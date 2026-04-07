Dhurandhar 2 Day 20 Box Office Live Updates : फिल्म ने वर्ल्डवाइड कमाए 1600 करोड़, क्या पुष्पा 2 को देगी पछाड़?
आदित्य धर की फिल्म धुरंधर 2 ने वैसे तो कई रिकॉर्ड्स अपने नाम कर लिए हैं, लेकिन अब सोमवार को फिल्म की कमाई कम हुई है। हालांकि वर्ल्डवाइड फिल्म का कलेक्शन काफी बढ़िया है।
रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर 2 का सोमवार को अब तक का सबसे कम कलेक्शन हुआ है। यह फिल्म का तीसरा सोमवार था और इसमें फिल्म ने 11.98 करोजड की कमाई की है। टोटल फिल्म ने भारत में नेट 1,023.77 करोड़ कमा लिए हैं। वहीं ग्रॉस फिल्म ने भारत में 1,225.72 करोड़ और ओवरसीस 397 करोड़ कमाए हैं। टोटल धुरंधर 2 का वहीं वर्ल्डवाइड कलेक्शन 1,622.72 करोड़ हो गया है।
लेखक के बारे मेंSushmeeta Semwal
सुष्मिता सेमवाल भारतीय डिजिटल मीडिया में पिछले 8+ सालों से हैं। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। सुष्मिता को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
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