कनाडा में धुरंधर 2 के शोज के दौरान बवाल, तोड़ी गईं स्क्रीन्स, वीडियो वायरल
धुरंधर 2 दुनियाभर में 19 मार्च को रिलीज हुई। फिल्म को ग्लोबली पसंद किया जा रहा है। हालांकि, इस बीच कनाडा से हैरान करने वाली वीडियो सामने आई है। फिल्म देखे पहुंचे कुछ दर्शकों ने स्क्रीन्स को नुकसान पहुंचाया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।
रणवीर सिंह की धुरंधर: द रिवेंज दुनियाभर में रिलीज की जा चुकी है। फिल्म को लोग पसंद भी कर रहे हैं। वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर धुरंधर: द रिवेंज की अच्छी कमाई हो रही है। इस बीच कनाडा से हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। वहां का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में सिनेमाहॉल की स्क्रीन्स को काफी नुकसान पहुंचा नजर आ रहा है। धुरंधर के शोज के दौरान हॉल में हंगामा हुआ जिसके बाद पुलिस को दखल देना पड़ा
कनाडा में धुरंधर: द रिवेंज के दौरान मची अफरा-तफरी
सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें देखा जा सकता है स्क्रीन को नुकसान पहुंचाया गया है। वीडियो में दिखाया गया है कि फिल्म की स्क्रीनिंग के दौरान दर्शकों द्वारा कथित तौर पर थिएटर स्क्रीन को नुकसान पहुंचाने के बाद अफरा-तफरी मच गई। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि पुलिस को दखल देना पड़ा। वीडियो में पुलिस को हॉल के अंदर आते देखा जा सकता है। वीडियो कनाडा के मॉन्ट्रियल का बताया जा रहा है।
वायरल वीडियो को देख क्या बोले सोशल मीडिया यूजर्स
सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स का रिएक्शन भी आया है। एक यूजर ने लिखा- मूवी नाइट गॉन रॉन्ग। एक दूसरे यूजर ने लिखा- धुरंधर: द रिवेंज की स्क्रीनिंग पूरी तरह से अराजकता में तब्दील हो रही है, पहले सिनेप्लेक्स एटवाटर में, अब एंग्रिग्नन के एक अन्य थिएटर में भी ऐसी ही घटना की खबर सामने आई है। एक तीसरे यूजर ने वीडियो पर कमेंट करते हुए लिखा- मैंने सुना है कि कई सिनेमाहॉल में स्क्रीन्स को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। मैं बिल्कुल ये फिल्म देखूंगा क्योंकि लोग इसे शांत कराने की कोशिश कर रहे हैं। एक ने लिखा- अगर किसी को फिल्म से दिक्कत है तो उसके लिए आवाज उठाओ। इस तरह से स्क्रीन्स बर्बाद करना बिल्कुल ठीक नहीं है। ये स्क्रीन्स सस्ती नहीं आती हैं।
रणवीर सिंह की धुरंधर: द रिवेंज के बारे में
धुरंधर: द रिवेंज की बात करें तो फिल्म को आदित्य धर ने डायरेक्ट किया है। फिल्म में रणवीर सिंह, सारा अर्जुन, अर्जुन रामपाल, संजय दत्त, आर माधवन, राकेश बेदी और दानिश इकबाल जैसे कलाकार नजर आए हैं। धुरंधर: द रिवेंज का पहला पार्ट पिछले साल दिसंबर में रिलीज हुआ था। रणवीर सिंह की इस फिल्म की जहां सोशल मीडिया पर तारीफ हो रही है, कुछ लोग फिल्म को प्रोपेगेंडा फिल्म भी बता रहे हैं।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
ओटीटी सीरीज (बॉलीवुड और हॉलीवुड) का रिव्यू
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
बॉलीवुड फिल्मों के रिव्यूज
साउथ की फिल्में और टीवी रियलिटी शोज से जुड़े अपडेट्स
फिल्मी पर्दे पर दिखाई जा रही कहानियों के पीछे के किस्से पाठकों तक पहुंचाना
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