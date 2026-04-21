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Dhurandhar 2 Box Office Day 34 : रणवीर सिंह की फिल्म नहीं मान रही हार, अब कर ली है इतनी कमाई

Apr 21, 2026 09:27 pm ISTSushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तान
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धुरंधर 2 की रिलीज के बाद कई मूवीज रिलीज हुई हैं, लेकिन कोई भी धुरंधर 2 के क्रेज को खत्म नहीं कर पाई है। अब फिल्म ने जानें 34वें दिन कितने करोड़ की कमाई कर ली है।

Dhurandhar 2 Box Office Day 34 : रणवीर सिंह की फिल्म नहीं मान रही हार, अब कर ली है इतनी कमाई

Dhurandhar 2 Box Office : रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर 2 वर्ल्डवाइड 19 मार्च को रिलीज हुई थी। आदित्य धर द्वारा डायरेक्टेड इस फिल्म ने अब तक बॉक्स ऑफिस पर अपनी जगह बनाई हुई है। कई फिल्में इस बीच रिलीज हुई हैं, लेकिन धुरंधर ने अभी तक हार नहीं मानी है। बीच में फिल्म की कमाई में गिरावट आई थी, लेकिन वीकेंड पर फिर फिल्म ने लंबी उछाल मारी। अब धुरंधर 2 के मंगलवार के कलेक्शन की रिपोर्ट आ गई है तो जानते हैं फिल्म ने कितने करोड़ कमाए हैं।

फिल्म की रिलीज को 1 महीने से ज्यादा का समय हो गया है और इसके बावजूद फिल्म धीरे-धीरे ही सही लेकिन अपनी जगह बनाए रख रही है और कमाई भी जारी रख रही है। अब सैक्निक की रिपोर्ट के मुताबिक मंगलवार को यानी कि 34वें दिन धुरंधर 2 ने 1.47 करोड़ की कमाई की है। इस हिसाब से फिल्म ने भारत में टोटल नेट 1,118.76 करोड़ कमाए हैं। वहीं ग्रॉस फिल्म ने 1,339.20 करोड़ की कमाई की है।

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देखें वीकली फिल्म ने कितनी कमाई की है

वीकलीकलेक्शन
पहला हफ्ता674.17 करोड़
दूसरा हफ्ता263.65 करोड़
तीसरा हफ्ता110.60 करोड़
चौथा हफ्ता54.70 करोड़
टोटल1,118.76 करोड़

धुरंधर 2 की स्टोरी

धुरंधर 2 की बात करें तो इसमें रणवीर सिंह ने इंडियन स्पाई का किरदार निभाया है जो पाकिस्तान की ल्यारी गैंग में शामिल होकर उनका ही खात्मा करता है। धुरंधर में जहां फिल्म की कहानी दिखाई थी कि कैसे रणवीर का किरदार जसकिरत वहां रहकर भारत के दुश्मनों को खत्म करता है।

वहीं धुरंधर 2 में बैक स्टोरी पर ज्यादा फोकस किया है कि कैसे जसकिरत स्पाई बनता है जो कि काफी इमोशनल स्टोरि होती है। फिल्म में रणवीर के साथ आर माधवन, अर्जुन रामपाल, संजय दत्त, राकेश बेदी, सारा अर्जुन, दानिश पंदौर भी हैं।

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धुरंधर ने कितने करोड़ कमाए थे

धुरंधर के पहले पार्ट धुरंधर ने वर्ल्डवाइड 1,307.35 करोड़ की कमाई की थी। यह फिल्म पिछले साल दिसंबर में रिलीज हुई थी और इस साल फरवरी के एंड तक थिएटर में कमाल करती रही थी।

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धुरंधर 2 की वजह से बदली थी भूत बंगला की डेट

बता दें कि धुरंधर 2 के बॉक्स ऑफिस कमाल की वजह से भूत बंगला की रिलीज डेट को पोस्टपोन कर दिया गया था। पहले फिल्म 10 अप्रैल को रिलीज होने वाली थी, लेकिन फिल्म की धमाकेदार कमाई को देखते हुए मेकर्स ने अनाउंस किया कि वे फिल्म की सक्सेस से काफी खुश हैं, लेकिन डिस्ट्रिब्यूटर्स का कहना है कि दोनों फिल्मों को अपना-अपना समय मिलना चाहिए इसलिए वे अब भूत बंगला को 17 अप्रैल को रिलीज करेंगे। वहीं भूत बंगला का एक दिन पहले यानी 16 अप्रैल को पेड प्रिव्यू भी रखा गया था।

Sushmeeta Semwal

लेखक के बारे में

Sushmeeta Semwal

सुष्मिता सेमवाल भारतीय डिजिटल मीडिया में पिछले 8+ सालों से हैं। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। सुष्मिता को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।


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