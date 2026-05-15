Dhurandhar 2 BO Day 57: अपनी जगह से हिलने का नाम नहीं ले रही 'धुरंधर 2', गुरुवार को बॉक्स ऑफिस पर छापे इतने
धुरंधर 2' ने कई बड़ी फिल्मों को धूल चटा दी है। भारत ही नहीं पाकिस्तान में भी 'धुरंधर 2' की चर्चा हो रही है। फिल्म के रिलीज को आज 57 दिन हो गए हैं। हालांकि, अब फिल्म की रफ्तार काफी धीमी पड़ने लगी है। ऐसे में अब 'धुरंधर 2' के आठवें गुरुवार के आंकड़े सामने आ चुके हैं।
Dhurandhar 2 Box Office Collection Day 57: बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' को लेकर दर्शकों के बीच एक अलग ही क्रेज देखने को मिल रहा है। आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी 'धुरंधर 2' ने 19 मार्च, 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक दी। आज इस फिल्म को रिलीज हुए आठ हफ्ते हो गए हैं। फिल्म रिलीज के इतने दिनों बाद भी ये बॉक्स ऑफिस पर अपना जलवा बिखेर रही है। मूवी में रणवीर के अलावा आर माधवन, संजय दत्त जैसे कलाकारों ने भी अपनी एक्टिंग का दम दिखाया। धुरंधर 2' ने कई बड़ी फिल्मों को धूल चटा दी है। भारत ही नहीं पाकिस्तान में भी 'धुरंधर 2' की चर्चा हो रही है। फिल्म के रिलीज को आज 57 दिन हो गए हैं। हालांकि, अब फिल्म की रफ्तार काफी धीमी पड़ने लगी है। ऐसे में अब 'धुरंधर 2' के आठवें गुरुवार के आंकड़े सामने आ चुके हैं। तो चलिए देखते हैं 'धुरंधर 2' ने 57वें दिन कितना कमा लिया है।
गुरुवार को 'धुरंधर 2' ने मारी बाजी या हुई फेल
रणवीर सिंह ने 'धुरंधर 2 की कहानी ही नहीं बल्कि इसके गाने भी इंटरनेट पर धूम मचा रहे हैं। 'धुरंधर 2' के सामने इस वक्त अक्षय कुमार की 'भूत बंगला' और रितेश देशमुख की 'राजा शिवाजी' टक्कर दे रही है। इसके बावजूद 'धुरंधर 2' हर दिन लाखों कमा रही है। 'धुरंधर: द रिवेंज' का गुरुवार का कलेक्शन सामने आ चुका है। 'धुरंधर 2' ने एडवांस बुकिंग में 43.00 करोड़ रुपये की कमाई की थी। वहीं, ओपनिंग डे पर इसने 102.55 करोड़ रुपये से खाता खोला। Sacnilk के मुताबिक, 'धुरंधर 2' ने गुरुवार को 0.35 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया। धुरंधर: द रिवेंज का 57 दिन का कलेक्शन भारत में 1,144.56 करोड़ (नेट कलेक्शन) हो गया है। उम्मीद है फाइनल आंकड़े और भी बेहतर होंगे।
डे वाइज देखें 'धुरंधर 2' का कलेक्शन
|वीक 1
|674.17 करोड़ रुपये
|वीक 2
|263.65 करोड़ रुपये
|वीक 3
|110.60 करोड़ रुपये
|वीक 4
|54.70 करोड़ रुपये
|वीक 5
|19.52 करोड़ रुपये
|वीक 6
|12.45 करोड़ रुपये
|वीक 7
|5.58 करोड़ रुपये
|डे 56
|0.37 लाख रुपये
|डे 57
|0.35 लाख रुपये
|टोटल कलेक्शन
|1,144.56 करोड़ रुपये
'धुरंधर 2' के बारे में
'धुरंधर 2' 2025 की हिट फिल्म 'धुरंधर' का सीक्वल है, जो पिछले दिसंबर में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में दिखाया गया था कि कैसे हमजा, पाकिस्तान के लयारी में एक बलूच गैंग में घुसपैठ करके एक आतंकी संगठन को खत्म करता है। इस सीक्वल में इस बात की बैक स्टोरी दिखाई गई है कि कैसे हालात की वजह से जसकीरत, हमजा बन जाता है। रणवीर, सारा अर्जुन, अर्जुन रामपाल, आर. माधवन, राकेश बेदी, दानिश पांडोर और अन्य कलाकारों ने इस फिल्म में अपनी पुरानी भूमिकाएं ही निभाई हैं।
(डिसक्लेमर: इस लेख में दिए गए बॉक्स ऑफिस आंकड़े विवरण विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स, ट्रेड एनालिस्ट्स और सूत्रों पर आधारित हैं। वास्तविक आंकड़े ऊपर दिए गए अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। लाइव हिंदुस्तान इनके ऑफिशियल होने की पुष्टि नहीं करता है।)
लेखक के बारे मेंPriti Kushwaha
प्रीति कुशवाहा को डिजिटल मीडिया में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। प्रीति को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
करियर
प्रीति ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया कानपुर हिन्दुस्तान प्रिंट से की थी। इसके बाद मेरठ जनवाणी में फीचर डेस्क पर एक साल काम किया। इसके बाद दैनिक भास्कर (रोहतक) में सब-एडिटर के तौर पर एक साल में काम। साल 2019 में डिजिटल मीडिया में काम शुरू किया और राजस्थान पत्रिका (जयपुर) में डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट पर काम किया। गृहलक्ष्मी मैगजीन में उनके डिजिटल और मैगजीन के लिए काम किया। दैनिक जागरण डिजिटल में साढ़े तीन साल एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा रहीं।
एजुकेशन: प्रीति ने कानपुर यूनिवर्सिटी से बीकॉम की डिग्री और फिर भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। साथ ही राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: प्रीति का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में खबरों को रोचक बनाने के साथ ही उसमें फैक्ट का पूरा ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही सोशल मीडिया के ट्रेंड को फॉलो करना बेहद जरूरी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
खासियत
मूवी और OTT रिव्यू
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