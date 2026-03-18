Dhurandhar 2 LIVE: ‘धुरंधर 2’ के क्रेज, एडवांस बुकिंग के जरिए कमा डाले 153 करोड़, इमोशनल हुए रणवीर सिंह

Dhurandhar 2 LIVE: ‘धुरंधर 2’ के क्रेज, एडवांस बुकिंग के जरिए कमा डाले 153 करोड़, इमोशनल हुए रणवीर सिंह
Dhurandhar The Revenge LIVE Updates: स्पाई थ्रिलर फिल्म ‘धुरंधर 2’ जादू सिर चढ़कर बोल रहा है। फिल्म ने एडवांस बुकिंग में सबका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यही कारण है कि ट्रेड एनालिस्ट को इस फिल्म से बहुत उम्मीदें हैं।
Dhurandhar The Revenge: रणवीर सिंह की मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘धुरंधर 2’ आज (18 मार्च) शाम को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। आदित्य धर के निर्देशन में बनी इस स्पाई-थ्रिलर का फैंस के बीच जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है। ये फिल्म 3 घंटे 49 मिनट की है। फिल्म में दिखाए गए एक्शन और इस्तेमाल की गई भाषा को ध्यान में रखते हुए CBFC ने ‘धुरंधर द रिवेंज’ को A सर्टिफिकेट दिया है। मतलब सिर्फ 18 साल से बड़े लोग ही ये फिल्म सिनेमाघरों में देख पाएंगे।
LIVE Updates:
7:45 AM - Dhurandhar 2 LIVE Updates: रणवीर बोले- बदलेगा इंडियन सिनेमा का भविष्य
रणवीर सिंह ने ‘धुरंधर द रिवेंज’ के म्यूजिक लॉन्च पर कहा, ‘अब ‘धुरंधर द रिवेंज’ रिलीज होगी जिसका न सिर्फ देश में, बल्कि पूरी दुनिया में बेसब्री से इंतजार है। इतना बता दूं, अब इंडियन सिनेमा का मुस्तकबिल ‘धुरंधर द रिवेंज’ तय करेगा।’
7:15 AM - Dhurandhar 2 LIVE Updates: सेंसर बोर्ड ने चलाई कैंची
सेंसर बोर्ड ने फिल्म को A सर्टिफिकेट देने से पहले कई अपशब्दों को म्यूट करवाया है और कुछ को बदलवाया। इतना ही नहीं सिर पर हथौड़ा मारने, सिर काटने, लात मारने, सिर पर सीमेंट के ब्लॉक से वार करने और आंख कुचलने जैसे दृश्यों को कम करवाया।
6:45 AM - Dhurandhar 2 LIVE Updates: वीकेंड प्रीडिक्शन
अगर 'धुरंधर 2' को लोगों का पॉजिटिव रिव्यू मिलता है तो रणवीर सिंह की फिल्म वीकेंड पर भारतीय बॉक्स ऑफिस से 300 करोड़ और दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस से 500 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर सकती है।
6:15 AM - Dhurandhar 2 LIVE Updates: बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
ट्रेड एक्सपर्ट्स को पूरा भरोसा है कि 'धुरंधर 2' अपने ओपनिंग डे (18 मार्च के शाम के शोज और 19 मार्च के शोज मिलाकर) पर 200 करोड़ से ज्यादा का ग्रॉस कलेक्शन करेगी। अगर ऐसा होता है तो ‘धुरंधर द रिवेंज’ पहले दिन 200 करोड़ का आंकड़ा पार करने वाली चौथी भारतीय फिल्म और बॉलीवुड की पहली फिल्म बन जाएगी।
6:00 AM - Dhurandhar 2 LIVE Updates: रणवीर सिंह का बयान
‘धुरंधर द रिवेंज’ के म्यूजिक लॉन्च पर रणवीर सिंह बोले, ‘आप लोगों ने हमारी फिल्म को ऐतिहासिक मुकाम तक पहुंचाने में हमारी मदद की। ये सब सिर्फ और सिर्फ आपके प्यार की वजह से ही संभव हो पाया हैं। मैं अपनी पूरी टीम की ओर से दुनिया भर के सिनेमा प्रेमियों का धन्यवाद करता हूं। ‘धुरंधर द रिवेंज’ कल रिलीज होगी।’
5:45 AM - Dhurandhar 2 LIVE Updates: ‘धुरंधर 2’ की एडवांस बुकिंग
‘धुरंधर द रिवेंज’ ने 18 मार्च के शोज के लिए 44.25 करोड़ रुपये की भारी-भरकम एडवांस बुकिंग कर सबको चौंका दिया है। 19 मार्च की 7 लाख से ज्यादा टिकट्स बिक चुकी हैं, जिससे 33.60 करोड़ रुपये का कलेक्शन पक्का हो गया है। विदेशों में भी फिल्म का बोलबाला देखने को मिल रहा है। वीकेंड की एडवांस बुकिंग के जरिए विदेशों से फिल्म ने 75 करोड़ रुपये बटोर लिए हैं। अगर इन सभी आंकड़ों को जोड़ दें, तो फिल्म ने अपनी रिलीज से पहले ही ग्लोबली 153 करोड़ रुपये से ज्यादा का कारोबार कर लिया है।
सार
फिल्म का नाम- धुरंधर 2/धुरंधर द रिवेंज
एक्टर्स- रणवीर सिंह, संजय दत्त, आर. माधवन, अर्जुन रामपाल
डायरेक्टर- आदित्य धर
रनटाइम: 3 घंटे 52 मिनट (सबसे लंबी फिल्मों में से एक)।
सर्टिफिकेट: A (18+ Only)
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।
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वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
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फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
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