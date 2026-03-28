Dhurandhar 2 Live: रणवीर की धुरंधर 2, 10 वें दिन तोड़ेगी कमाई के ये बड़े रिकॉर्ड

28 Mar 2026, 06:01:23 AM IST
रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर 2 की आंधी 9 दिन के धांसू कलेक्शन के बाद अब 10वें दिन भी जारी रहने वाली है। फिल्म ने हर दिन किसी न किसी बड़ी फिल्म के कलेक्शन का रिकॉर्ड तोड़ते हुए अब तक कुल 715.72 करोड़ नेट कमाई कर ली है। वहीं वर्ल्डवाइड इस फिल्म में अब तक 274 करोड़ ग्रॉस कलेक्शन के साथ कुल 1128 से ज्यादा की कमाई कर ली है। आज शनिवारी को फिल्म एक बार फिर धमाका करने वाली है।
धुरंधर 2 के दूसरे हफ्ते का कलेक्शन
पहले हफ्ते में जबरदस्त 624.47 करोड़ कलेक्शन करने के बाद दूसरे हफ्ते के गुरुवार यानी 8 वें दिन फिल्म ने 49.70 करोड़, शुकवार, 9वें दिन 41.55 करोड़ कमाई कर इन दो दिनों में 90 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर द्क्यहाई। आज शनिवार को फिल्म पुष्पा 2 की कमाई को टक्कर दे सकती है। फिल्म के कलेक्शन के हर घंटे की अपडेट हम आपको यहां देते रहेंगे। (कलेक्शन की जानकारी Sacnilk से ली गई है।)
Dhurandhar 2 Live Updates: 10 वें दिन टूटेंगे ये बड़े रिकॉर्ड
धुरंधर 2 के 10 वें दिन कई रिकॉर्ड टूटने की संभावना है। फिल्में अक्सर वीकेंड पर अच्छा परफॉर्म करती है। ऐसे में धुरंधर 100 करोड़ के आस पास कलेक्शन कर सकती है। आज की फिल्म की कमाई पुष्पा 2 के कलेक्शन को पीछे छोड़ सकती है।