'धुरंधर 2' में दाऊद इब्राहिम का किरदार किसने निभाया है? 'हक' में भी आए थे नजर

Dhurandhar 2 Dawood Ibrahim: ‘धुरंधर द रिवेंज’ में माफिया डॉन दाऊद इब्राहिम भी हैं। चलिए हम आपको बताते हैं कि फिल्म में दाऊद इब्राहिम का किरदार किसने निभाया है। चिंता मत कीजिए, हम स्पॉइलर नहीं देंगे। उनके रोल के बारे में आपको कुछ नहीं बताएंगे। हम सिर्फ इतना बताएंगे कि उनका रोल किस एक्टर ने प्ले किया है और वो एक्टर अब तक किन किन फिल्मों में नजर आ चुका है।

एक्टर का नाम

दाऊद इब्राहिम का किरदार निभाने वाले एक्टर का नाम दानिश इकबाल है। दानिश इकबाल एक्टर भी हैं, निर्देशक भी और ट्रेनर भी। उन्हें आपने 'महारानी 2' में दिलशाद मिर्जा, नाना पाटेकर के 'संकल्प' में के. सी. मजूमदार और ‘हक’ में लियाकत के रोल में देखा होगा। इसके अलावा, वे एक लोकप्रिय थिएटर कलाकार भी हैं।

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इंग्लैंड से किया है एमए

दानिश ने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा (NSD) से 3 साल का डिप्लोमा किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने चार्ल्स वॉलेस से एमए की पढ़ाई भी की है। लेकिन फेम हासिल करने के लिए वह पिछले 34 साल से संघर्ष कर रहे हैं। ‘महारानी 2’ से उन्हें पहचान मिली थी, लेकिन ‘धुरंधर 2’ की वजह से वह लोगों की नजरों में आ गए हैं।

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कैसी है फिल्म ‘धुरंधर 2’?

लाइव हिन्दुस्तान ने आदित्य धर के निर्देशन में बनी फिल्म ‘धुरंधर द रिवेंज’ को 3.5 स्टार्स दिए हैं। बता दें, ‘धुरंधर 2’ में ‘धुरंधर’ से भी ज्यादा गाली गलोच और मारधाड़ है। फिल्म के एक्शन सीन्स बहुत बेहतरीन है। हालांकि, फिल्म के गानों का इस्तेमाल पूरा मजा किरकिरा कर देता है। अगर आपको बिना स्पॉइलर वाला रिव्यू पढ़ना है तो आप इस लिंक पर क्लिक करके पढ़ सकते हैं।

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Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani

वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।



करियर का सफर

वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।



पढ़ाई-लिखाई (Education)

वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।



खासियत और हुनर (Expertise)

एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म: बॉलीवुड, साउथ, ओटीटी और टीवी स्टार्स के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और गहराई से रिसर्च करना ।
मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
लाइव कवरेज: ब्रेकिंग न्यूज और लाइव ब्लॉग्स के जरिए सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें पहुंचाना ।



विजन

वर्तिका मानती हैं कि आज के दौर में पत्रकार का काम सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि सही और सच्ची जानकारी देना है। वह अपनी राइटिंग और प्लानिंग के जरिए कंटेंट को एक अलग और बेहतर नजरिए से पेश करने की कोशिश करती रहती हैं।

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