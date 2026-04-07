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Dhurandhar 2 Day 20 Box Office Live Updates : फिल्म ने वर्ल्डवाइड कमाए 1600 करोड़, क्या पुष्पा 2 को देगी पछाड़?

Apr 07, 2026 06:22 am ISTSushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तान
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आदित्य धर की फिल्म धुरंधर 2 ने वैसे तो कई रिकॉर्ड्स अपने नाम कर लिए हैं, लेकिन अब सोमवार को फिल्म की कमाई कम हुई है। हालांकि वर्ल्डवाइड फिल्म का कलेक्शन काफी बढ़िया है।

Dhurandhar 2 Day 20 Box Office Live Updates : फिल्म ने वर्ल्डवाइड कमाए 1600 करोड़, क्या पुष्पा 2 को देगी पछाड़?

रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर 2 का सोमवार को अब तक का सबसे कम कलेक्शन हुआ है। यह फिल्म का तीसरा सोमवार था और इसमें फिल्म ने 11.98 करोजड की कमाई की है। टोटल फिल्म ने भारत में नेट 1,023.77 करोड़ कमा लिए हैं। वहीं ग्रॉस फिल्म ने भारत में 1,225.72 करोड़ और ओवरसीस 397 करोड़ कमाए हैं। टोटल धुरंधर 2 का वहीं वर्ल्डवाइड कलेक्शन 1,622.72 करोड़ हो गया है।

Sushmeeta Semwal

लेखक के बारे में

Sushmeeta Semwal

सुष्मिता सेमवाल भारतीय डिजिटल मीडिया में पिछले 8+ सालों से हैं। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। सुष्मिता को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।


करियर

सुष्मिता ने अपने करियर की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की। इसके बाद टीवी-9 डिजिटल में काम किया और फिर लाइव हिन्दुस्तान में वापसी की। बॉलीवुड की फिल्में, रियलिटी शोज, ओटीटी, टीवी की खबरों पर सुष्मिता की पारखी नजर रहती है। इसके अलावा सुष्मिता ने कई बॉलीवुड, पंजाबी और भोजपुरी स्टार्स के इंटरव्यू भी लिए हैं।


एजुकेशन

सुष्मिता ने बैचलर इन मास कम्यूनिकेशन गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। इसी दौरान एबीपी न्यूज, इंडिया टीवी और हिंदुस्तान में ही ट्रेनिंग ली है।


एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन

सुष्मिता की हमेशा यही कोशिश रहती है कि वह कुछ अलग और ट्रेंडिंग टॉपिक पर काम करें ताकि पाठकों को सभी जानकारी मिले मनोरंजन जगत की। हर एथिक और रूल्स को फॉलो करके वह एक ऐसी खबर बनाती है जो पाठकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है।


खासियत

बॉलीवुड, टीवी रियलिटी शोज, ओटीटी शोज
मूवी और वेब सीरीज रिव्यू
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