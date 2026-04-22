Dhurandhar 2 BO Day 35 : रणवीर सिंह नहीं छोड़ रही बॉक्स ऑफिस पर पकड़, भूत बंगला से सिर्फ इतने करोड़ है पीछे
आदित्य धर द्वारा डायरेक्टेड धुरंधर 2 बॉक्स ऑफिस पर हार नहीं मान रही है। फिल्म भूत बंगला की रिलीज के बाद भी ठीक-ठाक कमाई कर रही है। जानें अब फिल्म ने कितने करोड़ की कमाई की।
रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर 2 बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ नहीं छोड़ रही है। इस बीच कई फिल्में रिलीज हुई हैं, लेकिन आदित्य धर द्वारा निर्देशित इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अपना दम दिखाना नहीं छोड़ा है। हालांकि पिछले कुछ दिनों से फिल्म की कमाई तो वैसे गिरती जा रही थी, लेकिन फिर मंगलवार को फिल्म में उछाल आया। हालांकि बुधवार को फिर कमाई गिर गई है।
कितने करोड़ की कमाई की
सैक्निक की रिपोर्ट के मुताबिक धुरंधर 2 ने 1.70 करोड़ कमाए हैं। इस हिसाब से फिल्म ने भारत में ग्रॉस 1,341.90 करोड़। वहीं नेट फिल्म ने 1,121.09 करोड़ की कमाई की और वर्ल्डवाइड फिल्म ने 1,763.90 करोड़ कमाए हैं।
|पहला हफ्ता
|674.17 करोड़
|दूसरा हफ्ता
|263.65 करोड़
|तीसरा हफ्ता
|110.60 करोड़
|चौथा हफ्ता
|54.70 करोड़
|टोटल कलेक्शन
|1121.09 करोड़
धुरंधर 2 की स्टोरी
धुरंधर में जहां दिखाया गया कि जसकिरत यानी कि जस्सी, इंडियन स्पाई बनकर ल्यारी जाता है और वहां रहकर आतंक को खत्म करता है। पहले पार्ट ने वर्ल्डवाइड 1300 करोड़ कमाए थे। पहला पार्ट पिछले साल दिसंबर में रिलीज हुआ था।
धुरंधर 2 की पूरी कास्ट
वहीं धुरंधर 2 में जसकिरत की स्टोरी दिखाई गई कि कैसे वह इंडियन स्पाई बना। दूसरे पार्ट में रणवीर सिंह, आर माधवन, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, दानिश पंदौर, राकेश बेदी और सारा अर्जुन अहम किरदार में थे। पहले पार्ट में भी यही कास्ट थी बस उसमें अक्षय खन्ना भी अहम किरदार में थे, लेकिन पहले ही पार्ट में उनका एंड हो गया था। फैंस ने दूसरे पार्ट में अक्षय को काफी मिस किया था क्योंकि पहले पार्ट में उनका लुक स्पेशयली हेयरस्टाइल और उनका डांस स्टेप सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था।
ओटीटी पर कहां रिलीज होगी फिल्म
धुरंधर का पहला पार्ट जहां नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुआ। वहीं धुरंधर 2 द रिवेंज अब जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम होगी। इस फिल्म के ओटीटी राइट्स 150–155 करोड़ में बेचे हैं। फिल्म मई या जून में स्ट्रीम हो सकती है।
फिल्म ने एक और रिकॉर्ड किया अपने नाम
रणवीर सिंह ने एक और कमाल कर दिया है। फिल्म यूके में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई है। इस फिल्म ने शाहरुख खान की पठान तक को पीछे कर दिया है।
ट्रे़ड एनालिस्ट तरण आदर्श की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म ने £4.388 मिलियन यैके में कमा लिए हैं। इससे पहले पठान ने वहां £4.380 मिलियन कमाए थे।
3000 करोड़ कमाने वाली पहली भारतीय फिल्म सीरीज
इसके अलावा दोनों फिल्मों के कलेक्शन के साथ आदित्य धर की फिल्म ने 3000 करोड़ की कमाई कर ली है। यह पहली भारतीय फिल्म सीरीज है जिसने 3000 करोड़ का कलेक्शन क्रॉस किया है।
लेखक के बारे मेंSushmeeta Semwal
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