Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

Dhurandhar 2 Celebs Review : किसी ने रणवीर को बताया तूफान तो किसी को फिल्म देख हुआ गर्व, जानें सेलेब्स ने क्या कहा

Mar 19, 2026 08:53 am ISTSushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तान
share

धुरंधर 2 रिलीज हो गई है और फिल्म को ना सिर्फ क्रिटिक्स और दर्शकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है बल्कि कई सेलेब्स भी मूवी की तारीफ कर रहे हैं। अब बताते हैं आपको क्या-क्या बोले हैं आपके फेवरेट एक्टर।

Dhurandhar 2 Celebs Review : किसी ने रणवीर को बताया तूफान तो किसी को फिल्म देख हुआ गर्व, जानें सेलेब्स ने क्या कहा

आदित्य धर की फिल्म धुरंधर का दूसरा पार्ट धुरंधर 2 द रिवेंज रिलीज हो गई है। फिल्म को लेकर काफी समय से बज था और मूवी रिलीज होने के बाद लोगों के अच्छे रिव्यू आ रहे हैं। वहीं कई सेलेब्स ने भी फिल्म की तारीफ की है। उन्होंने मूवी को देखकर अपनी बात रखी है। बता दें कि सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं बल्कि साउथ के भी सेलेब्स मूवी की तारीफ कर रहे हैं।

कार्तिक बोले कभी ना भूलने वाला एक्सपीरियंस

कार्तिक आर्यन ने लिखा, 'धुरंधर द रिवेंज टॉप नॉच है। आदित्य धर ने एक कभी ना भूलने वाला सिनेमाटिक एक्सपीरियंस बनाया है और रणवीर सिंह तो तूफान लेकर आए हैं। ये मूवी मस्ट वॉच है।'

अनन्या पांडे ने वहीं लिखा, ‘मैं तो फैन हूं। रणवीर सिंह तो बीस्ट हैं।’

ये भी पढ़ें:‘धुरंधर 2’ ने 18 मार्च के दिन कितने करोड़ की कमाई की है? पढ़िए बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट

विजय देवरकोंडा बोले इंडियन सिनेमा में कुछ बड़ा होने वाला

विजय देवरकोंडा ने वहीं लिखा, 'इंडियन सिनेमा में कुछ बड़ा होने वाला है। 4 शब्द भारत माता की जय। पूरी टीम को प्यार और रिस्पेक्ट।'

अल्लू बोले हर देशभक्त को होगा गर्व

अल्लू अर्जुन ने लिखा, ‘बस अभी धुरंधर 2 देखी। देशभक्ति स्वैग के साथ। इस फिल्म से हर देशभक्त को गर्व होगा। कई ताली बजाने वाले मोमेंट्स। पूरी टीम को बधाई, माधवन द्वारा शानदार परफॉर्मेंस और बाकी द्वारा भी। रणवीर मेरे भाई शानदार और वर्सेटाइल एक्टर हैं।’

उन्होंने आगे लिखा, 'आदित्य धर जैसे टैलेंटेड फिल्ममेकर के हमारे देश में होने पर हमें गर्व है। इंडियन स्टोरी, इंटरनेशनल स्वैग के साथ। जय हिंद।'

प्रीति जिंटा ने तारीफों के बांधे पुल

प्रीति जिंटा ने तो धुरंधर 2 की तारीफ में कई लाइन्स लिखी हैं। उन्होंने लिखा, धुरंधक 2 देखी और मैं यही कहना चाहूंगी कि बदला हो तो धुरंधर जैसा हो वरना ना हो। डायरेक्शन, एक्टिंग, म्यूजिक,स्टोरी, कास्टिंग, सभी डिपार्टमेंट माइंडब्लोइंग थे। मेरी मां ने फिल्म देखकर सबसे पहले कहा कि मुझे दोबारा यह देखनी है। आदित्य धर आपने मुझे अपना फैन बना दिया है। थैंक्यू इस शानदार एक्सपीरियंस के लिए।

ये भी पढ़ें:धुरंधर-2 की जितनी हाइप है, क्या सच में फिल्म भी उतनी ही धांसू है? पढ़िए रिव्यू

प्रीति ने आगे लिखा कि रणवीर सिंह आपने मेरा दिल जीत लिया है। क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस है। आर माधवन आप जानते हो कि मैं आपकी परफॉर्मेंस की पहली भी फैन रही हूं। संजय दत्त क्या स्वैग है। राकेश बेदी आपकी टाइमिंग है। सारा अर्जुन काफी स्वीट थीं और अर्जुन रामपाल आप भी कम नहीं थे।

बता दें कि धुरंधर 2 वैसे 19 मार्च को यानी गुरुवार को रिलीज हुई है। लेकिन बुधवार को फिल्म के पेड प्रीव्यू शो थे और इसे भी देखने दर्शक खूब गए। फिल्म में रणवीर सिंह के अलावा आर माधवन, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, राकेश बेदी और सारा अर्जुन भी हैं।

ये भी पढ़ें:आदित्य धर ने क्यों मांगी दर्शकों से माफी? धुरंधर-2 की रिलीज से पहले की यह अपील

इस फिल्म से धुरंधर 2 की टक्कर

रणवीर की फिल्म धुरंधर 2 की पवन कल्याण की मूवी उस्ताद भगत सिंह से टक्कर है। पहले इसकी टक्कर टॉक्सिक से होने वाली थी, लेकिन यश की फिल्म के मेकर्स ने अनाउंस किया कि मिडल ईस्ट में चल रही दिक्कतों के कारण वे मूवी को 4 जून को रिलीज कर रहे हैं।

Sushmeeta Semwal

लेखक के बारे में

Sushmeeta Semwal

परिचय


सुष्मिता सेमवाल भारतीय डिजिटल मीडिया में पिछले 8+ सालों से हैं। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। सुष्मिता को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।


करियर

सुष्मिता ने अपने करियर की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की। इसके बाद टीवी-9 डिजिटल में काम किया और फिर लाइव हिन्दुस्तान में वापसी की। बॉलीवुड की फिल्में, रियलिटी शोज, ओटीटी, टीवी की खबरों पर सुष्मिता की पारखी नजर रहती है। इसके अलावा सुष्मिता ने कई बॉलीवुड, पंजाबी और भोजपुरी स्टार्स के इंटरव्यू भी लिए हैं।


एजुकेशन

सुष्मिता ने बैचलर इन मास कम्यूनिकेशन गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। इसी दौरान एबीपी न्यूज, इंडिया टीवी और हिंदुस्तान में ही ट्रेनिंग ली है।


एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन

सुष्मिता की हमेशा यही कोशिश रहती है कि वह कुछ अलग और ट्रेंडिंग टॉपिक पर काम करें ताकि पाठकों को सभी जानकारी मिले मनोरंजन जगत की। हर एथिक और रूल्स को फॉलो करके वह एक ऐसी खबर बनाती है जो पाठकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है।


खासियत

बॉलीवुड, टीवी रियलिटी शोज, ओटीटी शोज
मूवी और वेब सीरीज रिव्यू
ब्रेकिंग ऑन टाइम
सेलेब्स इंटरव्यू
ट्रेंडिंग टॉपिक पर खबरें

और पढ़ें
Dhurandhar 2 Vijay Deverakonda Allu Arjun अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।